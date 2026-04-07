Explained : इराणचा नायनाट करु म्हणणाऱ्या ट्रम्प यांच्याच अमेरिकी सरकारमध्ये शत्रू राष्ट्राचा हेर? युद्धाला अनाकलनीय वळण

Donald Trump on Iran war : महिन्याभरापासून अधिक काळापासून सुरू असणारा आखाती देशांमधील तणाव शमण्याचं नाव घेत नाहीय. अमेरिका आणि इराण अशीच दोनच राष्ट्र या युद्धात केंद्रस्थानी असून, आखातातील इतर देशांसह आशिया खंडातील अनेक देशांवरच या रक्तरंजित संघर्षाचा परिणाम होत आहेत. त्यातच इराणमध्ये एका क्लिष्ट मोहिमेअंतर्गत अमेरिकेनं वेपन्स ऑफिसरचा बचाव केला आणि त्यानंतर अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची प्रक्षोभक वक्तव्य समोर आली. 'इराणला एका रात्रीत नष्ट करू, ती रात्र आजही असू शकेल' असं म्हणत इराणला संपवण्याचा जणू विडाच ट्रम्प यांनी उचलला, ज्यामुळं पुढचे 24 तास इराणसाठी धोक्याचे असणार हेच सूचित होत आहे.
ट्रम्प यांच्या वक्तव्यातून समोर आलेल्या माहितीनुसार अमेरिकेतील संवेदनशील माहिती कोणीतरी इराणपर्यंत पोहोचवली आणि त्यामुळं मोहिम धोक्यात आली होती. ही हेरगिरी करणाऱ्याला धमकात ज्या व्यक्तीनं माध्यमांच्या मदतीनं इराणला अमेरिकेच्या दुसऱ्या वैमानिकाबाबतची माहिती दिली, त्याचा शोध घेऊन शिक्षा दिली जाईल, इतकंच नव्हे तर गरज पडल्यास माध्यमांवरही कारवाई होईल असा इशारा ट्रम्प यांनी दिला.
ट्रम्प यांच्या या वक्तव्याचा ओघ माध्यम प्रतिनिधींकडे असल्याची शक्यता असतानाच अमेरिकी माध्यमांच्या वृत्तांनी मात्र या वक्तव्याला वेगळीच दिशा दिली. जिथं, ट्रम्प यांच्या वक्तव्याचा ओघ अमेरिकी सरकारमधीलच कोणा एका व्यक्तीवर आहे, ज्यानं इराणमधील अमेरिकी वैमानिकाच्या बचाव मोहिमेसंदर्भातील संवेदनशील माहिती शत्रू राष्ट्राला दिल्याचा आरोप केला. ट्रम्प यांच्या दाव्यानुसार याच माहितीमुळं इराणला बचाव मोहमेची कल्पना मिळाली, ज्यामुळं आता या व्यक्तीचा शोध अमेकिरी सरकार घेत आहे.
अमेरिकी वैमानिक बेपत्ता आहे, हे इराणला कोणी सांगितल्याशिवाय कळूच शकलं नसतं. अमेरिकेचं F 15 हे लढाऊ विमान कोसळल्यानंतर त्यातील दोन क्रू मेंबर जमिनीवर पडले होते. ज्यापैकी एकाला लगेचच वाचवण्यात आलं मात्र, दुसरा वैमानिक बेपत्ता होता. जेव्हा अमेरिकेनं या वैमानिकाला वाचवण्यासाठीची मोहिम सुरू केली, त्याआधीच इराणी सैन्याला याबाबतची माहिती मिळाली होती. ज्यानंतर इराणचं लष्करही त्या सैनिकाचा शोध घेऊ लागलं. इतकंच नव्हे तर, त्या अमेरिकी सैनिकाला शोधणाऱ्यास बक्षीसाचीही घोषणा करण्यात आली होती. ज्यामुळं अमेरिकेला इथं इस्रायलच्या मदतीनं बचाव मोहिम राबवावी लागली.
ट्रम्प यांनी या प्रकरणात सर्वप्रथम माहिती देणाऱ्या माध्यमाला धारेवर धरत त्यांच्यापर्यंत ही माहिती कशी पोहोचली? असा प्रश्न उपस्थित करत ज्या माध्यमावर याबाबतचं वृत्त सर्वप्रथम दाखवण्यात आलं, त्यांच्या सूत्रांबाबतही माहिती मिळवणार असल्याचा इशारा ट्रम्प यांनी दिला.
April 6, 2026
होर्मुझची सामुद्रधुनी सुरू करण्यासाठी अमेरिकेनं इराणला दिलेली मुदत संपली असून, आता ती वाढवली जाणार नाही. इराणने करार केला नाही, तर त्यांना मोठी परतफेड करावी लागेल असं म्हणत अमेरिकेनं ठरवलं तर तर संपूर्ण इराणला एका रात्रीत नष्ट करू शकतो. ही कारवाई उद्या रात्रीसुद्धा (मंगळवारी) होऊ शकते, अशी धमकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणला दिली.
सोमवारी रात्री उशिरा घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी हे जळजळीत वक्तव्य केलं. 'हे युद्ध अमेरिकेच्या इच्छेनुसार लढलं जात असून, अमेरिकन सैन्याकडे अगदी कमी वेळात मोठं नुकसान करण्याची क्षमता आहे' असं ते म्हणाले.