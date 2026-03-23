इराण-इस्रायल युद्ध थांबलं? डोनाल्ड ट्रम्प यांची मोठी घोषणा; अमेरिकन लष्कराला दिला आदेश

Donald Trump Orders Over Stike on Iran: इराण आणि इस्रायल-अमेरिका यांच्यात मागील 23 दिवसांपासून सुरु असलेला संघर्ष आता कमी होण्याचे संकेत मिळत आहेत. याचं कारण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका आणि इराणमध्ये अतिशय चांगली चर्चा सुरु असल्याचे संकेत दिले आहेत. ही चर्चा पुढेही सुरु राहणार अस्लयाचं त्यांनी सांगितलं आहे. यामुळे इराणच्या ऊर्जा ठिकाणांवर हल्ला करण्याची योजना सध्या स्थगित करण्यात आल्याची मोठी घोषणा डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलं आहे की, इराणमधील वीज केंद्रांवर नियोजित असलेला हल्ला त्यांनी तात्पुरत्या स्वरूपात रद्द केला आहे. गेल्या दोन दिवसांत अमेरिका आणि इराण यांच्यात चांगली चर्चा झाली आहे आणि ती यापुढेही सुरू राहील अशी माहिती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली आहे. त्यांनी पुढे सांगितले, "मी डिपार्टमेंट ऑफ वॉर (पेंटागॉनला) निर्देश दिले आहेत की, पुढील पाच दिवस इराणमधील वीज केंद्रे आणि ऊर्जा सुविधांवर कोणतेही हल्ले करू नयेत."
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'Truth Social' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट शेअर केली आहे. त्या पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की, "मला हे जाहीर करताना अत्यंत आनंद होत आहे की, गेल्या दोन दिवसांत अमेरिका आणि इराण यांच्यात मध्यपूर्वेमध्ये, शत्रुत्व संपुष्टात आणण्याबाबत आणि पूर्णपणे शांतता प्रस्थापित करण्याबाबत अत्यंत चांगली आणि अर्थपूर्ण चर्चा पार पडली आहे. या सखोल आणि अर्थपूर्ण चर्चा आठवडाभर सुरु राहणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर, मी डिपोर्टमेंट ऑफ वॉर (पेंटागॉनला) पुढील पाच दिवस इराणच्या वीज निर्मिती केंद्रांवर आणि ऊर्जा सुविधांवर हल्ले करु नयेत असे निर्देश दिले आहेत". "हा निर्णय सध्या सुरू असलेल्या बैठका आणि वाटाघाटींच्या यशावर अवलंबून असेल," असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला 48 तासांचा अल्टिमेटम दिल्यानंतर अवघ्या काही तासातच या निर्णयाची घोषणा केली आहे. हा अल्टिमेटम देताना ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलं होतं की, जर इराणने पुढील दोन दिवसांत कोणत्याही अटी किंवा धमक्यांशिवाय हॉर्मुझची सामुद्रधुनी पूर्णपणे सुरु केली नाही तर अमेरिका इराणच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर मोठे हल्ले करेल.