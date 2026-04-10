  • इराणच्या नव्या अटींमुळे वाढले जगाचे टेन्शन! जगाच्या लाईफलाइनची कोंडी पाहून ट्रम्पही संतापले

इराणच्या नव्या अटींमुळे वाढले जगाचे टेन्शन! 'जगाच्या लाईफलाइन'ची कोंडी पाहून ट्रम्पही संतापले

Trump Fresh Warning To Iran: ज्या मुख्य अटीवर अमेरिका आणि इराणमध्ये युद्धविराम झाला त्यावरुनच आता अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली असून आता इराणला नवा इशाला दिला आहे. नेमकं प्रकरण काय ते समजून घेऊयात..

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 10, 2026, 07:15 AM IST
इराणच्या नव्या अटींमुळे वाढले जगाचे टेन्शन! 'जगाच्या लाईफलाइन'ची कोंडी पाहून ट्रम्पही संतापले
नेमकी ही अट काय? ट्रम्प काय म्हणाले? (प्रातिनिधिक फोटो सौजन्य रॉयटर्सवरुन साभार)

Trump Fresh Warning To Iran: अमेरिका आणि इराणदरम्यान युद्धविराम होऊन देखील होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील सागरी वाहतूक सुरळीत झाल्याचे चित्र दिसत नाहीये. युद्धविरामानंतरही होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील सागरी वाहतूक जवळजवळ ठप्पच आहे. यावरुन अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. असं असतानाच आता इराणने घातलेल्या नव्या अटीमुळे पुन्हा एकदा संपूर्ण जग टेन्शनमध्ये आलं आहे. दररोज 15 पेक्षा जास्त जहाजांना होर्मुझमधून जाण्याची परवानगी देणार नसल्याचे इराणच्या मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच जहाजांना सामुद्रधुनी ओलांडण्यासाठी लष्कराची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. यामुळे ज्या अटीवर युद्धविराम झाला ती होर्मुझ सामुद्रधुनी खरचं खुली आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात असून या मुद्द्यावरुन पुन्हा एकदा संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

कोण काय म्हणालं?

'रॉयटर्स' वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, ‘युद्धविराम झाल्यानंतरच्या पहिल्या 24 तासांत तेलाचे एक जहाज, पाच ड्राय बल्क कॅरिअर गुरुवारी होर्मुझमधून बाहेर पडले. दोन इराणी टँकर देखील सामुद्रधुनीतून बाहेर आले.’ दरम्यान, इराण केवळ 15 जहाजांनाच होर्मुझमधू बाहेर पडण्याची परवानगी देत आहे, असे वृत्त रशियाच्या 'टास' (TASS) या वृत्तसंस्थेने इराणी अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने प्रसिद्ध केले आहे. अबू धाबी नॅशनल ऑइल कॉर्पोरेशनचे प्रमुख सुलतान अल जाबेर यांनी 'ब्लूमबर्ग'शी बोलताना इराणने दिलेली सशर्त मंजुरी खऱ्या अर्थाने मंजुरी म्हणता येत नाही, असं म्हणत नाराजी व्यक्त केली आहे. मर्यादित जहाजांना परवानगी दिल्यास तेल पुरवठ्यावर मोठा परिणाम होईल असं सांगितलं जात आहे.

नक्की वाचा >> ₹8400000000000 च्या टोल वसुलीचा इराणचा डाव; आखाती देशांनी आखलेला 'प्लॅन बी' काय? अमेरिका करणार मदत?

होर्मुझ सामुद्रधुनीमध्ये जहाजांच्या संख्येवर मर्यादा का?

इराणचे उप-परराष्ट्र मंत्री, सईद खतीबजादेह यांनी जगाची जीवनवाहिनी समजली जाणाऱ्या 'होर्मुझ सामुद्रधुनी'बाबत माहिती दिली आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली असली तरी, प्रत्येक टँकर आणि जहाजाला सामुद्रधुनी सुरक्षितपणे पार करण्यासाठी इराणी लष्कर आणि अधिकाऱ्यांकडून आवश्यक परवानगी घेणे गरजेचे आहे, असे खतीबजादेह म्हणाले. “संघर्ष सुरु असल्यामुळे काही तांत्रिक मर्यादा लागू करण्यात आल्याने सध्या सामुद्रधुनीचा मार्ग अरुंद झाला आहे, त्यामुळे अधिक काळजी घेण्याची गरज आहे”, असे खतीबजादेह यांनी सांगितले. मंत्र्याच्या या वक्तव्यामुळे सामुद्रधुनी पार करण्यासाठी इराणी लष्कराची परवानगी गरजेची असल्याचे समोर आले आहे.

ट्रम्प यांनी संतापून दिला इशारा

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांकडून टोल आकारला जात असल्याच्या आणि दररोज केवळ काही मोजक्याच जहाजांना जाण्याची परवानगी दिली जात असल्याच्या वृत्तांनंतर अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला पुन्हा नवा इशारा दिला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'ट्रुथ सोशल'वर पोस्ट करुन होर्मुझ सामुद्रधुनीबाबची परिस्थिती न सुधारल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. "इराण होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून तेल जाऊ देण्याचे काम अत्यंत वाईट पद्धतीने करत आहे, काहीजण तर याला अपमानास्पद म्हणतील. आमच्यात हा करार झालेला नाही!" असा सवाल ट्रम्प यांनी केला आहे.  “असे वृत्त आहे की इराण होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या टँकर्सकडून शुल्क आकारत आहेत. त्यांनी असे करू नये आणि, जर ते करत असतील, तर त्यांनी ते आताच थांबवावे,” असं ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे. या मुद्द्यावरुन संघर्ष पुन्हा चिघळू शकतो.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

इतर बातम्या

Aajche Rashi Bhavishya 10 April 2026: शुक्रवारचा दिवस कुणाल...

भविष्य