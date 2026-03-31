अमेरिकेने इराणच्या 23 लाख लोकसंख्येच्या शहरावर डागले 907 किलो वजनाचे बॉम्ब; न्यूक्लिअर सेंटरवरही हल्ला, ट्रम्प यांनी शेअर केला VIDEO

Iran Isfahan Explosion: अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरु असलेल्या युद्धाला महिना लोटला असून दोन्ही देश माघार घेण्यास तयार नाहीत. यादरम्यान अमेरिकन लष्कराने इराणवर मोठा हल्ला केला. अमेरिकन लष्कराने केलेल्या हल्लायनंतर इराणचं इस्फहान शहर स्फोटांनी हादरलं आहे. या स्फोटांनंतर एकच खळबळ उडाली होती. रिपोर्टनुसार, 31 मार्चला हे स्फोट झाले आहेत. The Wall Street Journal ने यासंदर्भात वृत्त दिलं आहे. यानुसार, अमेरिकेने इराणच्या न्यूक्लिअर ठिकाणांना लक्ष्य केलं. तसंच यावेळी बंकर बस्टर बॉम्बचा वापर करण्यात आल्याचंही सांगितलं जात आहे. हे बंकर बस्टर बॉम्ब जमिनीच्या आतील ठिकाणांना नष्ट करण्यासाठी वापरले जातात.
हल्ल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी Truth या सोशल मीडिया अकाऊंटवर व्हिडीओ शेअर केला आहे. या व्हिडीओत रात्रीच्या अंधारात मोठे स्फोट होताना दिसत आहेत. व्हिडीओमध्ये स्फोटानंतर आगीचे लोट उठतानाही दिसत आहे. यावरुन नुकसान किती मोठं आहे याचा अंदाज लावला जात आहे. मात्र डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हिडीओ शेअर करताना कोणतीही कॅप्शन किंवा माहिती दिलेली नाही.
रिपोर्टनुसार, हा व्हिडीओ याच हल्ल्याचा आहे, ज्यामध्ये इस्फहानमध्ये दारुगोळ्याच्या ठिकाणांना लक्ष्य केलं जात आहे. इस्फहान 23 लाखांची लोकसंख्या असणारं मोठं शहर आहे. येथे बद्र हवाई तळ देखील आहे, जो लष्करी दृष्ट्या खूप महत्त्वाचा मानला जातो.
एका अमेरिकी अधिकाऱ्याने सांगितलं की, अमेरिकी सैन्याने इस्फहानमधील एका दारूगोळ्याच्या गोदामावर सुमारे 2000 पाउंड (सुमारे 907 किलोग्रॅम) वजनाच्या बंकर-बस्टर बॉम्बने हल्ला केला. अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, या हल्ल्यात मोठ्या संख्येने पेनिट्रेटर म्यूनिशन म्हणजे अशा बॉम्बचा वापर करण्यात आले, जे जमिनीखाली घुसून स्फोट करतात आणि मजबूत ठिकाणांना नष्ट करतात.
रिपोर्टनुसार, या हल्ल्यानंतर अनेक लहान-मोठे स्फोट झाले. या स्फोटांमुळे संपूर्ण परिसरात आगीचे मोठे लोट उठले होते. तसंच स्फोटाचे मोठे धक्के जाणवले. यामुळे जास्त नुकसान होण्याची भीती असून धोका आणखी वाढला आहे.
या घटनेमुळे मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धाबद्दलची चिंता आणखी वाढली आहे, जे मागील महिन्याभरापासून सुरु आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पाकिस्तान, इजिप्त, सौदी अरेबिया आणि तुर्कीसारखे देश शांततेचा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी एकत्र येत आहेत.