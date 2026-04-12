CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Iran US War : मोठी बातमी ! इस्लामाबादमध्ये इराण-अमेरिकेतील चर्चा फिस्कटली, 40 दिवसांचा संघर्ष अन् 21 तासांची चर्चा; इराणने अटी नाकारताच अमेरिका पुन्हा युद्ध सुरु करणार?

Iran US War : मोठी बातमी ! इस्लामाबादमध्ये इराण-अमेरिकेतील चर्चा फिस्कटली, 40 दिवसांचा संघर्ष अन् 21 तासांची चर्चा; इराणने अटी नाकारताच अमेरिका पुन्हा युद्ध सुरु करणार?

Iran-Us Peace Talks : इराण-अमेरिकासंदर्भात मोठी बातमी समोर आली आहे. पाकिस्तानमध्ये इराण-अमेरिकेतील  सुरु असलेली 21 तासांची चर्चा निष्फळ ठरली आहे. आता डोनाल्ड ट्रम्प काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 12, 2026, 08:30 AM IST
Iran US War : मोठी बातमी ! इस्लामाबादमध्ये इराण-अमेरिकेतील चर्चा फिस्कटली, 40 दिवसांचा संघर्ष अन् 21 तासांची चर्चा; इराणने अटी नाकारताच अमेरिका पुन्हा युद्ध सुरु करणार?

Iran-Us Ceasefire : अमेरिका - इराणमधील युद्धाला 40 दिवसांनंतर युद्धविराम लागलं खरं पण हे युद्ध पुन्हा भडकण्याची शक्यता आहे. कारण पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये अमेरिका आणि इराण यांच्यात 21 तास चर्चा झाली. पण इराणे अटी नाकारताच अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जेडी व्हान्स तातडीने अमेरिकेला निघून गेल्याचे वृत्त समोर आले आहे. त्यामुळे जगावर पुन्हा युद्धाचा सावट आहे. 

जेडी व्हान्स यांनी आज  12 एप्रिलला पहाटे पत्रकार परिषद घेऊन या बैठकीबद्दल माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की, अमेरिका करारासाठी तयार आहे पण इराणी शिष्टमंडळाने वॉशिंग्टनच्या अटी मान्य केल्या नाही. त्यामुळे ही बैठक निष्फळ ठरली आहे. 

बातमी अपडेट होतेय...

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

