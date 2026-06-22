Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /विश्व
  • /ट्रम्प बोलले अन् युद्धबंदीची चर्चा फिस्कटली... सारं जग पुन्हा टेन्शनमध्ये! इराणी अधिकारी अचानक स्वित्झर्लंड सोडून गेले

ट्रम्प बोलले अन् युद्धबंदीची चर्चा फिस्कटली... सारं जग पुन्हा टेन्शनमध्ये! इराणी अधिकारी अचानक स्वित्झर्लंड सोडून गेले

अमेरिका आणि इराणमध्ये सुरु असलेली युद्धबंदीसंदर्भातील चर्चा पुन्हा एकदा फिस्कटली असून इराणचं शिष्टमंडळ स्वित्झर्लंडमधील बैठक अर्धवट सोडून मायदेशी परतलं आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 22, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:06 AM IST
ट्रम्प बोलले अन् युद्धबंदीची चर्चा फिस्कटली... सारं जग पुन्हा टेन्शनमध्ये! इराणी अधिकारी अचानक स्वित्झर्लंड सोडून गेले

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
होर्मुजला पुन्हा टाळ, कच्च्या तेलाचे भाव वाढले
petrol and diesel price today12 min ago
2
lpg cylinder19 min ago
3
gold rate34 min ago
4
 Breaking News Maharashtra53 min ago
5
maharashtra56 min ago