कुटुंबीयांसह तात्काळ देश सोडा! पाकिस्तानातील अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना आदेश, मुनीर यांना फुटला घाम; युद्ध तीव्र होण्याचे संकेत

US Orders Embassy Staff to leave Pakistan: इराण-इस्रायल युद्ध सुरु असताना अमेरिकेने पाकिस्तानमधील दूतावासांमधून अनावश्यक कर्मचारी आणि कुटुंबांना तात्काळ देश सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. आतापर्यंत 9 हजार अमेरिकन नागरिकांना बाहेर काढण्यात आलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 5, 2026, 08:33 AM IST
US Orders Embassy Staff to leave Pakistan: मध्यपूर्वेत सध्या युद्ध पेटलं आहे. यादरम्यान अमेरिकेने पाकिस्तानमधील आपल्या राजदूतांना कुटुंबीयांनी देशाबाहेर काढण्याचे आदेश दिले आहेत. बुधवारी, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने लाहोर आणि कराची येथील त्यांच्या वाणिज्य दूतावासातून अनावश्यक कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना तात्काळ देशाबाहेर जाण्यास सांगितलं आहे. अमेरिका आणि इस्त्रायलने इराकवर केलेल्या हल्ल्यानंतर आणि त्यानंतर देण्यात आलेल्या प्रत्युत्तरानंतर निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वूमीवर हा आदेश देण्यात आला आहे. अमेरिकन दूतावासाने यासंदर्भात निवेदन जारी करत माहिती दिली आहे. त्यानुसार, कराची आणि लाहोरमध्ये सुरक्षेचा धोका निर्माण झाल्याने हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. इस्लामाबादमधील मुख्य अमेरिकन दूतावासाची स्थिती बदललेली नसली तरी, देशभरात हाय अलर्ट लागू आहे.

खामेनी यांचा मृत्यू आणि पाकिस्तानात हिंसा

अमेरिकेने पाकिस्तानसह सौदी अरेबिया, सायप्रस आणि ओमानमधील आपल्या राजदूतांना खबरदारीचा उपाय म्हणून स्वेच्छेने देश सोडण्याची परवानगी दिली आहे. शनिवारी इराणचे सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी यांचा मृत्यू झाल्यानंतर तणावाला सुरुवात झाली. खामेनी यांचा हल्ल्यात मृत्यू झाल्याचं समजताच पाकिस्तानमधील शहरांमध्ये अमेरिकेविरोधात हिंसक आंदोलनांना सुरुवात झाली. 

जगभरात तेल महागणार; अर्थव्यवस्थाही कोलमडणार? इराणकडून 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद'ची घोषणा, जहाजांना आग लावण्याचा इशारा

 

कराचीमध्ये, आंदोलकांनी अमेरिकन वाणिज्य दूतावासावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. इस्लामाबादमध्ये दुतावासाबाहेर आंदोलक आणि पोलीस एकमेकांना भिडले होते. उत्तरेकडील शहरांमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या (यूएन) कार्यालयांनाही लक्ष्य करण्यात आले आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, सुरक्षा दलांसोबत झालेल्या या संघर्षांमध्ये किमान 34 लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि 120 हून अधिक जखमी झाले आहेत.

9000 अमेरिकन घरी परतलं

अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने मध्यपूर्वेतील नागरिकांना देशातून बाहेर काढण्यासाठी सुरु असलेली ऐतिहासिक कारवाई असल्याचं म्हटलं आहे. गेल्या काही दिवसांत 9 हजारांहून अधिक अमेरिकन नागरिकांना संघर्षग्रस्त भागातून सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले आहे. ज्यामध्ये इस्रायलमधून परतणाऱ्या 300 नागरिकांचा समावेश आहे. 

पाकिस्तानातील दुतावास रिकामा करण्याचा आदेश दिला असल्याने येत्या काळात परिस्थिती आणखी बिकट होऊ शकते असे संकेत मिळत आहेत. इराणनंतर आता पाकिस्तानला गृहयुद्धासारखी परिस्थिती किंवा अमेरिकेशी थेट राजनैतिक संघर्षाचा धोका असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

