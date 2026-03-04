English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Iran Vs israel: ​डर्टी बॉम्बनं अमेरिका, इस्रायलवर हल्ला करणार?; इराणची नवी चाल पडणार भारी!

Iran Vs israel: इराणकडे 60 टक्के समृद्ध युरेनियम आहे, अणुबॉम्ब बनवण्यासाठी 90 टक्के समृद्ध युरेनियम लागतं.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 4, 2026, 10:31 PM IST
Iran Vs israel: इराणनं अमेरिका आणि इस्त्रायलविरोधात नवी चाल खेळलीय.. इराण अमेरिका आणि इस्त्रायलवर डर्टी बॉम्बनं हल्ला करण्याच्या तयारीत आहे, त्यासाठी इराणकडे पुरेसी साधनसामुग्री आहे. तसंच कमी वेळात इराण या डर्टी बॉम्बचं मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करू शकतो. त्यामुळे आता डर्टी बॉम्बरनं इराण अमेरिकेला घाबरवण्याची शक्यता आहे.

इराण विरूद्ध इस्त्रायल आणि अमेरिका यांच्यातलं युद्ध चांगलंच पेटलंय. या युद्धात कोणताही देश मागे हटायला तयार नाही, अमेरिका आणि इस्त्रायलनं इराणच्या सर्वोच्च नेत्याचा खात्मा करत इराणला गुडघ्यावर आणलं तरीही इराण मागे हटायला तयार नाही, इस्त्रायलच्या बाजून अमेरिकेसारखा बलाढ्य देश असतानाही इराण त्यांना सडेतोड प्रत्युत्तर देतोय.  शक्तिशाली मिसाईलच्या माध्यमातून इराणनं अमेरिकेचे आखाती देशांमधळली तळं उद्धवस्त केली आहेत.दरम्यान यानंतर आता डर्टी बॉम्बनं इराण अमेरिका आणि इस्त्रायलवर हल्ला करण्याच्या तयारीत आहे.

इराणकडे 60 टक्के समृद्ध युरेनियम आहे, अणुबॉम्ब बनवण्यासाठी 90 टक्के समृद्ध युरेनियम लागतं.त्यामुळे 60 टक्के युरेनियमच्या माध्यमातून इराण अणुबॉम्ब न बनवता डर्टी बॉम्ब बनवू शकतो.डर्टी बॉम्ब हा अणुबॉम्ब नसतो, डर्टी बॉम्बमध्ये कमी घातक स्फोटकांबरोबर किरणोत्सारी पदार्थांचा वापर केला जातो. या बॉम्बचा उद्देश स्फोट करणं नसून विषारी वायू पसरवण्याचा असतो.

अणुबॉम्बसारखं या बॉम्बमुळे मोठं नुकसान होत नाही, एखाद्या देशाचं आर्थिक नुकसान, दहशत किंवा संबंधित देशांमध्ये गोंधळाचं वातावरण निर्माण करायचं असेल त्यासाठी या डर्टी बॉम्बचा वापर केला जातो. या डर्टी बॉम्बमधून निघणारे विषारी वायू पाणी, जेवन किंवा श्वास घेताना थेट शरीरात जाऊ शकतात यामुळे संबंधित देशातील सैन्यांवर त्याचा घातक परिणाम होऊ शकतो.

इराण-इस्त्रायलमध्ये घमासान युद्ध पेटलं आहे. अमेरिका आणि इस्त्रायलला प्रत्युत्तर देण्यासाठी इराण त्यांच्याकडे असलेल्या युरेनियमचा वापर करून डर्टी बॉम्बच्या माध्यमातून हल्ला करू शकतो, अणुबॉम्ब बनवण्यापेक्षा डर्टी बॉम्ब बनवण्याची पद्धत सोपी आणि लवकर होणारी आहे त्यामुळे इराण या बॉम्बचा वापर करण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येतीय.

इस्त्रायल-इराण युद्धाचा भडका उडालेला असतानाच महाराष्ट्रात अफवांचं पीक आलंय. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती दुप्पट होतील. पेट्रोल संपून जाईल या भीतीनं पेट्रोलपंपावर टाकी फुल करण्यासाठी वाहनधारकांच्या रांगा लागल्या होत्या. रिल्सबाजांनी सोशल मीडियावर अफवांचा बाजार मांडला होता. रिलबाज अफवा परसवतात हे माहिती असतानाही लोकं अफवांना बळी पडतायेत. मराठवाड्यातल्या नांदेड हिंगोली आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या पेट्रोल पंपावर उसळलेली गर्दी पाहा... एरव्ही शंभर दोनशे रुपयांचं पेट्रोल भरणारे दुचाकीचालक टाकी फुल्ल करण्याचा आग्रह धरत होते. कारचालकांचीही तशीच परिस्थिती होती. याला कारण ठरलं मराठवाड्यात उठलेली अफवा.... इराण- इस्त्रायल युद्धामुळं पेट्रोल डिझेलची टंचाई निर्माण झाल्याची अफवा मराठवाड्यात पसरली होती. पेट्रोलपंपावरील पेट्रोल डिझेल संपण्याआधीच वाहनांच्या टाक्या फुल करण्यासाठी लोकांची गर्दी झाली होती. सोशल मीडियावरील रिल्सबाजांनी यात भर टाकली. व्ह्यूज आणि लाईक मिळवण्यासाठी या रिल्सबाजांनी पेट्रोल-डिझेलची टंचाई निर्माण होईल अशी अफवा उडवून दिली. पेट्रोलचे भाव अडीचशे रुपये लीटर रुपयांवर जाईल या भीतीनं टँकफूल करण्यासाठी लोकांची झुंबड उडाली.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

