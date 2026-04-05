Donald Trump यांचे निवासस्थान व्हाइट हाउसजवळ गोळीबार, अमेरिकेत उडाली खळबळ!

Iran Vs America: अमेरिकेतील व्हाइट हाउसजवळ गोळीबाराची धक्कादायक घटना घडली आहे. रविवारी पहाटे ही घटना घडल्याने राजधानी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये एकच खळबळ उडाली. सुरक्षा यंत्रणा तत्काळ सतर्क झाल्या आणि संशयित व्यक्तीचा शोध सुरू आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या निवासस्थानाजवळ, लाफायेट पार्कमध्ये रविवारी रात्री सुमारे एक वाजता गोळीबार झाल्याची माहिती समोर आली. हे पार्क व्हाइट हाउसच्या उत्तरेकडील भागात आहे. स्थानिक सुरक्षा एजन्सींना अर्ध्या रात्रीच्या सुमारास गोळ्यांच्या आवाजाचे वृत्त मिळाले. लगेचच परिसरात मोठ्या प्रमाणात पोलिस आणि सुरक्षा कर्मचारी दाखल झाले. संपूर्ण पार्क आणि आजूबाजूच्या रस्त्यांची झडती घेण्यात आली. यामुळे रात्री उशिरा संपूर्ण शहरात तणावाचे वातावरण होते.
अमेरिकन सीक्रेट सर्व्हिस, वॉशिंग्टन डीसी पोलिस आणि यूएस पार्क पोलिस यांनी एकत्र येऊन मोहीम हाती घेतली. सीक्रेट सर्व्हिसच्या युनिफॉर्म विभागानेही सहभाग घेतला. अधिकारी आणि कर्मचारी पार्कात आणि आसपासच्या भागात सखोल शोध घेत होते. एच स्ट्रीट, आय स्ट्रीट आणि 16वी स्ट्रीट एनडब्ल्यू या काही प्रमुख रस्त्यांचे काही भाग तात्पुरते बंद करण्यात आले. रात्रभर तपास सुरु होता. पोलिस गाड्यांच्या दिव्यांनी परिसर उजळून निघाला होता आणि अधिकारी पुरावे गोळा करण्यात व्यस्त होते.
ही घटना घडली तरी कोणालाही इजा झाल्याची किंवा मृत्यू झाल्याची बातमी नाही. यामुळे थोडा दिलासा मिळाला आहे. तरीही सुरक्षा यंत्रणा पूर्ण सावध आहेत. राष्ट्रपती निवासाचे कामकाज पूर्णपणे सुरळीत सुरु आहे, असे सीक्रेट सर्व्हिसने स्पष्ट केले. फक्त एखाद्या अनपेक्षित प्रसंगाची शक्यता लक्षात घेऊन सुरक्षा व्यवस्था आणखी कडक करण्यात आली आहे. व्हाइट हाउसचे दैनंदिन कामकाज यामुळे थांबले नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सुरक्षा अधिकारी एका संशयित व्यक्ती आणि त्याच्या संभाव्य वाहनाचा शोध घेत आहेत. अद्याप कोणालाही अटक झालेली नाही किंवा संशयित व्यक्ती सापडलेली नाही. डीसी पोलिस आणि पार्क पोलिस यांच्यासोबत मिळून चौकशी सुरु आहे, असे सीक्रेट सर्व्हिसचे संचार प्रमुख अँथनी गुग्लिएल्मी यांनी सांगितले. या घटनेशी संबंधित कोणतीही माहिती किंवा मोबाइल व्हिडिओ फुटेज असेल तर ती तातडीने पोलिसांना द्यावी. यामुळे तपासाला मदत होईल, असे आवाहन लोकांना करण्यात आले आहे. सध्या तपास सुरू असून सुरक्षा घेरा कायम आहे. व्हाइट हाउसच्या उत्तरेकडील भागात विशेष नजर ठेवली जात आहे. घटनेची माहिती मिळताच पत्रकार आणि साक्षीदारांनी परिसरात पोलिसांची गर्दी केली. प्रशासनाने लोकांना शांत राहण्याचे आवाहन केले आहे. ही घटना कितीही गंभीर असली तरी राष्ट्रपती निवासाच्या सुरक्षिततेला कोणताही धोका निर्माण झालेला नाही.