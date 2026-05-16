/Global Internet Traffic: जागतिक डेटा नेटवर्कवर संकटाची छाया! आता इंटरनेटवरही इराणचा ‘टोल’? समुद्राखालील 500हून अधिक केबल

Iran-US war Effect on Undersea Internet cables: इराण होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या समुद्राखालील इंटरनेट केबल्सवरील नियंत्रण वाढवण्याची आणि त्यावर टोल आकारण्याची योजना आखत आहे.
Hormuz Strait, US-Iran War, Global Internet Traffic: इराणला आता केवळ तेल आणि सागरी मार्गांमध्ये अडथळा आणण्यापुरते मर्यादित राहायचे नाहीये तर आता त्यांचे लक्ष हे इंटरनेट आहे. ताज्या वृत्तांनुसार, इराणने आता होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या समुद्राखालील इंटरनेट केबल्सवर आपली पकड मजबूत करायची योजना आखली आहे. ज्या जगाच्या डिजिटल आणि आर्थिक नेटवर्कसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जातात. होर्मुझ सामुद्रधुनीसह पश्चिम आशियातील संवेदनशील सागरी मार्गांवरून जाणाऱ्या इंटरनेट केबल्सवर शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव इराण सरकारकडून मांडला गेल्याने जागतिक डिजिटल पायाभूत सुविधांबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. या घडामोडीमुळे इंटरनेटच्या अदृश्य पण अत्यंत महत्त्वाच्या नेटवर्कवर संभाव्य परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
समुद्राखाली सुमारे 500 हून अधिक केबल्सचे विस्तृत जाळे पसरलेले असून याच माध्यमातून जगातील सुमारे 95 टक्क्यांहून अधिक आंतरराष्ट्रीय डेटा वाहतूक केली जाते. यामध्ये विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनी, लाल समुद्र, बाब-अल-मंदेब आणि सुएझ यांसारखे अरुंद सागरी मार्ग “डिजिटल चोकपॉइंट्स” म्हणून ओळखले जातात.
हे मार्ग युरोप, आशिया आणि आफ्रिका या खंडांतील प्रमुख आर्थिक केंद्रांना जोडणारी अत्यंत महत्त्वाची दुवे मानले जातात. २०२४ मध्ये लाल समुद्र परिसरात समुद्री केबल्सशी संबंधित घटनांमुळे युरोप आणि आशियातील सुमारे २५ टक्के इंटरनेट सेवांवर परिणाम झाल्याचेही नोंदवले गेले होते.
पूर्वी पायाभूत सुविधांमध्ये तेलवाहिन्या, बंदरे आणि वीजग्रिड यांना महत्त्व दिले जात असे. मात्र सध्याच्या काळात डेटा नेटवर्क्सही तितकेच महत्त्वाचे ठरले आहेत. त्यामुळे समुद्राखालील केबल्स आता केवळ तांत्रिक साधन न राहता राष्ट्रीय आणि आर्थिक सुरक्षेचा भाग बनल्या आहेत.
या प्रणालीतील मोठी अडचण म्हणजे केंद्रीकरण. अनेक केबल्स एकाच समुद्री मार्गांवरून जातात आणि काही मोजक्या चोकपॉइंट्समधून बाहेर पडतात. अशा ठिकाणी अडथळा निर्माण झाल्यास अनेक देशांचा संपूर्ण संपर्क विस्कळीत होऊ शकतो.
मर्यादित पर्यायी व्यवस्था असल्यामुळे आफ्रिका, पश्चिम आशिया आणि दक्षिण आशियातील विकसनशील देशांवर सर्वाधिक परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. याशिवाय जागतिक आर्थिक व्यवहार, बँकिंग नेटवर्क, विमा उद्योग आणि शिपिंग लॉजिस्टिक्सवरही मोठा परिणाम होऊ शकतो.
तसेच, डेटा नेटवर्कवर अवलंबून असलेल्या संरक्षण यंत्रणा, ड्रोन ऑपरेशन्स आणि लष्करी समन्वय यांनाही या संभाव्य अडथळ्यांचा फटका बसू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.