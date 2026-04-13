Explained : ज्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमुळं वाद पेटलाय, तिचा नेमका अर्थ काय? खाडी, आखात किती वेगळं?

Straight of Hormuz Explained : खाडी आणि सामुद्रधुनीमध्ये नेमका फरक काय? भुगोलात डोकावून पाहा, भन्नाट आहे या प्रश्नाचं उत्तर. युद्धामुळं चर्चेत आले आहेत काही शब्द...

सायली पाटील | Updated: Apr 13, 2026, 03:40 PM IST
Straight of Hormuz Explained : इराण अमेरिका युद्धादरम्यान काही महत्त्वाच्या गोष्टी आणि नावं चर्चेत आली. यामध्ये संपूर्ण जगाच्या अर्थकारणावर परिणाम करणारं नाव ठरलं ते म्हणजे होर्मुझची सामुद्रधुनी. भारतावरही या शब्दाचा आणि या ठिकाणाचा सर्वाधिक परिणाम दिसून आला. पण, ही सामुद्रधुनी नेमकी असते कशी? खाडी, कालवा आणि सामुद्रधुनीत नेमका फरक काय?

Add Zee News as a Preferred Source

भूगोलात डोकावलं असता या प्रश्नांची उत्तरं मिळतात. शालेय अभ्यासक्रमात सांगितल्यानुसार या पृथ्वीवर 71 टक्के पाणी आहे आणि त्यातही 96.5 टक्के पाणी खारं आहे. म्हणजेच फक्त 3.5 टक्के पाणी गोडं आहे. प्रत्यक्षात जलसाठा, त्याचा प्रकार आणि त्याच्या अवतीभोवती असणारा भूभाग या सर्व समीकरणांवरून त्यांचे प्रकार अर्थात ती सामुद्रधुनी आहे, खाडी आहे की कालवा हे ठरतं.

सामुद्रधुनी कशी असते, या शब्दाचा अर्थ काय?

सोप्या शब्दांत समजावं तर, सामुद्रधुनी म्हणजे दोन जलाशय किंवा दोन समुद्रांना जोडणारा पाण्याचा अरुंद प्रवाह. एक असा प्रवाह जो दोन भूभागांना वेगळा करतो. सामुद्रधुनी एक चिंचोळी वाट असते जी सहसा मालवाहू जहाजांसाठी एक सोपी आणि वेळेची बचत करणारी वाट असते. उदाहरणार्थ होर्मुझची सामुद्रधुनी. ही वाट पर्शियाच्या आखाताला ओमानच्या आखाताशी आणि हिंद महासागराशी जोडते. भारत आणि श्रीलंकेत असणारी पाल्कची सामुद्रधुनीसुद्धा त्याचच उदाहरण.

उपसागर म्हणजे काय, तो कसा ओळखायचा?

तीन बाजूंनी जमिन आणि चौख्या बाजूला समुद्र असणारी रचना म्हणजे उपसागर. भारताच्या पूर्वेकडे असणारा बंगालचा उपसागर हे त्याचच उदाहरण. जो प्रत्यक्षात हिंदी महासागराचाच एक भाग आहे. याच्या तीन बाजूंना भारत, बांगलादेश आणि म्यानमारचा भूखंड आहे.

कालवा म्हणजे काय?

कालवा म्हणजे समुद्रांना जोडणारा एक मानवनिर्मित मार्ग. सुएझ कालवा हे त्याचच एक उदाहरण. ज्यामुळं तांबडा समुद्र आणि भूमध्य समुद्र जोडला गेला आहे. या कालव्यामुळं युरोप आणि आशियातील जहाजांच्या प्रवासात वेळेची बचत होते.

आखात यापासून किती वेगळा?

समुद्र किंवा महासागराच्या जमिनीकडे गेलेल्या पाण्याच्याच भागाला आखात म्हणतात. त्यांचा आकार उपसागराहून लहान असतो, तर तोंड अरुंद असतं. त्यांनाही तिन्ही बाजुंनी जमिनीचा वेढा असतो. याचं उदाहरण म्हणजे भारताच्या पश्चिमेला कच्छ आणि सौराष्ट्रमध्ये असणारं कच्छचं आखात.

हेसुद्धा वाचा : देशात सापडला 2 कोटी टन सोन्याचा साठा; इराण- अमेरिका युद्धविरामादरम्यान भारताचं मित्र राष्ट्र रातोरात मालामाल

खाडी कशी असते आणि कशी तयार होते?

राहिला प्रश्न खाडीचा तर, खाडी समुद्रकिनाऱ्यापासून जमिनीमध्ये शिरलेला पाण्याचा निमुळता भाग. सहसा समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढून किनाऱ्यावरील काही भाग खचल्यानं खाडी तयार होते. बंदरं खाडीतच उभारण्यात येतात. अनेकदा समुद्राच्या भरतीवेळी नदीच्या मुखापर्यंत समुद्राचं पाणी जातं, त्या भागालाही खाडी म्हणतात.

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

इतर बातम्या

महाराष्ट्र सरकारची मुंबईत सर्वात मोठी टाऊनशीप, 7,29,00,00,0...

मुंबई बातम्या