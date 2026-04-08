10 अटींचा प्रस्ताव मान्य केला तरच युद्ध कायमचे थांबवणार? इराणचा प्रस्ताव अमेरिका मान्य करणार का? अटी जाणून थक्क व्हाल

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणबरोबर सुरु असलेलं युद्ध 2 आठवड्यांसाठी थांबवत असल्याची घोषणा केली आहे. इराणने 10 अटींचा प्रस्ताव दिला आहे. या प्रस्ताव मान्य झाला तरच युद्ध थांबणार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 8, 2026, 05:38 PM IST
Iran 10 Point Counter Proposal To Us Asks Permanent End Of War :  अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणबरोबर सुरु असलेलं युद्ध 2 आठवड्यांसाठी थांबवत असल्याची घोषणा केली.   इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धविरामामुळे  इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि अमेरिकेचे सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम  नाराज झाल्याचे वृत्त आहे. तर, दुसरीकडे चिनी अधिकाऱ्यांनी इराणला अमेरिकेसोबत युद्धविराम करण्याचा मार्ग शोधण्यासाठी प्रोत्साहित केल्याची चर्चा आहे. तर, दुसरीकडे  युद्ध कायमचे सपंवण्यासाठी इराणने 10 अटींचा प्रस्ताव ठेवला आहे. इराणचा प्रस्ताव अमेरिका मान्य करणार का? या प्रस्तावात काय अटी आहेत जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

इराणने लवकरच होर्मुझची सामुद्रधुनी उघडली नाही आणि तडजोड केली नाही, तर गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल असा इशारा देण्यात आला आहे. इराणने पाकिस्तानमार्फत अमेरिकेला एक सविस्तर प्रस्ताव पाठवला आहे, जो आता अमेरिका चर्चेसाठी मांडणार आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यात आता 11 एप्रिल रोजी पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबाद येथे चर्चा होणार आहे.

28 फेब्रुवारी रोजी इराण आणि अमेरिका इस्त्रायला यांच्यातील युद्धावला सुरुवात झाली.  अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर संयुक्त हल्ला केला आणि युद्ध पेटले. या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते, अयातुल्ला अली खामेनी यांचा देखील मृत्यू झाला आहे.अमेरिका-इस्रायलच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून, इराणने आखाती देशांमधील अमेरिकेच्या तळांवर मोठ्या प्रमाणावर हल्ले केले. इराणने इस्रायलवर क्षेपणास्त्रेही डागली. या युद्धादरम्यान, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणारी जलवाहतूक मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाली, ज्यामुळे अनेक देशांमधील गॅस आणि तेलाच्या किमतींवर परिणाम झाला.

अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प यांनी सांगितले की, प्रस्तावित हल्ले पुढे ढकलण्याची विनंती करणारे पाकिस्तानी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख आसिम मुनीर यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. इराणने 10 -कलमी शस्त्रसंधीचा प्रस्ताव दिला असताना, अमेरिकेने एक महत्त्वपूर्ण अट घातली आहे: इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी तात्काळ पूर्णपणे खुली केली पाहिजे. 

इराणच्या सरकारी माध्यमांच्या वृत्तानुसार, इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेने एका निवेदनात म्हटले आहे की, इराणने अमेरिकेला आपली 10 -कलमी योजना स्वीकारण्यास भाग पाडून एक मोठा विजय मिळवला आहे.

इराणचा 10  कलमी प्रस्ताव काय आहे?

1 अमेरिकेला मूलतः अनाक्रमणाची हमी द्यावी लागेल.
2  होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर इराणचे नियंत्रण राहील.
3 युरेनियम संवर्धन स्वीकारले पाहिजे
4 अमेरिकेने सर्व प्राथमिक निर्बंध हटवले पाहिजेत.
5 सर्व दुय्यम निर्बंध हटवले जातील.
6 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे सर्व ठराव रद्द केले जातील.
7 आयएईए नियामक मंडळाचे सर्व ठराव रद्द करण्यात येतील.
8 इराणला नुकसान भरपाई दिली जाईल
9 अमेरिकेचे लढाऊ सैन्य या प्रदेशातून माघार घेईल.
10 लेबनॉनमधील इस्लामी प्रतिकाराविरुद्धच्या कारवायांसह सर्व आघाड्यांवर युद्धविराम करावा लागेल.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Iran Israel War News MarathiDonald Trump Iran WarningStrait of Hormuz crisisUS Iran Conflict Live UpdatesBenjamin Netanyahu Israel Iran War

