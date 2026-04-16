  تेلاचे साठे असूनही इराणमधील टॉपची कंपनी दुसऱ्याच क्षेत्रात सक्रीय; कोणत्या बिझनेसमध्ये बनवतेय प्रोडक्ट?

तेलाचे साठे असूनही इराणमधील टॉपची कंपनी दुसऱ्याच क्षेत्रात सक्रीय; कोणत्या बिझनेसमध्ये बनवतेय प्रोडक्ट?

Iran Bussiness News : सध्या युद्धामुळं चर्चेत असणाऱ्या इराणची ही दुसरी बाजू. इराणच्या या कंपनीचे क्लाईंट आहेत अनेक धनाढ्य व्यक्ती... काय आहे कंपनीचं नाव, किती आहे उलाढाल? जाणून व्हाल हैराण...

सायली पाटील | Updated: Apr 16, 2026, 02:11 PM IST
तेलाचे साठे असूनही इराणमधील टॉपची कंपनी दुसऱ्याच क्षेत्रात सक्रीय; कोणत्या बिझनेसमध्ये बनवतेय प्रोडक्ट?
(छाया सौजन्य- AI) / iran number one company not oil but business in auto sector

Iran Bussiness News : इराण... सध्या या देशाचं नाव ऐकलं की, युद्ध थांबलं का? हाच प्रश्न अनेकजण उपस्थित करतात. मात्र तत्पूर्वी या देशाचा उच्चार जिथंकुठं करण्यात आला, तिथं कायमच इथं असणाऱ्या तेलाच्या साठ्यांनी लक्ष वेधलं. नैसर्गिकरित्या निर्माण होणाऱ्या खनिजतेलांच्या साठ्यांनी समृद्ध असणाऱ्या या देशाची अर्थव्यवस्थाच मुळा या साठ्यांभोवती फिरते. पण, जाणून हैराण व्हाल की इराणमधील सर्वात मोठी कंपनी मात्र या तेल व्यवसायात सक्रीय नाही. इराणमधील आघाडीच्या पहिल्या चारही कंपन्य़ा या क्षेत्रात सक्रिय नसून, त्या वेगळ्याच उद्योगांमध्ये नावलौकिक मिळवत आहेत. 

अमेरिकेच्या  B2B डेटा इंटेलिजेंस प्लॅटफॉर्म Zoominfo च्या माहितीनुसार इराणमधील सर्वात मोठी कंपनी आहे  Iran Khodro. मुळात 'खोद्रो' ेएक फारसी भाषेतील शब्द असून, त्याचा अर्थ आहे ऑटोमोबाईल्स अर्थात वाहनं. नावावरूनच लक्षात येतंय की, इराणमधील ही कंपनी वाहननिर्मिती क्षेत्रात सक्रीय आहे. 1962 मध्ये या कंपनीची सुरुवात झाली होती, जिचं नाव आधी इराण नॅशनल असं होतं. Iran Khodro या कंपनीचं मुख्यालय तेहरानमध्ये असून, प्राथमिक माहितीनुसार या कंपनीत 10 हजार कर्मचारी कामावर आहेत. एप्रिल 2026 च्या आकडेवारीनुसार या कंपनीची एकूण आर्थिक उलाढाल 21.3 बिलियन डॉलर म्हणजेच जवळपास 1.99 लाख कोटी रुपये इतकी आहे. 

कोण आहेत इराणच्या सर्वात मोठ्या कंपनीचे जनक? 

इराण खोद्रो कंपनीची स्थापना अहमद खयामी यांनी 1962 मध्ये केली होती. 1923 मध्ये जन्मलेल्या खयामी यांचं बालपण, गुरबतमध्ये गेलं. ते आणि त्यांचे भाऊ कार धुण्याचं काम करून उदरनिर्वाह करत असत. त्यांनी आत्मचरित्रामध्ये लिहिल्यानुसार पैशांची चणचण असली तरीही त्यांची स्वप्न मात्र मोठी होती. कार धुण्यासोबत पुढं त्यांनी वाहनांची काही उपकरणं विकण्याचं काम सुरू केलं आणि 1962 मध्ये या दोन भावांनी मिळून कंपनी सुरू केली, जी पुढं इराणमधील सर्वात मोठी कंपनी ठरली. 

कंपनीचं लोकप्रिय प्रोडक्ट ऐकलंच असेल... 
कारप्रेमींना बहुधा या नावाची ओळख असावी. कारण, इराण खोद्रोची लोकप्रिय कार होती, Paykan. बाण... या शब्दासाठीचा हा फारसी शब्द. इराणमध्ये बनवलेली ही पहिलीच कार होती, जी तब्बल 38 वर्षं इराणच्या रस्त्यांवर राज्य करताना दिसली. या कारचं उत्पादन थांबवल्यानंतर तिला क्लासिक श्रेणीत गणलं गेलं. आजही कारचा संग्रह करण्याची आवड असणारे दर्दी या कारसाठी रांगा लावतात. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार रोमानियातील हिटलरला इराणच्या शाहंकडून देण्यात आलेली Paykan कार जेव्हा लिलावासाठी समोर आली, तेव्हाही ती खरेदी करण्यासाठी अनेक कारप्रेमींनी गर्दी केली होती. 

इरामधील टॉपच्या कंपन्या कोणत्या?

Zoominfo च्या वृत्तानुसार इराण खोद्रोनंतर त्यामागोमाग येणाऱ्या इराणी कंपन्यांमध्ये येणारी नावं खालीलप्रमाणे.... 

  • Ofoq Kourosh Chain Stores- ग्रोसरी रिटेल कंपनी, आर्थिक उलाढाल 14.8 बिलियन डॉलर
  • Mapna Group- ऊर्जा, यूटिलिटी आणि वेस्ट मॅनेजमेंट, उलाढाल - 8.7 बिलियन डॉलर
  • Iran Tobacco- फूड-बेवरेज, म्रन्युफॅक्चरिंग, एकूण उलाढाल-  8.2 बिलियन डॉलर
  • Iran National Petrochemical Industries- इराणमधील नॅशनल पेट्रोकेमिकल कंपनी, आर्थिक उलाढाल - 6.9 बिलियन डॉलर
Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

