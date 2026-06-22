/ट्रम्प बोलले अन् युद्धबंदीची चर्चा फिस्कटली... सारं जग पुन्हा टेन्शनमध्ये! इराणी अधिकारी अचानक स्वित्झर्लंड सोडून गेले

राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या इशाऱ्यानंतर स्वित्झर्लंडमध्ये सुरू असलेली अमेरिका-इराण शांतता चर्चा रविवारी नाट्यमयरीत्या थांबवण्यात आली आहे. अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. व्हान्स व इराणच्या प्रतिनिधीमंडळामध्ये बैठक सुरू होती. त्याचवेळी ट्रम्प यांनी इराणला इशारा दिला. इराणने प्रॉक्सी युद्ध थांबवावे, हिजबुल्लाहला रोखावे, अन्यथा गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असे ट्रम्प यांनी म्हटल्याचे वृत्त आहे. यानंतर संतप्त झालेल्या इराणी प्रतिनिधींनी चर्चा थांबवत बैठक सोडली. कतार आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देशही मध्यस्थी म्हणून स्वित्झर्लंडमधील बैठकीमध्ये सहभागी झाले होते.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर आणि मुलाखतींमध्ये इराणला धमकावलं. “इराणवर पुन्हा खूप जोरदार हल्ला करू” असं ट्रम्प म्हणाले. एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी, इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेजेशकियान यांना 'तोंड सांभाळून बोला' असा इशाराही दिला. त्याचप्रमाणे होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा पूर्वीप्रमाणे सुरु करण्यासंदर्भात इराणने ठेवलेल्या अटींवरुनही ट्रम्प यांनी टोला लगावला. होर्मुझच्या समुद्रधुनीवर आम्हीच टोल किंवा नियंत्रण ठेवू अशा अर्थाची धमकी ट्रम्प यांनी दिली.
इराणी प्रतिनिधी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कालीबाफ आणि परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने ट्रम्प यांच्या वादग्रस्त विधानांमुळे चर्चा प्रभावित झाल्याचे सांगितले. काही इराणी माध्यमांनी म्हटले की, धमक्यांमुळे उच्चस्तरीय चर्चा थांबली किंवा फिस्कटली. अमेरिकन उपराष्ट्रपती जे.डी. व्हान्स यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकन शिष्टमंडळाशी बोलणी सुरू झाली, पण तणाव निर्माण झाला. काही अहवालांनुसार अमेरिका आणि इराणमधील उच्चस्तरीय चर्चेची फेरी अपेक्षित वेळेपेक्षा तातडीन संपवण्यात आली. मात्र या चर्चेदरम्या लेबनॉनमधील संघर्ष कमी करण्यासाठी उपाययोजना धोरण तयार करण्यावर सहमती झाली.
ट्रम्प यांच्या धमकीनंतर इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष आणि प्रमुख वार्ताकार मोहम्मद बाघेरी घालीबाफ यांनी अमेरिकेला थेट प्रत्युत्तर दिले. अमेरिकेच्या धमक्यांची आम्ही अजिबात पर्वा करत नाही. आमची सशस्त्र सेना कोणत्याही परिस्थितीला उत्तर देण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. इस्रायलने लेबनानवरील हल्ले थांबविल्याशिवाय अमेरिकेसोबत कोणतीही पुढील चर्चा होणार नाही, असे इराणने स्पष्ट केले. इस्रायलने लेबनॉन हल्ले केल्यानंतर इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा बंद करण्याची घोषणा केली होती. मागील काही दिवसांपासून युद्धविराम आणि अणुकरार यावर चर्चा सुरू होत्या. मात्र आता ट्रम्प यांनी दिलेल्या धमकीनंतर इराणने चर्चा अर्ध्या सोडली असून त्यांचे शिष्टमंडळही स्वित्झर्लंडमधून मायदेशी परतले आहे.