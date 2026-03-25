शत्रू नसलेल्या जहाजांना जाण्याची परवानगी, पण...' होर्मुझच्या सामुद्रधुनीबाबत इराणने मोठे निवेदन

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
इराणच्या मंत्रालयाकडून होर्मुझच्या सामुद्रधुनिबाबत एक मोठे निवेदन करण्यात आले आहे. ज्याचा परिणाम फक्त जागतिक तेल बाजारांवरच नाही तर, भारताच्या तेल आणि गॅस टंचाईवरही होऊ शकतो.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 25, 2026, 07:57 PM IST
Iran Letter To UNSC And IMO: इराणकडून संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेला एक पत्र पाठवण्यात आले आहे. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयानुसार, जी जहाजे इराणविरुद्धच्या कोणत्याही लष्करी कारवाईत सामील नाहीत किंवा तिला पाठिंबा देत नाहीत, ती हा सागरी मार्ग वापरू शकतात. त्यांनी इराणी अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधणे आवश्यक आहे. इरणाच्या या निर्णयामुळे जागतिक तेल बाजारपेठांना दिलासा मिळेल असे चित्र दिसत आहे. तसेच भारताली तेल आणि गॅस टंचाईही कमी होण्याची चिन्ह आहेत. मात्र, शत्रू देशांची वाताहात होणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

इराणचे अँटोनियो गुटेरेस यांना पत्र

मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. इराणने म्हटले आहे की, शत्रू नसलेली जहाजे या मार्गातून जाऊ शकतात, परंतु अमेरिका आणि इस्रायलशी संबंधित जहाजांना परवानगी दिली जाणार नाही. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ही माहिती संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आणि आंतरराष्ट्रीय सागरी संघटनेला पाठवलेल्या एका पत्रात दिली आहे. हा संदेश संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांनाही पाठवण्यात आला होता.

 

शत्रू नसलेल्या देशांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाण्याची परवानगी 

या पत्रात इराणने म्हटले आहे की, इराणविरुद्धच्या कोणत्याही लष्करी कारवाईत सामील नसलेल्या देशांच्या जहाजांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाण्याची परवानगी दिली जाईल. तथापि, त्यांनी इराणी अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधणे आणि स्थापित सुरक्षा अटींचे पालन करणे आवश्यक आहे. 

इराणने असेही म्हटले आहे की, शत्रू शक्तींना हा महत्त्वाचा सागरी मार्ग आपल्या विरोधात वापरण्यापासून रोखण्यासाठी आवश्यक आणि संतुलित पावले उचलली आहेत. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आणि महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांना लिहिलेल्या पत्रात इराणने म्हटले आहे की, हल्लेखोरांना रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. इराणचा दावा आहे की, ते स्वतःच्या संरक्षणासाठी आवश्यक आणि योग्य पावले उचलत आहे.

 

इराणच्या निर्णयामुळे तेल बाजारपेठांना दिलासा? 

होर्मुझची सामुद्रधुनी हा जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेल मार्गांपैकी एक आहे, ज्यातून जगातील एकूण तेल आणि वायूपैकी अंदाजे 20 टक्के (एक-पंचमांश) वाहतूक होते. गेल्या काही आठवड्यांपासून युद्धामुळे जहाजांची वाहतूक जवळजवळ ठप्प झाली आहे. या परिस्थितीचा जागतिक बाजारपेठांवरही परिणाम झाला आहे. तेल आणि वायू पुरवठ्यातील व्यत्ययामुळे किमती वाढल्या आहेत. इराणच्या निर्णयामुळे जागतिक बाजारपेठांमधील काही गोंधळ कमी होऊ शकतो, कारण काही अटींसह का होईना, हा एक महत्त्वाचा व्यापारी मार्ग खुला होण्याचे संकेत देतो.

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

...Read More

Tags:
iranHormuz StraitUNSCIMOworld news

