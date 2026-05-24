/Iran US Truce : डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली Good News! डील अमेरिका आणि इराणमध्ये, दिलासा भारतीयांना

Iran US War : अमेरिका राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर पुन्हा एकदा हल्ला करण्यात आला. यावेळी व्हाइट हाऊसच्या बाहेर एका व्यक्तीने जोरदार गोळीबार केला. मिळालेल्या माहितीनुसार घटनेच्या वेळी डोनाल्ड ट्रम्प व्हाइट हाऊसमध्ये बैठकी घेत होते. ते सुरक्षित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तरदुसरीकडे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर एक मोठा दावा केला आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून अमेरिका इराण संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर ही महत्त्वाची बातमी आहे. ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील एक मोठा करार जवळपास अंतिम टप्प्यात आहे. या करारामुळे जगावरील युद्धाचे सावट दूर होणार आहे. एवढंच नाही तर जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी मार्गांपैकी एक असलेला होर्मुझचा सामुद्रधुनी पुन्हा खुल होणार आहे, असं त्यांनी सांगितलंय.
ट्रम्प यांनी त्यांच्या 'ट्रुथ सोशल' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिलंय की, अमेरिका - इराण आणि इतर काही देशांमधील एक मोठा करार मोठ्या प्रमाणात अंतिम आहे. पण त्यांनी स्पष्ट केलंय की, या करारावर शिक्कामोर्तब होणे बाकी असले तरी काही अटींमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे.
अहवालानुसार, वाटाघाटी होत असलेल्या सामंजस्य करारामध्ये 14 मुद्दे असून त्यात काय आहे जाणून घेऊयात.
1. हे युद्ध सर्व आघाड्यांवर, इराणसह आणि अगदी लेबनॉनच्या आघाडीवरही संपलं पाहिजे.
2. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्धसदृश परिस्थिती संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल.
3. होर्मुझची सामुद्रधुनी टप्प्याटप्प्याने खुली करण्यात येईल.
4. इराणच्या बंदरांवरील अमेरिकेचा नौदल दबाव कमी होण्यास मदत मिळेल.
5. परदेशी बँकांमध्ये अडकलेली काही इराणी मालमत्ता पुन्हा गोठवली जाण्याची शक्यता आहे.
6. यानंतर किमान 30 दिवसांच्या नवीन वाटाघाटी होतील, ज्यामध्ये सर्वात कठीण मुद्द्यांवर, विशेषतः इराणचा अणुकार्यक्रम आणि संवर्धित युरेनियमवर चर्चा करण्यात येईल.
7. याचा अर्थ असा की, सध्या हा एक संपूर्ण करार नसून, युद्ध थांबवून पुढील चर्चा सुरू करण्यासाठी एक अंतरिम सूत्र म्हणून याचा विचार करण्यात येईल.
जरी ट्रम्प यांनी होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली होईल असं म्हटलं गेलं असलं तरी, दुसरीकडे इराणच्या सरकारी वृत्तसंस्था 'फर्स न्यूज'ने या दाव्याला आव्हान दिलंय. इराणी अहवालानुसार, इराण होर्मुझवर आपले नियंत्रण कायम ठेवलंय. ट्रम्प यांचा "मुक्त मार्गाचा" दावा "वास्तवाशी जुळत नसल्याचे त्यांनी सांगितलं आहे." इराणचे म्हणणंय की, त्यांनी केवळ सागरी वाहतूक युद्धपूर्व पातळीवर परत आणण्यास सहमती दर्शवलीय. पण याचा अर्थ पूर्णपणे खुला सागरी मार्ग असा काढता येणार नाही. दुसऱ्या शब्दांत, ज्याला ट्रम्प मोठे यश म्हणत आहेत, त्याला इराण वेगळ्याच पद्धतीने जगासमोर मांडत आहे.
जर पाकिस्तान अयशस्वी ठरला, तर...
जेव्हापासून अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष सुरु आहे, यात पाकिस्तानची महत्त्वाची भूमिका आहे. या दोन्ही देशात शांती निर्माण करण्यासाठी पाकिस्तान प्रयत्न करत आहे. पाकिस्तानसोबत कतारही मध्यस्थांची भूमिका बजावत आहेत. पाकिस्तानने यापूर्वीही प्रयत्न केला होता, पण त्यांना करार घडवून आणण्यात अपयश आलं. शुक्रवारी अशी बातमी समोर आली की, कतारचे एक पथकही इराणमध्ये पोहोचले. त्यानंतर असा विश्वास होता की, आता नक्कीच करार होईल. कारण कतारने यापूर्वीही असे अनेक करार घडवून आणले आहेत. दरम्यान, पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख आसिम मुनीर हे देखील तेहरानमधील चर्चेतून परतले आहेत. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अलंही म्हटलंय की, चर्चेचा सध्याचा भर अणुविषयावर नसून युद्ध संपवण्यावर जास्त आहे.