  • संकटं संपेना! इराणमधील तेलसाठे तुडूंब भरले; आता जागाच उरली नाही, देशानं Active केलं Ghost Ship

संकटं संपेना! इराणमधील तेलसाठे तुडूंब भरले; आता जागाच उरली नाही, देशानं Active केलं 'Ghost Ship'

Iran War update : अमेरिकेनं इराणवरील तेल निर्यातीवर अनेक निर्बंध लागू केलेले असतानाच तेहरानकडून तेलसाठे सांभाळण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, त्यातही एक नवी अडचण देशापुढं उभी राहिली आहे.

सायली पाटील | Updated: Apr 28, 2026, 09:54 AM IST
संकटं संपेना! इराणमधील तेलसाठे तुडूंब भरले; आता जागाच उरली नाही, देशानं Active केलं 'Ghost Ship'
Iran War update : अमेरिकेनं इराणवर लागू केलेले तेल निर्यातीसंदर्भातले नियम आणखी कठोर केले असतानाच आता इराणचं तेल क्षेत्र सध्या प्रचंड दबावाखाली असल्याचं पाहायला मिळत आहे. इराणमधील खार्ग बेटावरीर तेलाची साठवण क्षमता जवळपास संपण्याच्या मर्यादेनजीक आहे. ही मर्यादा संपुष्टात आल्यास, इराणवर मोठं संकट उभं राहिल.

आखातातील युद्धजन्य स्थिती, अमेरिकी निर्बंध आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील नाकेबंदीमुळे तेल निर्यात मोठ्या प्रमाणावर घटली आहे. ज्यामुळं परिणामी, कच्च्या तेलाचा साठा वेगाने वाढत असून तो साठवण्याची जागा अपुरी पडत आहे.

इराणच्या एकूण तेल उत्पादनापैकी 90 टक्क्यांहून अधिक भाग खार्ग बेटावरून येतो. इथं 3 कोटी बॅरल साठवणूक क्षमता असली तरीही सध्या मात्र ती जवळपास पूर्ण झाली आहे. उपलब्ध माहितीनुसार फक्त 1.3 कोटी बॅरल जागा उरली असून, त्यातही दररोज 10 ते 11 लाख बॅरल तेल जमा होत आहे. याच वेगानं तेल जमा होत राहिल्यास पुढच्या 10 ते 12 दिवसांमध्ये ही जागासुद्धा भरून जाईल.

इराणनं सक्रिय केलं 'Ghost Ship'

उपग्रहानं टीपलेल्या दृश्यांनुसार खार्ग बेटावर तीन टँकरमध्ये एकूण ५० लाख बॅरल तेल लोड करण्यात आले होते. परिणामी आता इराणनं 30 वर्षांपूर्वीचया क्रूड कॅरिअर अर्थात तेलवाहू जहाज ‘नाशा’ M/T Nasha सक्रिय करण्याची तयारी दाखवत या बेटावर कच्च्या तेलाचे साठे वाढवण्याच्या हेतूनं महत्त्वाची पावलं उचलली आहेत.

जमिनीवर असणाऱ्या ठिकाणांवरील तेलाची साठवण क्षमता संपुष्टात आली असतानाच इराणकडून फ्लोटिंग स्टोरेज अर्थात समुद्रातील तरंगत्या तेलवाहू जहाजांवर अतिरिक्त तेलसाठ्यांची व्यवस्था करण्याचा मार्ग आजमावला आहे. यामध्ये 1996 मध्ये तयार करण्यात आलेलं M/T Nasha हे अतीव मोठं जहाज महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचं म्हटलं जात आहे. साधारण 330 मीटरहून अधिक लांबीचं हे जहाज पुन्हा सेवेत येण्यापूर्वी कैक वर्षांपासून कोणत्याही कामात सहभागी नव्हतं. मात्र आता त्याचा वापर करण्यावर इराणचा भर पाहायला मिळत आहे.

फ्लोटिंग स्टोरेजचा हा पर्याय देशासाठी एक तात्पुरत्या स्वरुपातील तरतूद आहे. इथं अनेक मर्यादा असून, खर्चिक पर्याय म्हणून त्याकडे पाहिलं जातं. शिवाय जमिनीवरील पायाभूत सुविधांची जागा हे फ्लोटिंग स्टोरेज घेऊ शकत नाहीत. प्रत्यक्षात खार्ग बेटावरील साठवण क्षमता संपुष्टात आल्यास इराणच्यातेल विहिरी बंद कराव्या लागू शकतात. यामुळं तेलाच्या साठ्यांचं दीर्घकालीन नुकसान होऊन भविष्यात त्यांची उत्पादन क्षमता घटू शकते.

इराणला 'वॉटर इंजेक्शन' तंत्रज्ञानावर चालणाऱ्या विहिरी कार्यरत ठेवणं आवश्यक असल्यानं त्या बंद केल्यास कायमस्वरूपी नुकसान होण्याचा धोका संभवतो. .

जागतिक तेल पुरवठ्यावर परिणाम

युद्धविराम लागू असला तरीही अमेरिका आणि इराणमध्ये होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवरून तणाव मात्र कायम आहे. सामुद्रधुनी बंद असल्यानं जागतिक स्तरावर तेल आणि पेट्रोलच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. यामध्येच आखाती देशांच्या निर्यातीवरही परिणाम होत आहे. आखातातील अनेक तेल टँकर अडकून पडले असून, त्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी प्रभावित झाली आहे. त्यामुळं आता हे तेल संकट कधी शमणार याचीच प्रतीक्षा संपूर्ण जगाला लागली आहे.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

