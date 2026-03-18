Iran-US War: अमेरिका होर्मुझ ताब्यात घेण्याच्या तयारीत? इराणवर टाकले 2200 किलो वजनाचे 'बंकर बस्टर' बॉम्ब

शिवराज यादव | Updated: Mar 18, 2026, 11:34 AM IST
US Attacks Iran With 2200 kg Bunker Buster Bombs: अमेरिका आणि इस्रायलने आपल्या देशाविरुद्ध पुकारलेल्या युद्धाचा बदला म्हणून, इराणने 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) बंद केली आहे. यामुळे या मार्गाने होणारी तेल वाहतूक बंद झाली असून जगावर तेलसंकट निर्माण होण्याची भीती निर्माण झाला आहे. त्यानंतर आता अमेरिकेने हा मार्ग पुन्हा सुरु कऱण्याच्या हेतूने इराणवर मोठा हल्ला केला आहे. अमेरिकन लष्कराने अत्यंत महत्त्वाच्या या जलमार्गाजवळ असलेल्या इराणच्या क्षेपणास्त्र तळांवर सर्वात शक्तिशाली बॉम्बचा वापर करून हल्ला केला आहे. अमेरिकेच्या 'सेंट्रल कमांड'ने (US Central Command) दिलेल्या माहितीनुसार, या सामुद्रधुनीजवळ इराणच्या किनारपट्टीवर असलेल्या, अत्यंत अभेद्य अशा इराणच्या क्षेपणास्त्र तळांवर त्यांनी 5000 पौंडांचे (सुमारे 2268 किलोग्रॅम) अनेक 'डीप पेनिट्रेटर बॉम्ब' डागले आहेत.

अमेरिकेने हल्ल्यात डीप पेनिट्रेटर म्हणजेच बंकर बस्टर बॉम्बचा वापर केला आहे. हे फार शक्तिशाली बॉम्ब असून, जमिनीच्या आत लपलेल्या मजबूत ठिकाणांना उद्ध्वस्त करु शकतात. सेंट्रल कमांडने एक्सवर दिलेल्या माहितीनुसार, "अमेरिकन सैन्याने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ इराणच्या किनारपट्टीवरील अभेद्य क्षेपणास्त्र तळांवर 5000 पौंड वजनाच्या दारुगोळ्याचा यशस्वीपणे वापर केला". 

या ठिकाणांवरील इराणची जहाजांना लक्ष्य करण्यासाठी ठेवण्यात आलेली क्रूझ क्षेपणास्त्रं सामुद्रधुनीतील आंतरराष्ट्रीय जहाजवाहतुकीसाठी धोकादायक होती.

मित्र राष्ट्रांचा अमेरिकेला मदत करण्यास नकार

तेल निर्यातीवरील नाकेबंदी शिथिल करण्यासाठी होर्मुझची सामुद्रधुनी सुरक्षित करण्यास मदत करण्याच्या राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आवाहनाला नाटोसह अमेरिकेच्या बहुतेक मित्र राष्ट्रांनी नकार दिल्यानंतर अमेरिकेने हे पाऊल उचलले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पाठिंबा न मिळाल्याची खंत व्यक्त करताना, जगाने त्यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले नाही तरीही, ते हे युद्ध जगाच्या भल्यासाठी लढत आहेत असं म्हटलं. 

"आम्ही नाटोला इतकी मदत करूनही अमेरिकेला पाठिंबा मिळत नाही आणि इराणला अणुशस्त्र मिळवण्यापासून रोखणे हे मित्र राष्ट्रांच्या हिताचे आहे," असंही ते म्हणाले. 

युद्धादरम्यान, इराणने हॉर्मुझ सामुद्रधुनी बंद केल्याने सागरी वाहतूक जवळजवळ ठप्प झाली असून याचा जागतिक तेल आणि ऊर्जा किमतींवर परिणाम झाला आणि त्यांच्या दरात प्रचंड वाढ झाली. यापूर्वी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इतर राष्ट्रांकडे मदतीची मागणी केली होती. तथापि, नाटोचे सदस्य ब्रिटन आणि स्पेन यांनी हा संघर्ष अजून चिघळू नये यासाठी सहभागी होण्यास नकार दिला. 

'बंकर बस्टर' बॉम्ब म्हणजे काय?

हे विशेष बॉम्ब आहेत, जे जमिनीखालील अभेद्य आणि तटबंदीयुक्त लष्करी ठिकाणांना लक्ष्य करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहेत. 2021 मध्ये, अमेरिकन हवाई दलाने (U.S. Air Force) GBU-72/B या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या अशाच एका बॉम्बची यशस्वी चाचणी केली. शत्रूचे जमिनीखाली लपलेले लष्करी तळ निष्प्रभ करण्यासाठी याचा वापर केला जातो. वॉशिंग्टनस्थित 'फाउंडेशन फॉर डिफेन्स ऑफ डेमोक्रसीज' या थिंक टँकच्या माहितीनुसार, हे 30 हजार पौंडांच्या श्रेणीतील एक शस्त्र असून, त्यावर 5000 पौंडांचे स्फोटक (warhead) बसवण्यात आले आहे.

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

