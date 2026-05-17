/₹5600000000 ची सुपारी... ट्रम्प यांच्या जीवावर कोण उठलंय? सरकारनेच आदेश काढावा म्हणून आखला मास्टर प्लॅन?

Bounty for Trump: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मित्र राष्ट्राच्या मदतीने 28 फेब्रुवारी रोजी केलेल्या हवाई हल्ल्यांनी जगभरामध्ये एकच खळबळ उडवून दिली. याच हल्ल्यानंतर नव्या युद्धाला तोंड फुटलं.
Bounty for Trump: अमेरिका, इस्रायने इराणविरुद्ध पुकारलेलं युद्ध सध्या थंडावलं असलं तरी हे युद्ध पूर्णपणे संपलेलं नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकत्याच केलेल्या चीनच्या दौऱ्यानंतर चीन आणि अमेरिका या दोघांचाही इराणने अण्वस्रं ठेवण्याला विरोध असल्याचं दोन्ही देशांनी म्हटलं आहे. इराणविरुद्धची आपली भूमिका आधी इतकीच कठोर असल्याचं ट्रम्प यांनी हे युद्ध थंडावल्यापासून अनेकदा नमूद केलं आहे. या युद्धामुळे जगभरामध्ये तेल संकट निर्माण झालं असून अनेक देशांमध्ये आर्थिक संकट ओढावल्याने सामान्य जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. असं असतानाच दुसरीकडे इराण मात्र आता थेट ट्रम्प यांना संपवण्याचा विचार करत असल्याची माहिती समोर येत आहे.
इराणच्या संसदेत म्हणजेच मजलिसमध्ये ट्रम्प यांच्याविरोधात एक विधेयक तयार होत असल्याचं वृत्त इराण वायरने दिलं आहे. या विधेयकामध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या हत्येसाठी कोणत्याही व्यक्ती किंवा संघटनेला 50 मिलियन युरो बक्षीस देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. भारतीय चलनानुसार ही रक्कम सुमारे ₹560 कोटी इतकी होते. इराणचे सर्वोच्च नेते आयातोल्लाह खामेनी आणि इतर कमांडरांच्या हत्येचा बदला म्हणून इराणकडून ट्रम्प यांना संपवणाऱ्याला एवढी मोठी रक्कम देण्याचा प्रस्ताव मांडला जाण्याची दाट शक्यता आहे.
संसदेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा व परराष्ट्र धोरण समितीचे अध्यक्ष इब्राहिम अझीझी यांनी सरकारी टीव्हीवर यासंदर्भात विधान केलं आहे. "ज्यांनी आमच्या सुप्रीम लीडरला ठार केले ते अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सर्व मुस्लिमांसाठी शत्रू आहेत. कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था ही धार्मिक व वैचारिक जबाबदारी पार पाडेल तिला सरकारला 50 मिलियन युरो इनाम देईल," असं अझीझी यांनी म्हटलं आहे.
सदर विधेयक अद्याप इराणच्या संसदेत मांडले गेले नाही, पण ते मंजूर झाल्यास इराण सरकारला हा आदेश जारी करणं बंधनकारक असेल. हा प्रस्ताव नव्याने मांडण्यात आला असून यापूर्वी 2020 च्या जनरल सुलेमानी प्रकरणानंतरही असा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. त्यावेळी जाहीर केलेल्या इनामापेक्षा नव्याने जाहीर केलेलं हे इनाम वेगळं आहे.
इराणचे सर्वोच्च नेते आयातोल्लाह अली खामेनींचा 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी वयाच्या 86 व्या वर्षी मृत्यू झाला. अमेरिका आणि इस्रायलने यांच्या संयुक्त हवाई हल्ल्यात तेहरानमधील आयातोल्लाह अली खामेनींच्या निवासस्थानावर पूर्वनियोजित हल्ला केला. या हल्ल्यात खामेनींसह त्यांच्या कुटुंबातील काही सदस्य, 'इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड कॉप्स'चे कमांडर आणि इतर उच्च अधिकारी मारले गेले.