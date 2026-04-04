Richest Person of Iran : इराणचा 'कुबेर' कोण? अंबानी-अदानींच्या संपत्तीपुढे कुठे टिकतो 'हा' अब्जाधीश?

Richest Person of Iran : आखाती देशांमध्ये गेल्या 30 दिवसांपासून अधिक काळ होऊन गेला आहे. या दरम्यान इराणमधील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीची चर्चा जोरदार रंगली आहे. पण ही श्रीमंत व्यक्ती तेल किंवा गॅसमुळे श्रीमंत नाही तर याच्या श्रीमंतीचं गुपित आहे तंत्रज्ञान. कोण आहे ही कुबेर व्यक्ती? 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 4, 2026, 08:57 PM IST
Richest Person Of Iran : इराण-इस्त्रायलमधील युद्ध क्षमण्याच नाव घेत नाही. या युद्धाचा परिणाम जगभर होताना दिसत आहे. इराण म्हटलं आपल्यासमोर येतो ते तेल आणि गॅसचा साठा. पण या देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती फक्त तेल माफिया आबेत असं नाही तर इराणमध्ये एक असा टायकून आहे जो सिलिकॉन व्हॅलीचा टेक दिग्गज आहे. ईबेचे संस्थापक पियरे ओमिडयार यांनी तंत्रज्ञानाच्या जोरावर वैश्विक स्तरावर स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे. 

कोण आहे इराणमधील कुबेर? 

इराणमध्ये जन्मलेल्या सर्वात श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत पिअर ओमिडयार हे नाव आहे. 58 वर्षीय पिअर ईबे (eBay) हे जगातील सर्वात मोठ्या ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मपैकी एक असलेल्या eBay चे संस्थापक आहेत. विशेष म्हणजे, पिअर यांचा जन्म पॅरिसमध्ये झाला असला आणि ते अमेरिकेत राहत असले तरी, त्यांचे पालक इराणी आहेत. त्यांची आई एक प्रसिद्ध शिक्षणतज्ज्ञ होती आणि वडील डॉक्टर होते. आपल्या क्षमतेच्या जोरावर पिअर यांनी अमेरिकन टेक विश्वात स्वतःचे स्थान निर्माण केले. आज ते इराणमध्ये जन्मलेल्या सर्वात यशस्वी व्यावसायिकांपैकी एक मानले जातात.

टेक विश्वातून मिळालेली प्रचंड संपत्ती

इराणचे नाव जरी त्याच्या कच्च्या तेल आणि वायू साठ्यांशी जोडले जात असले. तरी पिअर यांनी आपली संपत्ती डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून निर्माण केली आहे. 2026 च्या आकडेवारीनुसार, पिअर ओमिडयार यांची एकूण संपत्ती अंदाजे 11.8 अब्ज डॉलर्स आहे. त्यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत म्हणजे तंत्रज्ञान कंपन्यांमधील आणि जागतिक डिजिटल प्लॅटफॉर्ममधील त्यांची गुंतवणूक. त्यांनी eBay व्यतिरिक्त इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये आपली गुंतवणूक वाढवली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या एकूण संपत्तीत सातत्याने वाढ झाली आहे.

अंबानी आणि अदानी यांच्या तुलनेत संपत्तीचा आकडा किती?

जेव्हा आपण पिअर ओमिडयार यांची भारतातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींशी तुलना करतो, तेव्हा एक मोठा फरक दिसून येतो. 2026 च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, भारताचे मुकेश अंबानी यांची एकूण संपत्ती अंदाजे 92.3 अब्ज डॉलर्स असून, ते जगातील 20 वे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत. दुसरीकडे, गौतम अदानी यांची एकूण संपत्ती 57.8 अब्ज डॉलर्स आहे. या तुलनेत, मुकेश अंबानी हे पिअर ओमिडयार यांच्यापेक्षा अंदाजे 9 ते 10 पट अधिक श्रीमंत आहेत.

रिअल इस्टेट आणि मीडियामधील प्रचंड गुंतवणूक

पिअर ओमिडयार फक्त eBay पुरते मर्यादित नाहीत. त्यांनी गुंतवणुकीच्या जगातही पाऊल ठेवले आहे. त्यांनी 'फर्स्ट लुक मीडिया'ची स्थापना केली, जी 'द इंटरसेप्ट'सारखे प्रसिद्ध मीडिया प्लॅटफॉर्म चालवते. याव्यतिरिक्त, त्यांनी कॅलिफोर्निया आणि मेक्सिकोमधील आलिशान रिसॉर्ट्समध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. त्यांच्या संपत्तीचा एक मोठा भाग या भौतिक मालमत्ता आणि रिअल इस्टेट प्रकल्पांमधून, तसेच डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील गुंतवणुकीतून येतो.

परोपकार आणि दान करण्यात सर्वात पुढे 

आपल्या व्यावसायिक हितसंबंधांच्या पलीकडे, पिअर हे त्यांच्या उदारतेसाठी जगभरात प्रसिद्ध आहेत. 2004 मध्ये, त्यांनी आणि त्यांच्या पत्नीने 'ओमिडयार नेटवर्क' या संस्थेची स्थापना केली, जी जगभरातील सामाजिक कार्यांमध्ये गुंतवणूक करते. आजपर्यंत, या संस्थेने सामाजिक कार्यांसाठी 1.5 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त देणगी दिली आहे. जगातील सर्वात मोठ्या धर्मादाय गटांपैकी एकाचे सदस्य असण्यामधून पिअर यांची परोपकाराप्रती असलेली बांधिलकी दिसून येते.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

