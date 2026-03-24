English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • विश्व
इराण-इस्रायल युद्ध थांबणार! ट्रम्प यांनी थेट तारीख केली जाहीर; युद्ध थांबवण्यासाठी घेणार पाकिस्तानची मदत

Iran Israel War End Day Date Announcement By USA: इराण आणि इस्रायदरम्यान सुरु असलेल्या युद्धाचा शेवट कधी होणार याची तारीखच अमेरिकेने जाहीर केली आहे. नेमकं काय म्हटलंय अमेरिकेने जाणून घ्या

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 24, 2026, 09:30 AM IST
ट्रम्प यांची घोषणा (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - रॉयटर्स)

Iran Israel War End Day Date Announcement By USA: इराण-इस्रायल युद्धामध्ये इस्रायच्या बाजूने लढणाऱ्या अमेरिकेचे हात पोळले आहेत. युद्धाला तीन आठवड्यांहून अधिक वेळ होऊनही इराण शरण येण्यास तयार नाही. इराणने आपले हल्ले अधिक तीव्र केले असून शेवटपर्यंत लढण्याचा निर्धार केला आहे. मात्र दुसरीकडे इतर देशांकडून कच्च्या तेलासंदर्भातील कोंडी सोडवण्यासाठी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर दबाव असल्याने आता युद्ध थांबवण्याच्या निर्णयापर्यंत ते येऊन पोहोचले आहेत. अमेरिकेने इस्रायल-इराण युद्ध कधी थांबणारी याची थेट तारीखच जाहीर केली आहे. इराणसोबत एक गुप्त करार झाल्याचं नमूद करणाऱ्या ट्रम्प यांच्या दाव्याला इराणकडून दुजोरा देण्यात आलेला नाही. 

Add Zee News as a Preferred Source

किती तारखेला संपणार हे युद्ध?

इस्रायल-अमेरिकेचं इराणसोबत असणार युद्ध कधी संपणार? याबाबतची तारीख अमेरिकेनं जाहीर केली आहे. इराणसोबतचे युद्ध संपवण्यासाठी अमेरिकेने 9 एप्रिलची तारीख निश्चित केली आहे. इराणमध्ये जे काही नष्ट करता आले, ते सर्व अमेरिकेने नष्ट केले आहे, असा दावा ट्रम्प यांनी केला आहे. इराणसोबत 15 मुद्द्यांवर एक करार झाला असल्याची माहितीही ट्रम्प यांनी दिली आहे. इराणला दिलेल्या अल्टिमेटमची मुदत संपण्यापूर्वी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या वक्तव्याने मध्य-पूर्वेत शांततेचे संकेत दिले आहेत. ट्रम्प यांनी पुढील पाच दिवस इराणच्या ऊर्जा प्रकल्पांवर हल्ला न करण्याचं आश्वासनही दिलं आहे. 

इराणसोबत 15 मुद्द्यांवर करार 

युद्धबंदीसंदर्भात आणि शांततेसंदर्भात दोन्ही देशांमधील चर्चा सकारात्मक दिशेने पुढे जात असून सुमारे 15 मुद्द्यांवर करार झाले आहेत, अशी माहिती ट्रम्प यांनी दिली आहे. इराणसोबतच्या चर्चेतूनच सर्वसमावेशक करार शक्य आहे की नाही हे ठरेल. इराणने सुरुवातीला अमेरिकेसोबत चर्चा करण्यास नकार दिला होता, परंतु नंतर दोन्ही देशांमध्ये वाटाघाटी सुरु असल्याचे दोन्ही देशातील नेत्यांकडून अप्रत्यक्षपणे मान्य करण्यात आलं आहे. 

पाकिस्तानसह मुस्लिम देशांची मध्यस्थी

इस्राय-इराण युद्ध थांबवण्यासाठी पाकिस्तानसह अनेक मुस्लिम देश मध्यस्थीसाठी समोर आले आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, जर इराणसोबतचे युद्ध संपवण्यासाठी करार झाला, तर तेलाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात घसरतील. अयातुल्ला अली खामेनी यांचा मुलगा, मोजतबा खामेनी, बेपत्ता आहे. त्याचे काय झाले हे कोणालाही माहीत नाही, असं ट्रम्प यांनी आवर्जून नमूद केलं. त्यांनी दावा केला की इराणचे नेतृत्व करणारे अनेक लष्करी अधिकारी आणि बडे नेत्यांची हत्या करण्यात आल्याने इराणमधील नेतृत्व जवळपास पूर्णपणे कोसळले आहे, असंही ट्रम्प म्हणाले. संघर्ष संपवण्याच्या प्रयत्नात तुर्की, इजिप्त आणि पाकिस्तानच्या प्रतिनिधींनी व्हाईट हाऊसचे दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांची भेट घेतल्याची माहिती पुढे येत आहे.

मुनीर-ट्रम्प यांच्यात 'फोनपे चर्चा'

दरम्यान, पाकिस्तानचे सीडीएफ फील्ड मार्शल असिम मुनीर यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी संवाद साधला आहे. विश्वास आहे की अमेरिका आणि इराण यांच्यात या आठवड्यात इस्लामाबादमध्ये चर्चा होऊ शकते असा विश्वास इस्रायली अधिकाऱ्यांना आहे. यापूर्वी एका वरिष्ठ इस्रायली अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, या आठवड्याच्या अखेरीस इस्लामाबादमध्ये वरिष्ठ इराणी आणि अमेरिकी अधिकाऱ्यांच्या बैठकीसाठी संपर्क प्रक्रिया सुरू आहे. पाकिस्तानमधील शिखर परिषदेसाठी सुरू असलेल्या संपर्काचा एक भाग म्हणून, उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकी शिष्टमंडळ स्थापन करण्याच्या शक्यतेचा विचार केला जात असल्याची माहिती आहे. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Iran Israel WariranisraelUS Presidentdonald trump

इतर बातम्या

₹39,10,00,00,00,000 हून अधिक ठेवी; HDFC बँकेचा मोठा निर्णय;...

भारत