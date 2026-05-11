अवकाशातून दिसलं समुद्रातील 'गडद' संकट; कोणत्या देशांना धोका? एका फोटोनं भल्याभल्यांची झोप उडवली

Crisis Seen in Sea from Space : उपग्रहाला दिसलं समुद्रातून पुढे सरकणारं संकट. कोणते देश धोक्यात? मध्यपूर्वेतील युद्धामुळं जगावर ही काय परिस्थिती ओढावली? वास्तव अतिशय भीषण...
Crisis Seen in Sea from Space : मध्यपूर्वेतील तणावामध्ये लागू असणारा युद्धविराम हा फक्त नावापुरताच असून, सध्या दिसणारा तणाव हा वेगळ्याच दिशेला जात असल्याचं स्पष्ट होत आहे. तिथं युद्धाला पूर्णविराम देण्याच्या इराणच्या मागणीला अमेरिकेनं धुडकावलं असून, त्याचा थेट परिणाम कच्च्या तेलाच्या किमतींवर दिसून आला. याचदरम्यान अवकाशातून अशी दृश्य दिसली, ज्यामुळं संपूर्ण जगाची चिंता वाढली. थोडक्यात अवकाशातून टीपण्यात आलेल्या फोटोनं संपूर्ण जगाला एक भयावह वास्तव दाखवून दिलं.
हे नेमकं नैसर्गिक संकट आहे की मानवनिर्मित याबाबत अनेक सिद्धांत मांडले जात असतानाच आणखी एक बाब समोर आली आहे. प्रत्यक्षात इराणमधून दर दिवशी 30 लाख बॅरलहून अधिक प्रमाणात कच्च्या तेलाचं उत्पादन करण्यात येतं. यापैकी अधिक वााटा हा खार्ग बेटावर तयार करण्यात आलेल्या एक्स्पोर्ट टर्मिनलहून पुढे जातो. अवकाशातून टीपण्यात आलेले हे फोटो त्याच सागरी क्षेत्रातील असल्याचं सांगण्यात येत आहे. ज्यामध्ये प्रथमदर्शनी समुद्रात मोठ्या प्रमाणात तेल वाहू दिल्याचं म्हटलं जात आहे. ज्यामुळं इराणमधील तेलसाठे तुडूंब भरून वाहू लागले का? इराणमधील तेलपुरवठा करणाऱ्या वाहिन्यांना (Oil Pipeline) नुकसान पोहोचलं का? असे प्रश्न अपस्थित केले जात आहेत.
जागतिक स्तरावरील माध्यमांच्या वृत्तांचा आढावा घेतल्यास अमेरिका आणि इस्रायलसोबत सुरू असणाऱ्या युद्धाममुळं अनेक निर्बंधांचा सामना करणाऱ्या इराणकडे तेलसाठे म्हणून उपलब्ध असणारे सर्व पर्याय तुडूंब भरले आहेत. प्रत्यक्षात तेलासाठी आता जागाच शिल्लत नाही ही वस्तूस्थिती. नाईलाजाननं इराणनं समुद्रात असणारे ऑइल टँक आणि सेवेत नसणाऱ्या जहाजांचा वापर तेलसाठ्यांसाठी केला असला तरीही परिस्थिती फारशी सुधारलेली नाही.
महत्त्वाची बाब म्हणजे इराणला कायमस्वरुपी तेल उत्पादन थांबवता येणार नाही. असं केल्यास जमिनीखाली असणाऱ्या तेल भांडारांना कायमस्वरुपी हानी पोहोचू शकते, ज्यामुळं इराण तेल समुद्रात वाहू देत असल्याचा कयास बांधला जात आहे. उपग्रहांच्या माध्यमातून टीपण्यात आलेल्या फोटोमध्ये खार्ग बेटानजीक मुख्य तेल निर्यात केंद्रानजीत समुद्राच्या पृष्ठावर गडद रंगाची मोठी क्षेत्र तरंगताना दिसत आहेत. ज्यामुळं खार्ग बेटांनजीक पसरलेल्या या तेलाचे तवंग 120 चौरस किमीहून अधिक क्षेत्रात आहेत. हा भाग एखाद्या मोठ्या शहराच्या व्याप्तीइतरा असून, त्यामुळं आजुबाजूच्या जहाजांसह पर्यावरण आणि मानवी वस्तीलासुद्धा धोका असल्याचा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.
हे सागरी आणि खाडी क्षेत्र मासेमारी करणारे समुदायासह सागरी जीवांसाठी एक मोठा आधार आहे. मात्र सध्या इथं सागरी पृष्ठावर दिसणारं प्रचंड प्रमाणातील तेल या जीवसृष्टीसाठी विषारी ठरू शकतं. इतकंच नव्हे तर सागरी पक्ष्यांनाही यामुळं धोका पोहोचू शकतो ज्यामुळं हे संकट आता नेमकं कसं टळणार यावरच तज्ज्ञ आणि सौदी अरेबियाकडून हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत.