इराण की इस्रायल-अमेरिका? युद्ध कोण जिंकणार? चीनच्या नास्त्रेदमसच्या भविष्यवाणीने जगाला अचंबित केले

China Nostradamus Prediction: इराण आणि इस्रायल-अमेरिका यांच्यातील युद्ध संघर्ष दिंवसेंदिवस अधित तीव्र होत चालला आहे. एकमेकांवर जोरदार हल्ले सुरुच आहेत. कुणीच माघार घ्यायला तयार नसल्याने या युद्धामुळे संपूर्ण जगात तणाव स्थिती निर्माण झाली आहे. कच्चे तेल, गॅस पुरवठ्यासह, सोनं चांदी, शेअर मार्केट यासह एकूणच संपूर्ण जगाचा अर्थव्यवस्थेला याचा फटका बसत आहे. इराण की इस्रायल-अमेरिका यांच्यातील युद्ध कोण जिंकणार याबाबत चीनच्या नास्त्रेदमसने केलेल्या भविष्यवाणीने जगाला अचंबित केले आहे.
चीनमधील नास्त्रेदमस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एका प्रसिद्ध प्राध्यापकाने युद्धाबाबत केलेले भाकीत सध्या चर्चेत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प 2024 च्या राष्ट्रपती निवडणुकीत विजयी होतील आणि इराणशी युद्ध करतील अशी दोन भाकिते त्यांनी केली होती. त्यांची ही दोन्ही भाकिते आता खरी ठरल्याचे दिसत आहे. या दोन भाकितासह चीनच्या या नास्त्रेदमसने आणखी एक तिसरी भविष्यवाणी केली आहे. या भविष्यवानीमुळे सगळेच अचंबित झाले आहेत.
प्रोफेसर झुएकिन जियांग असे चीनच्या या नास्त्रेदमसचे नाव आहे. प्रोफेसर झुएकिन जियांग यांनी अनेक राजकीय भाकिते केली आहेत. ते बीजिंगमधील एक शिक्षणतज्ज्ञ आणि लेखक आहेत. झुएकिन जियांग हार्वर्डच्या ग्लोबल एज्युकेशन इनोव्हेशन इनिशिएटिव्हच्या संशोधन पथकात देखील काम करतात. जियांग यांनी 2024 मध्ये "द इराण ट्रॅप" या शीर्षकासह एक मोठी पोस्ट शेअर केली होती. मध्य पूर्वेतील लष्करी तणाव वाढल्यानंतर त्यांची ही पोस्ट चर्चेत आली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी जे लिलहीलय ते खरं होत असल्याचे सध्याच्या घडामोडींवरुन दिसत आहे.
"द इराण ट्रॅप" याच्या त्या पोस्टमध्ये त्यांनी केलेली दोन भाकिते खरी ठरल्याचे दिसत आहे. ट्रम्प दुसऱ्यांदा निवडून आले तर ते इराणवर हल्ला करण्याचा विचार करू शकतात. सुरुवातीचा हल्ला यशस्वी दिसत असला तरी, अमेरिकन सैन्य लवकरच इराणच्या डोंगराळ भागात अडकेल असे भाकित त्यांनी या पोस्टमध्ये केले आहे.
जियांगने असा युक्तिवाद केला की लष्करी संघर्ष शेवटी 415 ईसापूर्व मध्ये अथेन्सच्या सिसिलीवर केलेल्या आक्रमणासारखा असेल. कमांडर अल्सिबियाड्स आणि निकियास यांनी एक मोठे आक्रमण सुरू केले परंतु त्यांच्या शत्रूंच्या ताकदीला कमी लेखले, ज्यामुळे शेवटी अथेनियन साम्राज्य कमकुवत झाले.
इराण हमास आणि हिजबुल्लाह सारख्या त्यांच्या प्रॉक्सी संघटनांद्वारे आपली शक्ती निर्माण करत आहे. अमेरिकेसोबत संभाव्य युद्धाची तयारी करत आहे. त्यांनी असेही म्हटले की अमेरिकेची लष्करी रणनीती दीर्घकाळात टिकाऊ नाही आणि ती केवळ "शक्तीचे प्रदर्शन" आहे. त्यांनी असेही म्हटले की जर अमेरिकेने इराणमध्ये जमिनीवर सैन्य पाठवले तर ती इराणसाठी सर्वात वाईट परिस्थिती असेल. अमेरिकन सैन्य 21 व्या शतकातील युद्धासाठी तयार नाही." प्राध्यापक पुढे म्हणाले की जर इराणमध्ये जमीनी सैन्य पाठवले गेले तर डोनाल्ड ट्रम्प काँग्रेसकडे आपत्कालीन युद्ध शक्ती वापरण्याची परवानगी मागू शकतात, ज्यामुळे त्यांना तिसऱ्यांदा अध्यक्षपद मिळण्याची शक्यता आहे.