English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
  • 815 अंश तापमान, मांस गळून हाडं दिसतात; इराण इस्त्रायल युद्धात सर्वात घातक बॉम्बचा वापर? जीवघेणा पांढरा फॉस्फरस

815 अंश तापमान, मांस गळून हाडं दिसतात; इराण इस्त्रायल युद्धात सर्वात घातक बॉम्बचा वापर? जीवघेणा पांढरा फॉस्फरस

815 अंश इतकं महभायनक तापमान. माणसाचं मासं गळून हाडं दिसतात. इराण इस्त्रायल युद्धात सर्वात घातक बॉम्बचा वापर करण्यात आल्याचा आकोर करण्यात आला आहे. यात 400 लोकांचा मृत्यू झाल्याचाही दावा करण्यात आला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 9, 2026, 05:51 PM IST
815 अंश तापमान, मांस गळून हाडं दिसतात; इराण इस्त्रायल युद्धात सर्वात घातक बॉम्बचा वापर? जीवघेणा पांढरा फॉस्फरस

Iran Israel War white phosphorus : इराण इस्त्रायल युद्धाचा भडका उडाला आहे. इराण इस्त्रायल युद्धात सर्वात घातक बॉम्बचा वापर करण्यात आला आहे. हा घातक बॉम्ब म्हणजे जीवघेणा पांढरा फॉस्फरस आहे. दक्षिण लेबनॉनमधील योहमोर गावावर पाढऱ्या फॉस्फरसचे गोळे फेकण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.  इस्रायलने  आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करून हिजबुल्लाहच्या ठिकाणांना लक्ष्य करण्याच्या बहाण्याने पांढऱ्या फॉस्फरसचा वापर केल्याचा आरोप आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

हे देखील वाचा... इराण इस्रायल युद्धात मोठा ट्विस्ट! पहिल्यांदाच UAE चा इराणवर हल्ला, डिसॅलिनेशन प्लांट केला उद्धवस्त

लेबनॉनमधील हिजबुल्लाहच्या लक्ष्यांवर इराणने केलेल्या हल्ल्यानंतर, इस्रायलवर युद्धात "बेकायदेशीरपणे" पांढरा फॉस्फरस वापरल्याचा आरोप आहे. मानवाधिकार संघटना ह्यूमन राईट्स वॉचचा हवाला देत हा दावा करण्यात आला आहे. 

पांढरा फॉस्फरस अत्यंत घातक रसायन 

मानवी शरीर 50  ते 60 अंश तापमान सहन करू शकत नाही.  जेव्हा पांढरा फॉस्फरस मानवी शरीरावर पडतो तेव्हा त्याचे गंभीर परिणाम होतात.  त्वचा खोलवर जळते, अगदी हाडांपर्यत इजा पोहचते.  पांढरा फॉस्फरस जाळल्याने होणारा धूर फुफ्फुसांना नुकसान पोहोचवू शकतो, ज्यामुळे श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो आणि मृत्यू देखील होऊ शकतो.  पांढरे फॉस्फरस हे सामान्य स्फोटक नसून अत्यंत घातक रसायन आहे. हे मेणासारखे रसायन हवेच्या संपर्कात आल्यावर ऑक्सिजनसह पेट घेते. 815 अंश सेल्सिअस पर्यंत तापमान निर्माण होते. मानवी शरीर 50 ते 60  अंश तापमानात जळू लागते. 815 अंश तापमान म्हणजे मृत्यूच. 

उष्णतेने होरपळून 400 लोकांचा मृत्यू 

लेबनीज आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार 2 मार्च 2026 ते 8 मार्च 2026 दरम्यान इस्रायली हवाई हल्ल्यांमध्ये एकूण 400 लोकांचा मृत्यू झाला आहे.  यामध्ये 83 मुले, 42 महिला आणि 9 बचाव कर्मचारी यांचा समावेश आहे. 254 मुले आणि 274 महिलांसह 1,130 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. इस्रायली हल्ल्यांमध्ये प्रामुख्याने दक्षिण लेबनॉन, पूर्व बेकान व्हॅली (नबी चित, शमीस्टर) आणि बेरूतच्या दक्षिण उपनगरांना लक्ष्य केले गेले आहे. अनेक हल्ल्यांमध्ये निवासी भागात हल्ला झाला, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नागरिकांचा मृत्यू झाला. आरोग्य मंत्री राकान नसरेद्दीन यांनी पत्रकार परिषदेत परिस्थितीला मानवतावादी संकट म्हणून वर्णन केले. 

फॉस्फेट खडकांपासून निर्माण होतो पांढरा फॉस्फरस 

पांढरा फॉस्फरस फॉस्फेट खडकांमधून निर्माण होतो. याचा वापर लष्करी उद्देशांसाठी कवच, बॉम्ब किंवा रॉकेटमध्ये वापरला जातो. जाळल्यावर, तो फॉस्फरस पेंटॉक्साइडपासून बनलेला जाड पांढरा धूर निर्माण करतो.  युद्धात, याचा वापर धुराचा पडदा तयार करण्यासाठी केला जातो जेणेकरून शत्रूला दाट धुरात काहीही दिसू नये. रात्रीच्या वेळी रणांगण प्रकाशित करण्यासाठी देखील याचा वापर केला जातो. शत्रूच्या जागा, वाहने किंवा साहित्य जाळण्यासाठी देखील याचा वापर केला जाऊ शकतो.  नागरी भागात किंवा नागरिकांजवळ आग लावणारे शस्त्र म्हणून त्याचा वापर करण्यास मनाई आहे, कारण त्यामुळे अंदाधुंद नुकसान होते. लष्करी कारवायांदरम्यान वापरल्यास ते बेकायदेशीर मानले जाते परंतु त्यामुळे नागरिकांना धोका निर्माण होतो. 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Israel Iran warUS Iran Wardonald trumpBenjamin NetanyahuAyatollah Ali Khamenei

इतर बातम्या

'म्हणून मी मॅच बघत नाही', टीम इंडिया वर्ल्ड कप जि...

मनोरंजन