भारताला नरक बोलणाऱ्या ट्रम यांना इराणने दाखवली महाराष्ट्राची संपन्नता

Iran Criticizes Donald Trump : भारत आणि चीन नरकासमान आहेत अशी टीका करणाऱ्या डोनाल्ड ट्रम्प यांना इराणने कुणीतरी विशेष सहलीचे आयोजन करुन यांना भारत भ्रमण घडवून आणावे, असा खोचक सल्ला दिला आहे. इराणने दिलेल्या प्रत्युत्तराचं चहुबाजूंनी कौतुक होतंय. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Apr 24, 2026, 07:12 PM IST
Iran Suggest Donald Trump to Visit Maharashtra : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी माइकल सॅवेज जे अमेरिकेतली कट्टर कार्यकर्ते आहेत त्यांचे वादग्रस्त विधान शेअर केलं होतं. या पोस्टमध्य लिहिलं होतं की, ट्रम्प यांनी त्यांच्या 'ट्रुथ सोशल' (Truth Social) अकाऊंटवर एक पोस्ट रिपोस्ट केली होती, ज्यात भारत आणि चीनसारख्या देशांना "नरक" (Hellhole) असे संबोधण्यात आले होते. ही पोस्ट मुळात कट्टरपंथी अमेरिकन लेखक आणि रेडिओ होस्ट मायकल सॅव्हेज यांनी लिहिलेली होती. या पोस्टमध्ये अमेरिकेतील जन्मजात नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावरून भारत आणि चीनमधून येणाऱ्या स्थलांतरितांवर टीका करण्यात आली होती. यावर मुंबईतील इराण दूतावासांच्या एक्स हँडलवरुन ट्रम्प यांचा दावा किती फोल आहे हे सांगत टीका करणारा एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. महत्त्वाचं म्हणजे इराणने महाराष्ट्राची निसर्गसंपन्नता किती भव्य आहे याचा दाखला देणारा अप्रतिम व्हिडीओ शेअर केला आहे. 

डोनाल्ड ट्रम्प यांना भारत फिरण्याचा सल्ला 

मुंबईतील इराणच्या दूतावासाने शेअर केलेल्या व्हिडीओ महाराष्ट्राची संपन्नता दाखवली आहे. 17 सेकंदाचा हा व्हिडीओ असून कुणीतरी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासाठी एक सहल आयोजित करायला हवी. ज्यामुळे त्यांचे सांस्कृतिक शुद्धीकरण होऊ शकेल. एवढंच नव्हे तर यामुळे त्यांची बडबड देखील थोडी कमी होईल. कधीतरी भारतात फिरा आणि मगच बोला असा कडक शब्दात सल्ला मुंबईतील इराण अधिकाऱ्यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांना दिली आहे. 

डोनाल्ड ट्रम्प नेमकं काय म्हणाले होते?

ट्रम्प यांनी त्यांच्या 'ट्रुथ सोशल' (Truth Social) अकाऊंटवर एक पोस्ट रिपोस्ट केली होती, ज्यात भारत आणि चीनसारख्या देशांना "नरक" (Hellhole) असे संबोधण्यात आले होते. ही पोस्ट मुळात कट्टरपंथी अमेरिकन लेखक आणि रेडिओ होस्ट मायकल सॅव्हेज यांनी लिहिलेली होती. या पोस्टमध्ये अमेरिकेतील जन्मजात नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावरून भारत आणि चीनमधून येणाऱ्या स्थलांतरितांवर टीका करण्यात आली होती. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने या विधानावर तीव्र आक्षेप घेत हे विधान "अयोग्य, चुकीचे आणि निकृष्ट दर्जाचे" असल्याचे म्हटले आहे. वाद वाढल्यानंतर अमेरिकन दूतावासाने एक निवेदन प्रसिद्ध केले, ज्यामध्ये ट्रम्प यांनी नंतर भारताला "महान देश" (Great Country) आणि पंतप्रधान मोदींना आपला "चांगला मित्र" असे संबोधले आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाइम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये  मनोरंजन, Lifestyle, आरोग्य यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. मनोरंजन विशेषत: मराठी मनोरंजन विश्वातील रंजक बातम्या, इंटरेस्टिंग किस्से, थ्रो बॅक स्टोरीज, सेलिब्रिटी बर्थ डे, बॉक्स ऑफीस कलेक्शन या सारख्या बातम्या करण्यात एक्सपर्ट आहेत. 

