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जगातील 13 शक्तिशाली नेत्यांची नाव आणि फोटोसहित हिट लिस्ट जारी; इराण सर्वांना ठार करणार? नेत्यांची नावे जाणून शॉक व्हाल

इराणच्या हिट लिस्टची जगभरात चर्चा आहे. इराणने 13 जणांच्या नावांची एक यादी तयार केली आहे. या यादीत इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पहिल्या क्रमांकावर आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 13, 2026, 07:57 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:57 PM IST
जगातील 13 शक्तिशाली नेत्यांची नाव आणि फोटोसहित हिट लिस्ट जारी; इराण सर्वांना ठार करणार? नेत्यांची नावे जाणून शॉक व्हाल

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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जगातील 13 शक्तिशाली नेत्यांची नाव आणि फोटोसहित हिट लिस्ट जारी; इराण सर्वांना ठार करणार? नेत्यांची नावे जाणून शॉक व्हाल
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