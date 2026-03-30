Iran-US War : 'तेलासह ताबाही घेणार, युरेनियम...' ट्रम्प यांची इराणला पुन्हा धमकी, विनाशपर्व जवळ?

Iran-US War : इराणविरोधात सातत्यानं जहाल भूमिका मांडणाऱ्या अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नुकतंच एका मुलाखतीमध्ये अनेक जळजळीत वक्तव्य केली. सध्याची तणावग्रस्त परिस्थिती पाहता एकिकडे सारं जग युद्ध कधी संपणार याचीच वाट पाहत असताना ट्रम्प यांच्या वक्तव्यानंतर मात्र युद्ध संपणं दूर, मात्र ते आणखीनच भीषण होण्याची भीती अनेक स्तरांतून व्यक्त करण्यात आली आहे. फायनॅन्शिअल टाईम्सच्या वृत्तानुसार ट्रम्प यांनी अगदी स्पष्टपणे आपल्याला इराणकडून तेल मिळवण्यात स्वारस्य असल्याचं सांगितलं.
अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांच्या या वक्तव्यानंतर भू राजकीयच नव्हे, तर सर्वत स्तरांवर खळबळ माजवली असून मध्यपूर्वेमध्ये हा काळ आणखी गडद होताना दिसत आहे. ट्रम्प यांनी इराणच्या तेल साठ्यांवर ताबा मिळवण्याची थेट तुलना व्हेनेझ्युएलामधील अमेरिकी हस्तक्षेपाची करत ही परिस्थिती आणि अशा पद्धतीच्या नियंत्रणाचं सत्र अमेरिका अनिश्चित काळासाठी सुरूच ठेवू शकते असं सुचवलं.
इराणमधील प्रमुख तेल निर्यात केंद्र असणाऱ्या खार्ग बेटासंदर्भात वक्तव्य करताना तिथं पुरेशी आणि प्रभावी सुरक्षा नाही असं म्हणत ट्रम्प यांनी याचा ताबा आपण सहजपणे मिळवू शकतो हाच मनसुबा स्पष्ट केला. इराणमधील 90 टक्के तेल निर्यात व्यापार हा याच बेटावरून चालतो. अशा स्थितीत कोणत्याही प्रकारची नैसर्गिक कारवाई वैश्विक उर्जा व्यापारावर परिणाम करु शकते अशीच भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. खार्ग बेटावरील कारवाई म्हणजे अमेरिकी लष्करातील सैनिकांना तिथं काही दिवस तळ ठोकावा लागेल याचेही संकेत ट्रम्प यांनी दिल्यामुळं आता पुढं ते नेमकं काय करणार? हाच चिंतातूर करणारा प्रश्न अनेकांनी उपस्थित केला.
आंततराष्ट्रीय वृत्त आणि काही सूत्रांच्या माहितीनुसार ट्रम्प प्रशासनाला इराणकडून साधारण 1000 पाऊंड युरेनियम मिळवायचा असून त्यासाठीच्या कारवाईवर विचारही सुरू आहे. ही मोहिम अत्यंत आव्हानात्मक आणि संकटांनी घेरलेली असू शकते, ज्यादरम्यान कैक दिवसांसाठी इराणमध्ये अमेरिकी लष्करी तळ पाहायला मिळू शकतात. भविष्यात अण्वस्त्रनिर्मितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठीच ट्रम्प प्रशासनाकडून हे हातपाय मारले जात असल्याचं सांगण्यात आलं.
अमेरिकी लष्करानं इराणमधील बहुतांश भागांमध्ये आधीपासूनच लष्करी तळ ठोकले असून, 10000 सैनिकांना संभाव्य कारवाईसाठी सज्जही ठेवण्यात आलं आहे. ज्यामध्ये 82 व्या एअरबॉर्न तुकडीतील सैनिकांचा समावेश आहे. आतापर्यंत 3500 सैनिक तिथं तैनात असून, 2000 सैनिक सागरी वाहतूक मार्गे या क्षेत्रात पोहोचत असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. ज्यामुळं येत्या काळात अमेरिका इराणवर मोठा आघात करण्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.