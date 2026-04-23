होर्मुझमध्ये नाकाबंदी! इराण घातक निर्णय घेण्याच्या तयारीत, एक बटण दाबताच संपूर्ण जगात होणार 'ब्लॅकआऊट'

Iran Usa War Strait of Hormuz : जागतिक स्तरावर युद्धाचं सावट असतानाच इराणची लष्करी तुकडी असणाऱ्या Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) नं जगाची चिंता वाढवणारा इशारा दिला आहे. इराणच्या सरकारी वृत्तसंस्था असणाऱ्या Tasnim News Agency नं जारी केलेल्या माहितीनुसार समुद्राखाली संकटाची कुणकूण लागल्याचं लष्करी तुकडीनं सांगितलं असून, हा धोका आहे पर्शियन आखाती समुद्राखाली पसरवण्यात आलेल्या इंटनेटच्या केबलबाबतचा. ज्या सर्व केबल एकाच वेळी धोक्यात आहेत.
जाणीवपूर्वक किंवा चुकूनही या केबलना नुकसान पोहोचलं तर, संपूर्ण जगभरात इंटरनेट आऊटेज होऊ शकतं, अनेक हालचालींचा वेग मंदावू शकतो. फक्त आखाती देशच नव्हे तर आशियाई देशांसह या संकटाचा थेट परिणाम संपूर्ण जगावर दिसू शकतो अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
Strait of Hormuz हा जगातील सर्वात महत्त्वाच्या सागरी मार्गांपैकी एक असून, या मार्गानं मालवाहतूक आणि प्रामुख्यानं तेलाची, इंधनाची वाहतूक केली जाते. मात्र डिजिटल वर्तुळासाठीसुद्धा ही वाट तितकीच महत्त्वाची असून, या सागरी मार्गाखालून प्रचंड मोठ्या फायबर ऑप्टीकल केबलचं जाळं पसरलं आहे. आशिया, युरोप, मध्यपूर्वेकडील देशांना या जाळ्यानं जोडण्यात आलं असून, यापैकी जवळपास 17 ते 30 टक्के केबलमुळं इंटरनेटसुविधा सुरळीत चालते. मोठमोठे डेटा सेंटर आणि क्लाऊट सर्विससुद्धा या केबलमुळं सुरळीत चालतात, ज्याचा वापर जगभरातील अनेक कंपन्या करतात.
समुद्राखाली असणाऱ्या या प्रचंड मोठ्या केबलचं नुकसान झालं, तर याचा परिणाम इंटरनेट स्पीडवरच नव्हे तर बऱ्याच मुलभूत सुविधांवर पडेल. ईमेल, व्हिडीओ कॉल, ऑनलाईन व्यवहार, क्लाऊड सर्विस अशा सर्व सुविधा ठप्प होतील, ज्या या नेटवर्कमुळंच सुरळीत सुरू आहेत. अशा केबलचं नुकसान झाल्यास इंटरनेटचा वेग कमी होऊन तो थांबण्याचाही धोका आहे. ज्यामुळं डिजिटस प्लॅटफॉर्म अकार्यक्षम होतील.
भारत जगातील काही मोठ्या इंटरनेत वापरकर्त्यांपैकी एक आहे. देशाची अर्थव्यवस्था या डिजिटल क्षेत्रामुळंसुद्धा तितकीच वेगानं पुढे जात आहे. दरम्यान, अंडरसी केबल अर्थात समुद्राखालून जाणाऱ्या या केबल ओमान, युएई आणि पाकिस्तानसारख्या देशांतून पुढे जातात जिथं सध्या तणावाचं चित्र आहे. लहानशा निर्णयानंही जर या केबलला हात लावला गेला तर, भारतावर याचा विपरित परिणाम दिसून येईल. IT सेक्टरला याचा सर्वात मोठा फटका बसेल. AI आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात सक्रिय असणाऱ्या कंपन्या यामुळं ठप्पही होऊ शकतात, ही बाब नाकारता येत नाही.
आजमितीस इंटरनेट फक्त एका सुविधापुरता मर्यादित राहिलं नसून, पायाभूत सुविधांपैकी एक आहे असं म्हणणं अतिशयोक्ती ठरणार नाही. त्यामुळं अंडरसी केबलचं नुकसान झाल्यास त्याचा परिणाम कोणा एका क्षेत्रावर नव्हे तर कैक क्षेत्रांसह अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम करताना दिसेल, ज्यामुळं जग अंधकारात लोटलं जाण्याचाही धोका संभवतो.