/नायनाटानंतर शांत होणार! अमेरिकेच्या हल्ल्यानंतर इराणचा घातक पवित्रा; US चे लष्करी तळ शोधून उद्ध्वस्त

Iran US Tensions: जवळपास 100 दिवसांहून अधिक काळापासून सुरू असणारा आखाती देशांमधील संघर्ष, प्रामुख्यानं इराण आणि अमेरिकेमध्ये असणारा तणाव पुन्हा एकदा चिघळताना दिसत आहे. पश्चिम आशियाई देशांमध्ये सध्या अमेरिकेनं केलेल्या हवाई हल्ल्यांनंतर युद्धाच्या धुमसणाऱ्या ठिणगीचं वणव्यात रुपांत होताना दिसत आहे. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आयआरजीसी)च्या दाव्यानुसार कुवेत आणि बहरिनमध्ये अमेरिकी लष्कराच्या तळांवर भेदक निशाणा साधत ते उद्ध्वस्त करण्यात आले आहेत. इतकंच नव्हे, तर ज्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणावानं अनेक देशांची पुरवठा साखळी विस्कळीत केली, ती वाट पुन्हा एकदा बंद करण्याचा निर्णय घेत इराणनं इतरही देशांनी या क्षेत्रापासून दूर रहावं असा निर्वाणीचा इशारा दिला आहे.
IRGC च्या माहितीनुसार अमेरिकेनं केलेल्या हल्ल्याला उत्तर देत या धर्तीवर ही कारवाई इराणनं केली. ज्यामध्ये कुवेतमध्ये असणाऱ्या अली अल सलेम आणि अहमद अल-जाबेर या हवाई तळांसह बहरिनमध्ये असणाऱ्या शेख ईसा हवाई तळासह इतर 18 महत्त्वाच्या अमेरिकी लष्करी तळांवर निशाणा साधण्यात आला. इराणच्या लष्करानंसुद्धा अमेरिकेला प्रत्युत्तर म्हणून ही कारवाई करण्यात आल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आणि युद्धाला पुन्हा गंभीर वळण मिळालं.
प्राथमिक माहितीनुसार अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) नं सलग दुसऱ्या दिवशी इराणमधील अनेक लष्करी तळांवर हल्ला केला होता. ज्या हल्ल्याला ट्रम्प यांच्या राष्ट्रानं आत्मसंरक्षणासाठी केलेली कारवाई असल्याचं म्हटलं. इराणच्या माध्यमांनुसार अमेरिकेनं केलेल्या या हल्ल्यांमध्ये देशाच्या दक्षिण आणि पश्चिम भागांमध्ये मोठं नुकसान झालं, तेहरानमध्येही या स्फोचांते आवाज ऐकू आले. या हल्ल्यांमध्ये प्रामुख्यानं इराणच्या एअर डिफेन्स सिस्टीमसुद्धा सक्रीय करण्यात आल्या होत्या. अमेरिकेचे हे हल्ले पाहता इराणनं पुन्हा एकदा घातक पवित्रा घेत होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद करण्याची घोषणा केली. जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी मार्गांपैकी एक असणारी आणि तेलवाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाची अशी ही वाट बंद झाल्यामुळं आव्हानाचीच परिस्थिती उभी राहिली असून, इराणनं इतर देशांनासुद्धा या क्षेत्रापासून दूर राहण्याचा इशारा दिला आहे.
IRGC त्या हवाई दलाचे प्रमुख मेजर जनरल माजिद मौसवी यांनी अमेरिकेवर करण्यात आलेल्या हल्ल्यांचा निषेझ केला. इराणमधील वृत्तसंस्थांच्या वृत्तानुसार अमेरिकेकडून होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत अस्थिरता आणण्याचा प्रयत्न झाल्यास इराण त्यांच्या संपूर्ण क्षेत्राचा नायनाट करेल असा इशारा त्यांनी दिला. या इशाऱ्यामुळंसुद्धा आता जागतिक स्तरावरील तणावात भर पडली आहे.