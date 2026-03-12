English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अमेरिकेचा इराणच्या अर्थव्यवस्थेवर एअरस्ट्राईक! सर्वात जुन्या सरकारी बँका अमेरिकेकडून उद्ध्वस्त

US destroys old government banks of Iran: अमेरिकेनं इराणच्या बँकांवर हल्ले केले आहेत, या हल्ल्यात बँकेतील कर्मचा-यांचा देखील मृत्यू झाला आहे.  

शिवराज यादव | Updated: Mar 12, 2026, 10:12 PM IST
US destroys old government banks of Iran: इराण-इस्रायल युद्धात आता एकमेकांच्या अर्थव्यवस्थेवर वार करणं सुरू आहे. अमेरिकेनं इराणच्या बँकांवर हल्ले केले आहेत, या हल्ल्यात बँकेतील कर्मचा-यांचा देखील मृत्यू झाला आहे. तर दुसरीकडे अमेरिकेनं केलेल्या हल्ल्यानंतर आता इराणनं देखील अमेरिकेच्या आखाती देशांमधल्या बँकावर हल्ला करण्याचा इशारा दिला आहे. 

इराण आणि इस्त्रायलमधल्या युद्धाची आग कमी होत नाहीये. आता अमरिकेनं इराणच्या अर्थव्यवस्थेचं कंबरडं मोडायला सुरुवात केली आहे, अमेरिकेनं इराणधल्या बँकांना टार्गेट केलं आहे, इराणमधल्या सर्वात जुन्या सरकारी बँका अमेरिकेकडून उद्ध्वस्त करण्यात आल्या आहेत, भारताच्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया प्रमाणे इराणची सेपाह बँक आहे, दरम्यान या प्रमुख बँकसह इतरही बँकांवर अमेरिकेनं आता हल्ला केला आहे, बँकमध्ये कर्मचारी काम करत असतानाच तेहरानमधल्या बँकांवर जोरदार हल्ला करण्यात आलाय.. या हल्ल्यात अनेक कर्मचा-यांचा मृत्यू झाला आहे

बँक सेपाह (Bank Sepah) ही इराणमधील सर्वात जुनी आणि प्रमुख सरकारी बँक आहे, 

सेपाह बँक प्रामुख्याने इराणच्या लष्करी आणि इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सला वित्तपुरवठा करते. 

1925 मध्ये स्थापन झालेली ही बँक इराणची राजधानी तेहरानमध्ये स्थित आहे

अमेरिकेनं केलेल्या हल्ल्यानंतर इराणकडून देखील अमेरिकेला धमकी देण्यात आली आहे. आखाती देशांमधल्या अमेरिकेच्या बँकांना लक्ष करणार असल्याची धमकी इराणकडून देण्यात आली आहे. कारण या आधीही इराणनं आखाती देशांमधल्या अमेरिकेच्या तळांवर हल्ले केले
आहेत, त्यामुळे आताही इराण आखाती देशातील अमेरिकेच्या बँकांना टार्गेट करू शकतं.

इराणनं दिलेल्या इशा-यानंतर अमेरिका सावध झाला आहे. अमेरिकेनं त्यांच्या आखाती देशांमधली बँका बंद करायला सुरूवात केली आहे. 

अमेरिकेनं यूएईमधील सिटी बँक बंद करण्याचा निर्णय घेतला

HSBC बँकही बंद करण्याचा निर्णय अमेरिकेनं घेतलाय

कर्मचा-यांना घरून काम करण्याची परवानगी देण्यात आलीय

या बँका बंद झाल्यामुळे भारतावरही याचा परिणाम होऊ शकतो

अमेरिकेनं इराणच्या बँकावर केलेल्या हल्ल्यानंतर इराण देखील आक्रमक झाला आहे. अमेरिकेच्या आखाती देशांमधल्या बँकावर प्रहार करण्याचा इशारा इराणनं दिलाय. त्यामुळे अमेरिकेनं आखाती देशांमधून काढता पाय घेत कर्चमा-यांना घरातून काम करण्याचे आदेश दिले आहेत.

