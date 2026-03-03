अमेरिकेकडून अणूबॉम्बची चाचणी? 'एरिया 51' 100 वेळा हादरला; इराणमध्ये मोठा भूकंप

Iran Vs Israel War Nuclear Testing: इस्रायल आणि इराणच्या युद्धामध्ये इस्रायल साथ देणाऱ्या अमेरिकेने अणुचाचणी केल्याची शंका उपस्थित केली जात आहे. त्यामुळे खरोखरच या युद्धाचं रुपांतर तिसऱ्या महायुद्धात होणार की काय अशी शंका उपस्थित केली जात आहे. अमेरिकेच्या नेवादा टेस्टींग साईटवर भूकंप, अणू चाचणी केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. 'द यूएस सन न्यूज'ने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे. तसेच आज दुपारी इराणमध्ये भूकंपाचे धक्के जाणवले.
अमेरिकेमधील अत्यंत संवेदनशील आणि सर्वसामान्यांना प्रवेश नसलेल्या एरिया 51 लष्करी तळावर 100 हून अधिक भूकंपाचे धक्के बसल्याची माहितीही समोर येत आहे. अमेरिकेच्या अत्यंत गुप्त सैन्य तळ म्हणून ओळल्या जाणाऱ्या 'एरिया 52' म्हणून ओळखले जाते. याच ठिकाणी आज रहस्यमयी भूकंपांची मालिका नोंदवली गेली आहे. हे ठिकाण अण्विक शस्त्रांच्या चाचण्या आणि संशोधनासाठी वापरले जात असल्याने चर्चा होत आहे. गेल्या 24 तासांत यूएस जिओलॉजिकल सर्व्हेने टोनोपाह टेस्ट रेंज (Tonopah Test Range) जवळ 16 मध्यम तीव्रतेचे भूकंप (2.5 पेक्षा जास्त मॅग्निट्यूड) नोंदवले आहेत.
अमेरिकन भूगर्भ सर्वेक्षण (युएसजीएस) नुसार, दक्षिण इराणमधील गेराश प्रदेशात 4.3 तीव्रतेचा भूकंप झाला. भूकंपाचे केंद्र सुमारे 10 किलोमीटर जमिनीखाली होते. काही वृत्तसंस्थांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही तीव्रता 4.5 असल्याचे सांगितले गेले आहे, परंतु अधिकृत युएसजीएस डेटा 4.3 इतकाच आहे.
युद्धामुळे लोक आधीच तणावग्रस्त असलेल्या फार्स प्रांतात भूकंपाचे धक्के जाणवल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. भूकंपाचा धक्का बसल्यानंतर अनेक लोक घराबाहेर पडले आणि काहींनी सोशल मीडियावर भूकंप झाल्याचे व्हिडिओ शेअर केले. आतापर्यंत, मोठे नुकसान, मृत्यू किंवा जखमी झाल्याचे कोणतेही वृत्त नाही. युएसजीएसने म्हटले आहे की हा परिसर आधीच भूकंपाच्या दृष्टीने सक्रिय क्षेत्र आहे, त्यामुळे ही नैसर्गिक टेक्टोनिक प्लेट हलल्याने झालेला भूकंप आहे.
एरिया 51 ही अमेरिकेतील अत्यंत गोपनीय अण्वस्र चाचणीचं ठिकाण आहे. या ठिकाणी सर्वसामान्यांना प्रवेश नाही. या ठिकाणी अमेरिकेची परग्रहवासियांच्या चाचपणीसंदर्भातील प्रयोगशाळा असल्याचा दावा केला जातो. मात्र या ठिकाणाबद्दलच गूढ कायमच वेगवेगळ्या बातम्यांमधून मांडण्यात आलं आहे. आता इस्रायल लढाईच्या पार्श्वभूमीवर सलग 100 हून अधिक हादरे बसल्याने एरिया 51 चर्चेत आला आहे.