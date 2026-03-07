कोण आहेत अहमद वाहिदी? इराणच्या शक्तिशाली इस्लामिक रेव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) चे नवे कठोर कमांडर

Iran Israel War : अमेरिका-इस्रायलच्या संयुक्त हल्ल्यांमध्ये इराणच्या अनेक वरिष्ठ लष्करी नेत्यांच्या हत्येनंतर, ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहिदी यांची 1 मार्च 2026 रोजी इराणच्या सर्वात शक्तिशाली लष्करी संस्था असणाऱ्या – इस्लामिक रेव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) – च्या कमांडर-इन-चीफ पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे. हा कठोर सुरक्षा धोरणकार आणि गुप्तचर तज्ज्ञ इराणच्या क्षेत्रीय लष्करी धोरणाचा प्रमुख आर्किटेक्ट मानला जातो. त्यांची नियुक्ती ही इराणसाठी अत्यंत कठीण काळात झाली आहे. देशावर होणारे हल्ले, शहरांचा विध्वंस आणि 1000 हून अधिक मृत्यू झालेल्या संकटात.
अहमद वहिदी (मूळ नाव: वहिद शाहचेरागी) यांचा जन्म 27 जून 1958 रोजी इराणच्या शिराज शहरात झाला. 1979 च्या इराणियन इस्लामिक क्रांतीच्या काळात ते शिराज विद्यापीठात इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेत होते. त्याच काळात त्यांनी IRGC आणि क्रांतिकारी समित्यांमध्ये सामील होण्यास सुरुवात केली. नंतर त्यांनी औद्योगिक अभियांत्रिकीमध्ये पदव्युत्तर पदवी आणि इमाम सदेग विद्यापीठातून धोरणात्मक अभ्यास (स्ट्रॅटेजिक स्टडीज) मध्ये डॉक्टरेट पदवी मिळवली.
1979 च्या क्रांतीनंतर लगेचच, 1980 च्या आसपास वहिदी यांनी IRGC मध्ये प्रवेश केला. ते IRGC चे संस्थापक सदस्य आहेत. 1981 मध्ये त्यांची IRGC गुप्तचर विभागाच्या उपप्रमुखपदी नियुक्ती झाली आणि 1983 पर्यंत ते IRGC गुप्तचर प्रमुख बनले. याच काळात त्यांनी इराणच्या गुप्तचर मंत्रालय (MOIS) च्या स्थापनेत महत्त्वाची भूमिका बजावली.
1980 ते 1988 पर्यंत चाललेल्या इराण-इराक युद्धात वहिदी यांनी वरिष्ठ सुरक्षा पदे सांभाळली. ते IRGC गुप्तचर प्रमुख होते आणि ‘बलाल बेस’ चे कमांडर म्हणूनही काम केले. युद्धकाळात त्यांनी इराणच्या आंतरराष्ट्रीय गुप्तचर आणि सुरक्षेची पायाभूत रचना मजबूत केली.
1988 मध्ये वहिदी यांची IRGC च्या परदेशी विशेष दल – कुद्स फोर्स – च्या पहिल्या कमांडरपदी नियुक्ती झाली. 1988 ते 1997/1998 पर्यंत त्यांनी या पदावर काम केले. कुद्स फोर्स हे इराणच्या ‘अनकन्व्हेंशनल वॉरफेअर’ आणि परदेशी गुप्तचर कारवायांचे प्रमुख केंद्र आहे. वहिदी यांनी या फोर्सची पायाभूत रचना तयार केली आणि कासेम सुलैमानी यांना 1998 मध्ये नेतृत्व सोपवले. त्यांच्या काळात इराणने लेबनॉनमधील हिजबुल्लाह, येमेनमधील हूथी, गाझामधील हमास आणि इराक-सिरियातील मिलिशिया यांसारख्या प्रॉक्सी गटांची निर्मिती आणि विस्तार केला.
वहिदी हे इराणच्या ‘फॉरवर्ड डिफेन्स’ आणि क्षेत्रीय प्रभाव विस्तार धोरणाचे प्रमुख शिल्पकार मानले जातात. त्यांनी इराणच्या परदेशी लष्करी आणि गुप्तचर रणनीतीला आकार दिला, ज्यामुळे मध्यपूर्वेत इराणचा प्रभाव वाढला.
2005 पासून उप-संरक्षण मंत्री असलेले वहिदी २००९ मध्ये महमूद अहमदीनेजाद यांच्या सरकारात संरक्षण आणि सशस्त्र दल लॉजिस्टिक्स मंत्री झाले. 2013 पर्यंत त्यांनी हे पद सांभाळले. या काळात इराणच्या क्षेपणास्त्र आणि संरक्षण कार्यक्रमाला चालना मिळाली.
2021 मध्ये इब्राहिम रaisi यांच्या सरकारात वहिदी यांची गृहमंत्री म्हणून नियुक्ती झाली. 2024 पर्यंत त्यांनी हे पद भूषवले. ते एक्स्पीडिएन्सी डिसर्नमेंट कौन्सिलचे सदस्य आहेत. डिसेंबर 2025 पासून ते IRGC चे उप-कमांडर होते आणि आता पूर्ण कमांडर झाले आहेत.
वहिदी यांची गुप्तचर पार्श्वभूमी, कुद्स फोर्सची निर्मिती आणि प्रॉक्सी युद्ध तंत्रज्ञानामुळे ते ‘हार्डलाइनर’ सुरक्षा धोरणकार म्हणून ओळखले जातात. ते नेहमी सावलीत राहून काम करतात आणि इराणच्या ‘रेव्होल्यूशन एक्स्पोर्ट’ धोरणाचे प्रमुख सूत्रधार आहेत.
1994 मध्ये अर्जेंटिनातील ब्युनोस आयर्स येथील AMIA (अर्जेंटाइन इस्रायली म्युच्युअल असोसिएशन) ज्यू सांस्कृतिक केंद्रावर झालेल्या बॉम्बस्फोटात 85 जणांचा मृत्यू झाला. वहिदी तेव्हा कुद्स फोर्स कमांडर होते आणि या हल्ल्यात त्यांची भूमिका असल्याचा आरोप आहे. 2007 पासून अर्जेंटिनाने त्यांच्यावर अटक वॉरंट काढले आणि इंटरपोलने रेड नोटीस जारी केली आहे. अमेरिका, युरोपियन युनियन, कॅनडा आणि ब्रिटनने मानवाधिकार उल्लंघन आणि दहशतवाद समर्थनासाठी त्यांच्यावर प्रतिबंध लादले आहेत.
अहमद वहिदी यांची IRGC कमांडर म्हणून नियुक्ती ही इराणसाठी ‘डेकॅपिटेशन’ हल्ल्यांनंतरही संस्था मजबूत ठेवण्याची रणनीती आहे. कठोर नेते आणि अनुभवी धोरणकार म्हणून ते इराणच्या भविष्यातील लष्करी आणि सुरक्षा धोरणावर मोठा प्रभाव टाकणार आहेत.