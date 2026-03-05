महाविध्वंस! इराणच्या एका धमकीनं अमेरिका- इस्रायल क्षणात युद्ध थांबवणार?

Iran Israel War : अमेरिका आणि इस्रायलनं इराणवर भयावह क्षेपणास्त्र हल्ले केले आणि आणखी एका महायुद्धाच्या दिशेनं जात असल्याचं चित्र अनेकांनाच धडकी भरवून गेलं. त्यातच इराणनं अमेरिकेला दिलेल्या एका इशाऱ्यामुळं आता या तणावाला गंभीर वळण मिळण्याचे संकेत आहेत.
इस्रायल, अमेरिका विरूद्ध इराणमधील युद्धाची आग अजूनही कमी झालेली नाही, दोन्ही देशांकडून एकमेकांवर हल्ले सुरूच आहे, इस्त्रायल आणि अमेरिकेनं इराणवर शक्तिशाली बॉम्बरनं हल्ला केला. त्यामुळे इराणचे अनेक भाग बेचिराख झाले आहेत. तसंच अमेरिका आणि इस्त्रायलचा इराणमध्ये सत्ता उलथवण्याचा प्लॅन आहे. दरम्यान, याच मुद्द्यावरून इराणनं आता थेट अमेरिका आणि इस्रायलला धमकी दिली आहे. इराणमध्ये सत्ता उलथवल्यास इस्त्रायलच्या अणुकेद्रांवर हल्ला करण्याची धमकी इराण दिली आहे. ज्यामुळं आता या धमकीनं तरी युद्ध थांबणार का? हाच प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
इराणवर हल्ला करत अमेरिका आणि इस्त्रायलनं आधीच त्यांचा सर्वोच्च नेता आयातुल्ला खामेनी यांचा खात्मा केला. त्यानंतर आता मोजतबा खामेनींची सर्वोच्च नेता म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर इराण चांगलाच आक्रमक झाला आहे. खामेनींच्या मृत्यूनंतर इराणला गुडघ्यावर आणू हे अमेरिका आणि इस्त्रायलला वाटलं होतं, मात्र त्याचं उलट झालं असून आता थेट इराणनं इस्त्रायलच्या अणुकेंद्रावर हल्ला करण्याची धमकी देऊन टाकली.
इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड आणि त्याच्याशी संबंधित संघटनांवर अमेरिका आणि इस्त्रायलकडून हल्ले सुरूच आहेत, तसंच इराणच्या सैन्य ठिकाणांना देखील इस्त्रायल आणि अमेरिकेनं टार्गेट केलं आहे. दरम्यान, असं असलं तरी इराणही तेढव्याच दमखमीनं प्रत्युत्तर देतोय. तसंच अणु केंद्रांवर हल्ला करण्याचा इशारा दिलाय. त्यामुळे इराण खरंच हल्ला करणार का? की अमेरिका आणि इस्त्रायल माघार घेणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.