Iran US War : इराणवर अणू हल्ल्याची तयारी; कधी- कुठे- कसा होणार घात? राजीमाना देत अधिकाऱ्यानं सगळं सांगितलं

Iran Nuclear War: इराण आणि अमेरिकेमध्ये सुरू असणारा विनाशकारी संघर्ष आता अतिशय गंभीर वळणावर पोहोचला आहे. माघार घेण्यार दोन्ही राष्ट्र तयार नसल्यामुळं आता या तणावाला अणूयुद्धाचं रुप मिळण्याचीच भीती आणि चिंता व्यक्त होत आहे. ज्यातून इराणवर अणू हल्ला होणार? हाच प्रश्न सातत्यानं उपस्थित होत असून, संयुक्त राष्ट्र संघटनेमध्ये त्याबाबतच्या अनेक घडामोडीसुद्धा पाहायला मिळत आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार संयुक्त राष्ट्र संघटनेतील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यानं आपल्या अनेक पदांचा राजीनामा देत काही खळबळजनक आरोप केले आहेत. त्यांच्या दाव्यानुसार संयुक्त राष्ट्रांकडून अशी परिस्थिती निर्माण केली जात आहे, ज्याअंतर्गत तेहरानमध्ये अणू हल्ला होऊ शरतो. मोहम्मद सफा नावाच्या या अधिकाऱ्यांनी X च्या माध्यमातून आपल्या राजीनाम्याची माहिती देत त्याबाबतचं पत्रही समोर आणलं.
सफा UN मध्ये 'पेट्रियॉटिक व्हिजन' PVA नावाच्या विभागाचे प्रमुख प्रतिनिधी होते. ही UN अंतर्गत येणारी एक अशी आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे जिथं आर्थिक आणि सामाजिक सल्लागाराचा दर्जा प्राप्त आहे. संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणाच्या 'चॅम्पियन्स ऑफ द अर्थ' नुसार सफा 2013 पासूनच या विभागाचे संचालक होते. 2016 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांमध्ये त्यांना स्थायी प्रतिनिधी होण्यासाठी नामांकित करण्यात आलं होतं. दरम्यान पदत्यागाचा हा निर्णय अतिशय विचारपूर्वकरित्या घेतल्याची भूमिका सफा यांनी मांडली. UN मधील काही अधिकारी 'शक्तिशाली लॉबी'च्या इशाऱ्यावर कामं करत आहेत असाही दावा त्यांनी केला.
तेहरानचा एक फोटो शेअर करत सफा लिहितात, 'मला नाही वाटत की या लोकांना परिस्थितीचं गांभीर्य माहितीये. कारण, इथं इराणविरोधात संभाव्य अण्वस्त्र वापराचीच तयारी सुरू आहे.' तेहरानचं छायाचित्र दाखवत हे काही सामान्य लोकसंख्या असणारं वाळवंट नाही. इथं कुटुंब आणि मुलं राहतात, कर्मचारी वर्ग राहतो, ज्यांचीही काही स्वप्न आहेत. युद्धाबाबत विचार करताय म्हणजे तुम्हीच आजारी आहात... असं सफा यांनी लिहिलं.
तेहरानमध्ये 10 मिलियन इतकी लोकसंख्या असल्याची बाब निदर्शनास आणून देत त्यांनी अनेकांनाच विचार करायला भाग पाडलं की, जर वॉशिंग्टन, बर्लिस, पॅरिस, लंडन आणि इतर शहरांवर अणू हल्ला केला तर काय होईल? आपण 'ही माहिती जगासमोर आणण्यासाठी आपली पूर्ण कारकिर्द पणाला लावली आहे कारण, मानवतेविरोधातील या जहाल अपराधाचा भाग मला व्हायचं नाही. उशीर होण्याआधी हे सर्व थांबवलं पाहिजे...', असं सूचित करताना संयुक्त राष्ट्र संघटनेमध्ये नेमकं काय सुरुय याबाबतची अतिशय गंभीर माहिती सफा यांनी स्पष्टपणे समोर आणली.