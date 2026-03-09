815 अंश तापमान, मांस गळून हाडं दिसतात; इराण इस्त्रायल युद्धात सर्वात घातक बॉम्बचा वापर? जीवघेणा पांढरा फॉस्फरस

Iran Israel War white phosphorus : इराण इस्त्रायल युद्धाचा भडका उडाला आहे. इराण इस्त्रायल युद्धात सर्वात घातक बॉम्बचा वापर करण्यात आला आहे. हा घातक बॉम्ब म्हणजे जीवघेणा पांढरा फॉस्फरस आहे. दक्षिण लेबनॉनमधील योहमोर गावावर पाढऱ्या फॉस्फरसचे गोळे फेकण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. इस्रायलने आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करून हिजबुल्लाहच्या ठिकाणांना लक्ष्य करण्याच्या बहाण्याने पांढऱ्या फॉस्फरसचा वापर केल्याचा आरोप आहे.
लेबनॉनमधील हिजबुल्लाहच्या लक्ष्यांवर इराणने केलेल्या हल्ल्यानंतर, इस्रायलवर युद्धात "बेकायदेशीरपणे" पांढरा फॉस्फरस वापरल्याचा आरोप आहे. मानवाधिकार संघटना ह्यूमन राईट्स वॉचचा हवाला देत हा दावा करण्यात आला आहे.
मानवी शरीर 50 ते 60 अंश तापमान सहन करू शकत नाही. जेव्हा पांढरा फॉस्फरस मानवी शरीरावर पडतो तेव्हा त्याचे गंभीर परिणाम होतात. त्वचा खोलवर जळते, अगदी हाडांपर्यत इजा पोहचते. पांढरा फॉस्फरस जाळल्याने होणारा धूर फुफ्फुसांना नुकसान पोहोचवू शकतो, ज्यामुळे श्वास घेण्यास त्रास होऊ शकतो आणि मृत्यू देखील होऊ शकतो. पांढरे फॉस्फरस हे सामान्य स्फोटक नसून अत्यंत घातक रसायन आहे. हे मेणासारखे रसायन हवेच्या संपर्कात आल्यावर ऑक्सिजनसह पेट घेते. 815 अंश सेल्सिअस पर्यंत तापमान निर्माण होते. मानवी शरीर 50 ते 60 अंश तापमानात जळू लागते. 815 अंश तापमान म्हणजे मृत्यूच.
लेबनीज आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार 2 मार्च 2026 ते 8 मार्च 2026 दरम्यान इस्रायली हवाई हल्ल्यांमध्ये एकूण 400 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये 83 मुले, 42 महिला आणि 9 बचाव कर्मचारी यांचा समावेश आहे. 254 मुले आणि 274 महिलांसह 1,130 हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. इस्रायली हल्ल्यांमध्ये प्रामुख्याने दक्षिण लेबनॉन, पूर्व बेकान व्हॅली (नबी चित, शमीस्टर) आणि बेरूतच्या दक्षिण उपनगरांना लक्ष्य केले गेले आहे. अनेक हल्ल्यांमध्ये निवासी भागात हल्ला झाला, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नागरिकांचा मृत्यू झाला. आरोग्य मंत्री राकान नसरेद्दीन यांनी पत्रकार परिषदेत परिस्थितीला मानवतावादी संकट म्हणून वर्णन केले.
पांढरा फॉस्फरस फॉस्फेट खडकांमधून निर्माण होतो. याचा वापर लष्करी उद्देशांसाठी कवच, बॉम्ब किंवा रॉकेटमध्ये वापरला जातो. जाळल्यावर, तो फॉस्फरस पेंटॉक्साइडपासून बनलेला जाड पांढरा धूर निर्माण करतो. युद्धात, याचा वापर धुराचा पडदा तयार करण्यासाठी केला जातो जेणेकरून शत्रूला दाट धुरात काहीही दिसू नये. रात्रीच्या वेळी रणांगण प्रकाशित करण्यासाठी देखील याचा वापर केला जातो. शत्रूच्या जागा, वाहने किंवा साहित्य जाळण्यासाठी देखील याचा वापर केला जाऊ शकतो. नागरी भागात किंवा नागरिकांजवळ आग लावणारे शस्त्र म्हणून त्याचा वापर करण्यास मनाई आहे, कारण त्यामुळे अंदाधुंद नुकसान होते. लष्करी कारवायांदरम्यान वापरल्यास ते बेकायदेशीर मानले जाते परंतु त्यामुळे नागरिकांना धोका निर्माण होतो.