Iran-US War : 'तेलासह ताबाही घेणार, युरेनियम...' ट्रम्प यांची इराणला पुन्हा धमकी, विनाशपर्व जवळ?

Iran-US War : इराणमध्ये सुरु असणाऱ्या आणि महिन्याभरापासून सुरू असणाऱ्या युद्धाच्या संकटामध्येच अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका नव्या वक्तव्यानं खळबळ माजली आहे. ते नेमकं काय म्हणाले ज्यामुळं संकट आणखी वाढण्याचीच शक्यता दाट झाली? पाहा....   

सायली पाटील | Updated: Mar 30, 2026, 09:23 AM IST
Iran US War trump iran oil kharg island us military hormuz tanker deal nuclear uranium mission latest update

Iran-US War : इराणविरोधात सातत्यानं जहाल भूमिका मांडणाऱ्या अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतंच एका मुलाखतीमध्ये अनेक जळजळीत वक्तव्य केली. सध्याची तणावग्रस्त परिस्थिती पाहता एकिकडे सारं जग युद्ध कधी संपणार याचीच वाट पाहत असताना ट्रम्प यांच्या वक्तव्यानंतर मात्र युद्ध संपणं दूर, मात्र ते आणखीनच भीषण होण्याची भीती अनेक स्तरांतून व्यक्त करण्यात आली आहे. फायनॅन्शिअल टाईम्सच्या वृत्तानुसार ट्रम्प यांनी अगदी स्पष्टपणे आपल्याला इराणकडून तेल मिळवण्यात स्वारस्य असल्याचं सांगितलं. 

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांच्या या वक्तव्यानंतर भू राजकीयच नव्हे, तर सर्वत स्तरांवर खळबळ माजवली असून मध्यपूर्वेमध्ये हा काळ आणखी गडद होताना दिसत आहे. ट्रम्प यांनी इराणच्या तेल साठ्यांवर ताबा मिळवण्याची थेट तुलना व्हेनेझ्युएलामधील अमेरिकी हस्तक्षेपाची करत ही परिस्थिती आणि अशा पद्धतीच्या नियंत्रणाचं सत्र अमेरिका अनिश्चित काळासाठी सुरूच ठेवू शकते असं सुचवलं. 

इराणच्या केंद्रस्थानी करणार आघात, ताबा घेण्याचाही इशारा 

इराणमधील प्रमुख तेल निर्यात केंद्र असणाऱ्या खार्ग बेटासंदर्भात वक्तव्य करताना तिथं पुरेशी आणि प्रभावी सुरक्षा नाही असं म्हणत ट्रम्प यांनी याचा ताबा आपण सहजपणे मिळवू शकतो हाच मनसुबा स्पष्ट केला. इराणमधील 90 टक्के तेल निर्यात व्यापार हा याच बेटावरून चालतो. अशा स्थितीत कोणत्याही प्रकारची नैसर्गिक कारवाई वैश्विक उर्जा व्यापारावर परिणाम करु शकते अशीच भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. खार्ग बेटावरील कारवाई म्हणजे अमेरिकी लष्करातील सैनिकांना तिथं काही दिवस तळ ठोकावा लागेल याचेही संकेत ट्रम्प यांनी दिल्यामुळं आता पुढं ते नेमकं काय करणार? हाच चिंतातूर करणारा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला. 

अमेरिकेला इराणकडून युरेनियमही हवंय... 

आंततराष्ट्रीय वृत्त आणि काही सूत्रांच्या माहितीनुसार ट्रम्प प्रशासनाला इराणकडून साधारण 1000 पाऊंड युरेनियम मिळवायचा असून त्यासाठीच्या कारवाईवर विचारही सुरू आहे. ही मोहिम अत्यंत आव्हानात्मक आणि संकटांनी घेरलेली असू शकते, ज्यादरम्यान कैक दिवसांसाठी इराणमध्ये अमेरिकी लष्करी तळ पाहायला मिळू शकतात. भविष्यात अण्वस्त्रनिर्मितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठीच ट्रम्प प्रशासनाकडून हे हातपाय मारले जात असल्याचं सांगण्यात आलं. 

हेसुद्धा वाचा : 'जर अमेरिकेचं लष्कर घुसलं तर आगीत भस्मसात करुन टाकू,' इराणची ट्रम्प यांना खुली धमकी, युद्धाच्या 5 मोठ्या अपडेट्स

 

अमेरिकी लष्करानं इराणमधील बहुतांश भागांमध्ये आधीपासूनच लष्करी तळ ठोकले असून, 10000 सैनिकांना संभाव्य कारवाईसाठी सज्जही ठेवण्यात आलं आहे. ज्यामध्ये 82 व्या एअरबॉर्न तुकडीतील सैनिकांचा समावेश आहे. आतापर्यंत 3500 सैनिक तिथं तैनात असून, 2000 सैनिक सागरी वाहतूक मार्गे या क्षेत्रात पोहोचत असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. ज्यामुळं येत्या काळात अमेरिका इराणवर मोठा आघात करण्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

IRAN-US WarIran-US War latest updateTrump Iran oil statementIran oil takeover planKharg Island crisis

