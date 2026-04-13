Explained : ज्या होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमुळं वाद पेटलाय, तिचा नेमका अर्थ काय? खाडी, आखात किती वेगळं?

Straight of Hormuz Explained : इराण अमेरिका युद्धादरम्यान काही महत्त्वाच्या गोष्टी आणि नावं चर्चेत आली. यामध्ये संपूर्ण जगाच्या अर्थकारणावर परिणाम करणारं नाव ठरलं ते म्हणजे होर्मुझची सामुद्रधुनी. भारतावरही या शब्दाचा आणि या ठिकाणाचा सर्वाधिक परिणाम दिसून आला. पण, ही सामुद्रधुनी नेमकी असते कशी? खाडी, कालवा आणि सामुद्रधुनीत नेमका फरक काय?
भूगोलात डोकावलं असता या प्रश्नांची उत्तरं मिळतात. शालेय अभ्यासक्रमात सांगितल्यानुसार या पृथ्वीवर 71 टक्के पाणी आहे आणि त्यातही 96.5 टक्के पाणी खारं आहे. म्हणजेच फक्त 3.5 टक्के पाणी गोडं आहे. प्रत्यक्षात जलसाठा, त्याचा प्रकार आणि त्याच्या अवतीभोवती असणारा भूभाग या सर्व समीकरणांवरून त्यांचे प्रकार अर्थात ती सामुद्रधुनी आहे, खाडी आहे की कालवा हे ठरतं.
सोप्या शब्दांत समजावं तर, सामुद्रधुनी म्हणजे दोन जलाशय किंवा दोन समुद्रांना जोडणारा पाण्याचा अरुंद प्रवाह. एक असा प्रवाह जो दोन भूभागांना वेगळा करतो. सामुद्रधुनी एक चिंचोळी वाट असते जी सहसा मालवाहू जहाजांसाठी एक सोपी आणि वेळेची बचत करणारी वाट असते. उदाहरणार्थ होर्मुझची सामुद्रधुनी. ही वाट पर्शियाच्या आखाताला ओमानच्या आखाताशी आणि हिंद महासागराशी जोडते. भारत आणि श्रीलंकेत असणारी पाल्कची सामुद्रधुनीसुद्धा त्याचच उदाहरण.
तीन बाजूंनी जमिन आणि चौख्या बाजूला समुद्र असणारी रचना म्हणजे उपसागर. भारताच्या पूर्वेकडे असणारा बंगालचा उपसागर हे त्याचच उदाहरण. जो प्रत्यक्षात हिंदी महासागराचाच एक भाग आहे. याच्या तीन बाजूंना भारत, बांगलादेश आणि म्यानमारचा भूखंड आहे.
कालवा म्हणजे समुद्रांना जोडणारा एक मानवनिर्मित मार्ग. सुएझ कालवा हे त्याचच एक उदाहरण. ज्यामुळं तांबडा समुद्र आणि भूमध्य समुद्र जोडला गेला आहे. या कालव्यामुळं युरोप आणि आशियातील जहाजांच्या प्रवासात वेळेची बचत होते.
समुद्र किंवा महासागराच्या जमिनीकडे गेलेल्या पाण्याच्याच भागाला आखात म्हणतात. त्यांचा आकार उपसागराहून लहान असतो, तर तोंड अरुंद असतं. त्यांनाही तिन्ही बाजुंनी जमिनीचा वेढा असतो. याचं उदाहरण म्हणजे भारताच्या पश्चिमेला कच्छ आणि सौराष्ट्रमध्ये असणारं कच्छचं आखात.
राहिला प्रश्न खाडीचा तर, खाडी समुद्रकिनाऱ्यापासून जमिनीमध्ये शिरलेला पाण्याचा निमुळता भाग. सहसा समुद्राच्या पाण्याची पातळी वाढून किनाऱ्यावरील काही भाग खचल्यानं खाडी तयार होते. बंदरं खाडीतच उभारण्यात येतात. अनेकदा समुद्राच्या भरतीवेळी नदीच्या मुखापर्यंत समुद्राचं पाणी जातं, त्या भागालाही खाडी म्हणतात.