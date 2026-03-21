इराणच्या सर्वात मोठ्या नतान्झ अणुऊर्जा केंद्रावर हल्ला? युद्ध धोकादायक वळणावर

Iran Israel War : इराण आणि अमेरिका इस्रायल युद्ध धक्कादायक वळणावर पोहचले आहे. इराणच्या सर्वात मोठ्या सर्वात सुरक्षित आणि संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या अणुऊर्जा केंद्रावर भीषण हल्ला झाला आहे. अमेरिका आणि इस्रायलने संयुक्तपणे या स्थळावर बॉम्बहल्ला केला आहे. ज्यामुळे संपूर्ण प्रदेशात खळबळ उडाली आहे. या हल्ल्यामुळे किरणोत्सर्गी गळतीच्या भितीने जग हादरले आहे.
इराणने हिंद महासागरातील डिएगो गार्सिया लष्करी तळावर दोन बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रे डागली. हा तळ इराणपासून सुमारे 4,000 किलोमीटर अंतरावर आहे. आतापर्यंत इराणच्या क्षेपणास्त्रांचा पल्ला केवळ 2,000 किलोमीटर असल्याचे मानले जात होते, परंतु या हल्ल्याने पाश्चात्य देशांचे सुरक्षाविषयक दावे उधळून लावले आहेत. अमेरिकी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, एक क्षेपणास्त्र हवेतच अयशस्वी झाले, तर दुसरे अमेरिकेच्या युद्धनौकेने रोखले. तळाचे नुकसान झाले नसले तरी, इराणने आपली 'दूरवरची पोहोच' दाखवून दिली आहे. यानंतर अमेरिका इस्रायलने इराणच्या नतान्झ अणुऊर्जा केंद्राला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसत आहे.
इराणी प्रसारमाध्यमांनुसार, हा हल्ला नतान्झ संवर्धन केंद्राला लक्ष्य करून करण्यात आला होता. या हल्ल्याची तीव्रता इतकी जास्त होती की त्याचे पडसाद दूरवर ऐकू आले. तथापि, प्राथमिक तपासानंतर इराणी अधिकाऱ्यांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे, कारण आतापर्यंत कोणत्याही किरणोत्सर्गी पदार्थाची (रेडिएशनची) गळती झाल्याची पुष्टी झालेली नाही. याचा अर्थ, किरणोत्सर्ग गळतीची सर्वात मोठी भीती सध्या तरी टळली आहे.
इराणी प्रसारमाध्यमांचा दावा आहे की, स्फोट होऊनही जवळच्या निवासी भागांतील रहिवासी सुरक्षित आहेत. सरकारने या लष्करी कारवाईचे वर्णन, इराणचा अणुकार्यक्रम रोखण्याच्या उद्देशाने सुरू असलेल्या अमेरिका -इस्रायल मोहिमेचा एक भाग असे केले आहे. नतान्झ अणुऊर्जा केंद्र हे शत्रूंचे नेहमीच लक्ष्य राहिले आहे. २०२५ पासून या स्थळाला अनेक वेळा लक्ष्य करण्यात आले आहे. प्रत्येक वेळी पायाभूत सुविधा आणि यंत्रसामग्रीचे नुकसान झाले आहे, परंतु सुदैवाने, पर्यावरणाची कोणतीही मोठी हानी झालेली नाही.