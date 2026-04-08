सर्वात मोठी बातमी! अमेरिका-इराणचं युद्ध थांबलं पण...; ट्रम्प काय म्हणाले? इराणचं म्हणणं काय?

Iran USA War Stopped: अमेरिका आणि इराणमध्ये मागील 40 दिवसांपासून सुरु असलेलं युद्ध थांबवण्याचा निर्णय दोन्ही देशांनी घेतला आहे. मात्र हे युद्ध पूर्णपणे थांबवण्यात आलेलं नसून हा 2 आठवड्यांचा युद्धविराम असणार आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 8, 2026, 06:56 AM IST
Iran USA War Stopped: इराण आणि इस्रायलमध्ये सुरु असलेल्या युद्धादरम्यानचा अमेरिकेविरुद्धचा संघर्ष दोन आठवड्यांसाठी थांबवण्यात आला आहे. इराण आणि अमेरिकेने यावर सहमती दर्शवली असून विशेष बाब अशी की दोन्ही देशांनी पाकिस्तानच्या मध्यस्थीमधून युद्धविरामाचा निर्णय घेतला आहे. दोन्ही देशांकडून एकमेकांवर हल्ले केले जाणार नाही असं निश्चित करण्यात आलं आहे. 

इराणने काय म्हटलं आहे?

इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणचे परराष्ट्र मंत्री सैयद अब्बास अरागची यांनी जारी केलेल्या पत्रकामध्ये सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. "इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणच्या वतीने, या प्रदेशातील युद्ध समाप्त करण्यासाठी केलेल्या अथक प्रयत्नांबद्दल, माझे प्रिय मित्र - पाकिस्तानचे सन्माननीय पंतप्रधान शरीफ आणि सन्माननीय फील्ड मार्शल मुनीर - यांचे मी आभार मानतो आणि त्यांनी केलेल्या कामाचं कौतुक करतो," असं सैयद अब्बास अरागची यांनी म्हटलं आहे.

आपल्या पत्रकामध्ये, "पंतप्रधान शरीफ यांनी आपल्या ट्विटद्वारे केलेल्या बंधुभावाच्या विनंतीला प्रतिसाद आणि अमेरिकेने आपल्या 15-कलमी प्रस्तावावर आधारित वाटाघाटींसाठी केलेली विनंती लक्षात घेत इराणच्या 10-कलमी प्रस्तावाच्या सर्वसाधारण आराखड्याचा स्वीकार केल्याबाबत अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांनी केलेल्या घोषणेच्या पार्श्वभूमीवर मी इराणच्या 'सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदे'च्या वतीने याद्वारे जाहीर करतो की, जर इराणवरील हल्ले थांबवले गेले, तर आमचे सामर्थ्यवान सशस्त्र दल आपली बचावात्मक मोहीम थांबवतील," असं सैयद अब्बास अरागची म्हणालेत. त्याचप्रमाणे, "दोन आठवड्यांच्या कालावधीसाठी, इराणच्या सशस्त्र दलांशी समन्वय साधून आणि तांत्रिक मर्यादांचा विचार करून, 'हॉर्मुझ सामुद्रधुनी'मधून सुरक्षित मार्गक्रमण करणे शक्य होईल," असंही सैयद अब्बास अरागची यांनी म्हटलं आहे.

अमेरिकेचं म्हणणं काय?

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही आपल्या ट्रूथ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरुन युद्धविरामाच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. "पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यांच्याशी झालेल्या चर्चेत त्यांनी मला रात्री इराणच्या दिशेने पाठवली जाणारी विनाशकारी टीम रोखून धरण्याची मला विनंती केली होती. 'इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराण'ने 'हॉर्मुझची सामुद्रधुनी' 'पूर्णपणे, तात्काळ आणि सुरक्षितपणे' खुली करण्यास सहमती दर्शवावी या अटीवर मी इराणवरील बॉम्बहल्ला आणि आक्रमण दोन आठवड्यांच्या कालावधीसाठी स्थगित करण्यास सहमती दर्शवली आहे," असं ट्रम्प यांनी जाहीर केलं आहे.

"ही 'दुतर्फा युद्धबंदी' असेल! आम्ही आमची सर्व लष्करी उद्दिष्टे आधीच साध्य केली आहेत. किंबहुना, ती अपेक्षेपेक्षाही अधिक प्रमाणात पूर्ण केली आहेत आणि इराणसोबतच्या 'दीर्घकालीन शांततेबाबत', तसेच 'मध्यपूर्वेतील शांततेबाबत' एका निर्णायक कराराच्या दिशेने आमची वाटचाल खूप पुढे गेली असल्याने हा निर्णय घेतला आहे. आम्हाला इराणकडून 10-कलमी प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे आणि आमचा असा विश्वास आहे की, वाटाघाटी करण्यासाठी हा एक व्यवहार्य आधार आहे. भूतकाळातील वादाचे जवळपास सर्व विविध मुद्दे अमेरिका आणि इराण यांच्यात मान्य करण्यात आले आहेत; परंतु, दोन आठवड्यांचा हा कालावधी सदर करार अंतिम करण्यासाठी आणि तो पूर्णत्वास नेण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. 'युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका'च्या वतीने राष्ट्राध्यक्ष म्हणून आणि त्याचबरोबर मध्यपूर्वेतील देशांचे प्रतिनिधित्व करताना ही दीर्घकालीन समस्या आता निकाली निघण्याच्या अगदी जवळ पोहोचली आहे, ही माझ्यासाठी अत्यंत सन्मानाची बाब आहे," असं ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे.

पाकिस्तानच्या मध्यस्थीने ही युद्धबंदीची चर्चा झाल्याचं दोन्ही देशांकडून नमूद करण्यात आलं आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

