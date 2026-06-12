/इराणकडून भारतीय जहाजांवर हल्ल्याचा प्रयत्न, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दाव्याने खळबळ!

Donald Trump: अमेरिका-इराण संघर्ष पुन्हा एकदा तीव्र होत असताना अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या सर्वात महत्त्वाच्या तेल निर्यात केंद्रांपैकी एक असलेल्या खार्ग बेटावर (Kharg Island) नियंत्रण मिळवण्याची किंवा त्यावर कारवाई करण्याची धमकी दिली आहे. या वक्तव्यामुळे मध्यपूर्वेतील तणाव वाढला असून जागतिक तेल बाजार, व्यापारमार्ग आणि ऊर्जा सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
खार्ग बेट हे इराणच्या कच्च्या तेलाच्या निर्यातीचे सर्वात मोठे केंद्र मानले जाते. इराणच्या एकूण तेल निर्यातीपैकी सुमारे 90 टक्के निर्यात या बेटावरील सुविधांमधून केली जाते. त्यामुळे या बेटावर कोणतीही लष्करी कारवाई किंवा नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न झाला तर इराणच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसू शकतो. ट्रम्प यांनी या बेटाचा उल्लेख करत इराणच्या ऊर्जा क्षेत्रावर दबाव आणण्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
अमेरिकेच्या मते, इराणने आपल्या अणु कार्यक्रमासंदर्भात अधिक लवचिक भूमिका घ्यावी यासाठी दबाव निर्माण करणे आवश्यक आहे. याच पार्श्वभूमीवर खार्ग बेट आणि इतर तेलसंबंधित पायाभूत सुविधांवर कारवाईची भाषा वापरण्यात आली. अमेरिकेने यापूर्वीही इराणवर निर्बंध लादले आहेत, मात्र आता थेट ऊर्जा क्षेत्राला लक्ष्य करण्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर मानली जात आहे.
काल रात्री 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'मधून जाणाऱ्या भारतीय जहाजांवर इराणने ड्रोनद्वारे हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु अमेरिकन लष्कराने हा प्रयत्न हाणून पाडला, असे ट्रम्प यांनी म्हटले. इराणने आपली वागणूक त्वरित सुधारावी, असे ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर म्हटले आहे.करारातील अटींची माहिती उघड केल्याबद्दलही त्यांनी इराणवर टीका केली. ट्रम्प यांनी नमूद केले की, प्रसारमाध्यमांमध्ये इराणने दिलेली माहिती आणि केलेले दावे हे दोन्ही देशांमध्ये झालेल्या कराराशी सुसंगत नाहीत.
इराणने प्रसारमाध्यमांना चुकीची माहिती दिली आणि हा करार आपल्या अटींवर झाल्याचे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र वास्तव यापेक्षा पूर्णपणे वेगळे असल्याचे ट्रम्प म्हणाले.
खार्ग बेटावरील कोणताही संघर्ष जागतिक तेल पुरवठ्यावर परिणाम करू शकतो. इराण हा जगातील महत्त्वाचा तेल उत्पादक देश आहे. जर त्याच्या निर्यात व्यवस्थेत अडथळे निर्माण झाले, तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढण्याची शक्यता आहे. भारतासारख्या तेल आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांसाठी हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो. गुंतवणूकदार आणि ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञ सध्या या घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
तणावपूर्ण वक्तव्यांनंतरही अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संभाव्य कराराबाबत चर्चा सुरू असल्याचे संकेत मिळत आहेत. ट्रम्प यांनी काही प्रस्तावित हल्ले स्थगित केल्याचा दावा केला आहे. मात्र इराणने अद्याप कोणताही अंतिम करार झालेला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे युद्ध आणि राजनैतिक तोडगा या दोन्ही शक्यता सध्या खुल्या आहेत.
हॉर्मुझ सामुद्रधुनी हा जागतिक तेल वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग आहे. या परिसरातील तणाव वाढल्यास तेल वाहतुकीवर परिणाम होऊ शकतो. त्याचा थेट परिणाम भारतातील इंधन दर, महागाई आणि आयात खर्चावर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारतासह अनेक देश अमेरिका-इराण तणावाकडे केवळ राजकीय नव्हे तर आर्थिक दृष्टिकोनातूनही पाहत आहेत.