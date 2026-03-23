English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • विश्व
इराण-इस्रायल युद्ध थांबलं? डोनाल्ड ट्रम्प यांची मोठी घोषणा; अमेरिकन लष्कराला दिला आदेश

Donald Trump Orders Over Stike on Iran: मध्यपूर्वेत निर्माण झालेला तणाव आणि हॉर्मुझ सामुद्रधुनीमधील आंतरराष्ट्रीय जहाजांवर घालण्यात आलेली बंदी यामुळे अमेरिका वारंवार इराणवर सैन्य कारवाई आणि दबाव वाढवत होतं.   

शिवराज यादव | Updated: Mar 23, 2026, 05:38 PM IST
Donald Trump Orders Over Stike on Iran: इराण आणि इस्रायल-अमेरिका यांच्यात मागील 23 दिवसांपासून सुरु असलेला संघर्ष आता कमी होण्याचे संकेत मिळत आहेत. याचं कारण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका आणि इराणमध्ये अतिशय चांगली चर्चा सुरु असल्याचे संकेत दिले आहेत. ही चर्चा पुढेही सुरु राहणार अस्लयाचं त्यांनी सांगितलं आहे. यामुळे इराणच्या ऊर्जा ठिकाणांवर हल्ला करण्याची योजना सध्या स्थगित करण्यात आल्याची मोठी घोषणा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली आहे. 

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलं आहे की, इराणमधील वीज केंद्रांवर नियोजित असलेला हल्ला त्यांनी तात्पुरत्या स्वरूपात रद्द केला आहे. गेल्या दोन दिवसांत अमेरिका आणि इराण यांच्यात चांगली चर्चा झाली आहे आणि ती यापुढेही सुरू राहील अशी माहिती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली आहे. त्यांनी पुढे सांगितले, "मी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर (पेंटागॉनला) निर्देश दिले आहेत की, पुढील पाच दिवस इराणमधील वीज केंद्रे आणि ऊर्जा सुविधांवर कोणतेही हल्ले करू नयेत."

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शेअर केली पोस्ट

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'Truth Social' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की, "मला हे जाहीर करताना अत्यंत आनंद होत आहे की, गेल्या दोन दिवसांत अमेरिका आणि इराण यांच्यात मध्यपूर्वेमध्ये, शत्रुत्व संपुष्टात आणण्याबाबत आणि पूर्णपणे शांतता प्रस्थापित करण्याबाबत अत्यंत  चांगली आणि अर्थपूर्ण चर्चा पार पडली आहे. या सखोल आणि अर्थपूर्ण चर्चा आठवडाभर सुरु राहणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, मी डिपोर्टमेंट ऑफ वॉर (पेंटागॉनला) पुढील पाच दिवस इराणच्या वीज निर्मिती केंद्रांवर आणि ऊर्जा सुविधांवर हल्ले करु नयेत असे निर्देश दिले आहेत".  "हा निर्णय सध्या सुरू असलेल्या बैठका आणि वाटाघाटींच्या यशावर अवलंबून असेल," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. 

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इराणला 48 तासांचा अल्टिमेटम

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला 48 तासांचा अल्टिमेटम दिल्यानंतर अवघ्या काही तासातच या निर्णयाची घोषणा केली आहे. हा अल्टिमेटम देताना ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं होतं की, जर इराणने पुढील दोन दिवसांत कोणत्याही अटी किंवा धमक्यांशिवाय हॉर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे सुरु केली नाही तर अमेरिका इराणच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर मोठे हल्ले करेल. 

About the Author

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Israel Iran warUS Iran Wardonald trumpBenjamin NetanyahuAyatollah Ali Khamenei

