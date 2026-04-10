Explained : युद्धविरामनंतर इराणचा मास्टरस्ट्रोक; होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जहाजांना भूसुरुंगापासून वाचविण्यासाठी मोजावे लागणार 184900000₹, नवा नकाशा प्रसिद्ध, भारतावर काय परिणाम होणार?

Strait of Hormuz : अमेरिका आणि इराणमध्ये युद्धविराम लागलं असलं तरी इराण अमेरिकेची चोहूबाजूने कोंडी करताना दिसत आहे. इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जहाजांना भूसुरुंगापासून वाचविण्यासाठी नवा नकाशा प्रसिद्ध केला आहे. एवढंच नाही तर हा नकाशा हवा असल्यास 184900000₹ मोजावे लागणार आहे. युद्धाविरामनंतरही ही खेळी म्हणजे इराणचा मास्टरस्ट्रोक मानला जातोय.

नेहा चौधरी | Updated: Apr 10, 2026, 10:33 AM IST
IRGC Hormuz Map : महिनाभरापासून सुरु असलेल्या अमेरिका आणि इराणमधील युद्धाला ब्रेक लागला आहे. पण होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील सागरी वाहतूक अजून पूर्ववत आलेली नाही. एवढंच नाही तर इराणने सामुद्रधुनीतील भूसुरुंगा न काढण्याचा निर्धार केल्यामुळे अमेरिकेचे टेन्शन वाढलं आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा मोठा भाग हा भूसुरुंगांनी वेढलेला आहे. त्यामुळे जहाजांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी नवा मार्गाने प्रवास करावा लागणार आहे. पण महत्त्वाचा मुद्दा की होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये भूसुरुंग कुठे आहे हे फक्त इराणला माहिती आहे. अशातच इराणे अमेरिकाला कोंडी पकडण्यासाठी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा नवा नकाशा प्रसिद्ध केला आहे. या नव्या नकाशासाठी तगडी रक्कम मोजावी लागणार आहे. 

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमधील तणाव अजूनही संपण्याचे नाव घेत नाही आहे. आखाती देशांसोबतच्या तेल व्यापाराचा हा सर्वात महत्त्वाचा मार्ग आहे. अमेरिकेसोबतच्या युद्धाला विराम लागला असला तरी इराणने या सागरी मार्गावर आपलं नियंत्रण आणखी मजबूत करण्यासाठी नवी रणनिती आखली आहे. या मार्गातून जहाजांना सुरक्षित वाहतूक करायची असेल तर त्यासाठी एक नवा मार्ग तयार केला आहे. या नव्या मार्गाचा नकाशाही इराणे प्रसिद्ध केला आहे. 'द सन'मधील एका वृत्तानुसार, या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवासासाठी नव्या मार्गाच्या नकाशासाठी अंदाजे 184.9 कोटी रुपये मोजावे लागणार आहे. इराणच्या या मास्टरस्ट्रोकमुळे या मार्गातून प्रवास तेलवाहू जहाजांसाठी अत्यंत खर्चिक ठरणार आहे, यात शंका नाही. 

अमेरिकेच्या एका गुप्तचर अहवालानुसार असं सांगण्यात आलंय की, इराणकडून त्या मार्गात किमान एक डझन 'महाम-3' आणि 'महाम-7' नौदल सुरुंग तैनात करण्यात आले आहे.  हे सुरुंग पाण्याखालील स्फोटक असून ते कोणत्याही मोठ्या जहाजाला क्षणार्धात नष्ट करण्यास सक्षम असल्यने या मार्गावरून वाहतूक करणे असुरक्षित मानले जातंय. पणदुसरीकडे इराण मात्र अमेरिका आणि इस्रायलशी संलग्न देश वगळता इतर सर्व देशांच्या जहाजांना सुरक्षेचे आश्वासन देत आहे. त्यासाठीच त्यांनी हा नकाशा तयार केला असून तो त्यांनी विकण्यासाठी काढला आहे. नवीन नकाशानुसार, जहाजांना आता इराणच्या सागरी सीमेच्या अगदी जवळून प्रवास करावा लागणार आहे. आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गांवर आपला कब्जा राहावा आणि यातून मोठा नफा कमावता यावा यासाठी इराणने ही खेळी खेळलायचे तज्ज्ञांचं मत आहे.  जर जहाजांनी या नवीन मार्गाचा अवलंब केला नाही, तर त्यांना सागरी सुरुंगांवर आदळण्याचा थेट धोका आहे, याकडे दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. ही परिस्थिती जागतिक व्यापारासाठी अत्यंत चिंताजनक असून जगातील सुमारे 20% कच्चे तेल याच मार्गातून जात असतात. 

इराण जहाजांकडून पैसे घेत आहे का?

इथेच  खरी गंमत मानली जातेय, जगभरातील तज्ज्ञ या संपूर्ण प्रणालीला "तेहरानचा टोलनाका" असं संबोधत आहेत. लॉयड्स लिस्टच्या विश्लेषकांच्या मते, या मार्गातून जाणाऱ्या कोणत्याही जहाजाला थांबवण्याची किंवा परवानगी देण्याची शक्ती सध्या फक्त इराणकडेच आहे. खरंतर इराण प्रत्येक जहाजाकडून पैसे मागत आहे की नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालं नसलं तरी हे जगातील प्रत्येक देशासाठी आर्थिक तणाव वाढविण्याचा विषय झाला आहे. पण, लॉयड्स लिस्टच्या एका अहवालात असंही नमुद करण्यात आलं की, किमान दोन जहाजांनी या मार्गातून जाण्यासाठी पैसे द्यावे लागणार आहे. 

 

भारतीय जहाजांची स्थिती काय आहे?

इराणच्या या खेळाचा भारतावर खूप थेट परिणाम होणार आहे, असं तज्ज्ञ सांगतात. कारण भारत आखाती देशांकडून मोठ्या प्रमाणावर तेल आणि वायू आयात करत असतो. इंडिया टुडेच्या ओएसआयएनटी (OSINT) टीमने केलेल्या निरीक्षणानुसार, किमान 20 भारतीय जहाजे सध्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या पश्चिमेला, म्हणजेच पर्शियन आखाताच्या दिशेने अडकल्याचे वृत्त आहे. यामध्ये दोन एलपीजी टँकर आणि चार कच्च्या तेलाच्या टँकर आहेत. 

12 मार्च आणि 8 एप्रिलच्या दरम्यान विचार केला तर अनेक भारतीय जहाजे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या दिशेने निघाली असून ओमानमधील खसाबजवळ एकत्र आली आहेत. या ठिकाणी हे जहाज मार्ग खुला होण्याची वाट पाहत आहेत. सकारात्मक बातमी अशी आहे की भारत सरकारने इराणसोबत वाटाघाटी केल्या असून, आठ एलपीजी टँकर आधीच रवाना झाल्याचे वृत्त आहे. यामध्ये नंदा देवी, जग वसंत, बीडब्ल्यू एल्म, शिवालिक, ग्रीन सान्वी, बीडब्ल्यू टायर, पाइन गॅस आणि ग्रीन आशा यांचा समावेश आहे. त्याशिवाय, तीन कच्चे तेल टँकर आणि इतर तीन जहाजांनीही आखात पार केलं आहे, असं सध्याची स्थिती आहे. 

होर्मुझची सामुद्रधुनी बिनशर्त खुली करा!

अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनीचे (ADANOC) मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी इराणला कोणत्याही अटींशिवाय होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली करण्याचे आवाहन केलंय. "इराणने आपल्या वक्तव्यांमधून आणि कृतींमधून हे स्पष्ट केलंय की, वाहतूक ही परवानगी, अटी आणि राजकीय दबावाच्या अधीन आहे. हे नौकानयनाचे स्वातंत्र्य नाही, तर ही सक्ती आहे," असे सुलतान अल जाबेर यांनी लिंक्डइनवरील एका पोस्टमध्ये म्हटलंय. 

इराण युद्धामुळे रशियाचा मुख्य तेल महसूल दुप्पट 

तरदुसरीकडे या युद्धामुळे रशियाचा मुख्य तेल महसूल दुप्पट झाला आहे. रॉयटर्स वृत्तसंस्थेच्या एका अहवालानुसार, अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यामुळे निर्माण झालेल्या तेल आणि वायू संकट निर्माण झाला. याचा सर्वाधिक फायदा हा रशियाला पाहिला मिळाला.  रशियाला आपल्या सर्वात मोठ्या तेल करातून मिळणारा महसूल दुप्पट झाल्याचे वृत्त आहे. फेब्रुवारीच्या अखेरीस अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हवाई हल्ल्यांनंतर, इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केला. ज्यापरिणाम ब्रेंट फ्युचर्सच्या किमती प्रति बॅरल 100 डॉलरच्या वर गेल्याचे समोर आलं होतं. 

रॉयटर्सच्या अंदाजानुसार, रशियामधील तेल उत्पादनावरील खनिज उत्खनन कर मार्चमधील 327 अब्ज रुबलवरून एप्रिलमध्ये सुमारे 700 अब्ज रुबल म्हणजे 9 अब्ज डॉलर्स पर्यंत वाढ पाहिला मिळाली. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा तेल निर्यातदार असलेल्या इराणविरुद्धच्या युद्धामुळे रशियाला होणाऱ्या प्रचंड आर्थिक लाभाचा हा पहिला ठोस पुरावा मानला गेला आहे. तेल व्यापाऱ्यांच्या मते, या युद्धामुळे अलीकडच्या इतिहासातील सर्वात गंभीर ऊर्जा संकट निर्माण झाल्याच प्रत्येक देशावरील संकट पाहिला मिळाले आहे. 

खरंतर अमेरिका - इराणमध्ये युद्धविराम झाला असल्या तरी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचे भवितव्य अजून अनिश्चित आहे. सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, जुना मार्ग नेहमीप्रमाणे पुन्हा सुरू होईल की इराण हा नवीन मार्ग वापरणे सुरू ठेवेल याकडे जगाचे लक्ष लागलंय. 

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. 

