इराणमधून भारतात उड्डाणाच्या तयारीत असलेल्या विमानावरच अमेरिकेचा हल्ला; विमानतळावर मोठा एअरस्ट्राइक

Iran Israel War: इराण आणि इस्रायलमधील युद्ध महिना झाला तरी अद्याप सुरु असून हा संघर्ष निवळण्यापेक्षा वाढतच चालला आहे. यादरम्यान अमेरिकेने इराणमधील मशहद विमानतळावर हवाई हल्ला केला आहे. अमेरिकेने केलेल्या हवाई हल्ल्यात 'महान एअर'च्या एका विमानाचं नुकसान झालं आहे. महत्वाचं म्हणजे हे विमान भारतात येणार होतं. इराणमधील नागरिकांना लागणारी आवश्यक ती मदत मिळवण्याच्या हेतूने हे विमान भारतात दाखल होणार होतं अशी माहिती तेथील अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. मात्र त्याआधीच अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्यात विमानाचं मोठं नुकसान झालं आहे.
इराणमधील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसरा, तेथील नागरिकांना मदत मिळवण्याच्या हेतूने आणि वैद्यकीय साहित्य आणण्यासाठी हे विमान या आठवड्यात दिल्लीसाठी उड्डाण करणार होतं. अमेरिकेने मात्र अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. किंवा हा दावा कितपत खरा आहे यावर भाष्य केलेलं नाही. इराणी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, अमेरिकेने मशहद विमानतळावर केलेल्या हल्ल्यात विमानाचं नुकसान झालं आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, हे विमान 1 एप्रिल रोजी नवी दिल्लीत दाखल होण्याची अपेक्षा होती. भारताने 18 मार्च रोजी इराणी रेड क्रेसेंट सोसायटीमार्फत इराणला वैद्यकीय साहित्य पाठवलं होतं. ही पाठवलेल्या मदतीची पहिली खेप होती. नवी दिल्लीतील इराणी दूतावासाने या मदतीबद्दल भारताच्या लोकांचे आभार मानले आहेत.
महान एअर ही एक खाजगी मालकीची इराणी विमान कंपनी आहे, जी पश्चिम आशिया, मध्य आशिया, दक्षिण आशिया, आग्नेय आशिया आणि पूर्व आशियातील अनेक देशांमध्ये विमानसेवा चालवते.
इराणचे उपराष्ट्रपती मोहम्मद रझा आरिफ यांनी खार्ग बेटासंदर्भात अमेरिकेला धमकी दिली आहे. ते म्हणाले की, जर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तिथे अमेरिकी सैन्य पाठवले, तर त्यांना परत आणणे सोपे होणार नाही. "नरकातून कोणीही परत येत नाही," याचा अर्थ अमेरिकी सैन्याला गंभीर परिणाम भोगावे लागू शकतात.
इराणने इराकवर आणखी एक मोठा हल्ला केला आहे. सुलेमानिया येथील अमेरिकन विद्यापीठाला लक्ष्य करण्यात आले आहे. तेहरान विद्यापीठावरील हल्ल्यानंतर इराणने हल्ल्याची धमकी दिली होती.
हिजबुल्लाहने दावा केला आहे की, त्यांनी गेल्या 24 तासांत इस्रायलवर 43 हल्ले केले आहेत. लेबनीज सशस्त्र संघटनेनुसार, यापैकी 26 हल्ले लेबनीज सीमेतील इस्रायली सैनिकांना लक्ष्य करून करण्यात आले, तर 17 हल्ले उत्तर इस्रायलमध्ये झाले.
संयुक्त अरब अमिरातीमधील दुबई बंदरात इराणने कुवैती कच्च्या तेलाच्या टँकरवर हल्ला केला, असे कुवैतच्या सरकारी तेल कंपनीचा हवाला देत अधिकृत वृत्तसंस्था KUNA ने वृत्त दिले आहे. यामुळे टँकरला आग लागली. मात्र, यात कोणीही जखमी झाले नाही.