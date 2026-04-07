English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • विश्व
Crude Oil Latest Update : आखाती देशांमध्ये असणाऱ्या तणावाच्या वातावरणामुळं याचा थेट परिणाम जगभरातील इंधन पुरवठ्यावर होत आहे. त्यातच इंधनाचे दर गगनाला भिडताना दिसत आहेत. याचदरम्यान समोर आलं हे वृत्त...   

सायली पाटील | Updated: Apr 7, 2026, 10:49 AM IST
Video : कच्चं तेल, पेट्रोल दरांचा आगडोंब उसळूनही पायलटनं वाया घालवलं कोट्यवधींचं इंधन; पण, का होतंय त्याचं कौतुक?
(AI छायाचित्र) iran war petrol price hike Qantas Flight Fuel Dump Medical Emergency landing know what happened

Crude Oil Latest Update : होर्मुझ सामुद्रधुनीतील वाहतुकीवर झालेला परिणाम, इराण युद्धामुळं गगनाला भिडलेले कच्च्या तेलाचे दर आणि या साऱ्याचा इंधनावर होणारा परिणाम आता सर्वज्ञातत आहे. जारं जग इंधन तुटवड्यासह इंधनाच्या वाढलेल्या दरांचा सामना करत असतानाच एक हैराण करणारं वृत्त समोर आलं. जिथं वैमानिकानं कोट्यवधी रुपये किंमत असणारं विमानातील इंधन चक्क समुद्रात वाया घालवतं. त्यानं असं का केलं? हेसुद्धा तितकंच महत्त्वाचं. 

Add Zee News as a Preferred Source

विमान प्रवासादरम्यान नेमकं काय घडलं? 

सिडनीहून अमेरिकेच्या डलास इथं जाणाऱ्या क्वांटास एअरवेजच्या उड्डाणादरम्यान अचानक गोंधळ पाहायला मिळाला. विमान हवेत असतानाच, चार तासांनी एका प्रवाशाची तब्येत बिघडली आणि हे विमान अर्ध्या वाटेतूनच सिडनीला वळवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र सुरक्षित लँडिंगसाठी विमानाचं वजन कमी करणं गरजेचं होतं. हीच बाब लक्षात घेता वैमानिकानं विमानात असणारं प्रचंड किमतीचं इंधन पॅसिफिक महासागरात रितं केलं अर्थात हवेतूनच हे इंधन 'डंप' केलं. (Qantas Flight Fuel Dump) 

विमानानं सिडनीहून डलास- टेक्सासच्या दिशेनं झेप घेतली. मात्र प्रवास सुरू झाल्याच्या काहीच तासांनी एका गंभीर वैद्यकिय आपात्कालीन परिस्थितीमुळं प्रवाशाला तातडीनं प्रथमोपचार देण्यात आले आणि डॉक्टरांशी संपर्कसुद्धा साधण्यात आला. प्रवाशाची अवस्था पाहता त्याचा जीव वाचवण्यासाठी वैमानिकानं विमान मागे वळवण्याचाच पर्याय योग्य असल्याचं हेरत ते सिडनीच्याच दिशेनं वळवलं. हा मोठा प्रवास असल्या कारणानं विमानात प्रचंड प्रमाणात इंधन होतं. परिणामी इतक्या वजनासह विमान लँड करणं धोक्याचं ठरलं असतं. याचसाठी उत्तर फिजीनजीक हवेतूनच पॅसिफिक समुद्रावर असताना वैमानिकानं 'फ्यूल डंपिंग'चा निर्णय घेतला. 

या विमानातूनच प्रवास करणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाच्या सॅम फ्रिकर या जलकरणपटूनं या संपूर्ण घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर शेअर केला. 'इंधन वाया जाताना पाहणं दु:खद असलं तरीही एका व्यक्तीच्या जीवाच्या किमतीपुढं हे काही नाही' असं हा व्हिडीओ शेअर करताना लिहिलं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sam Fricker (@sam.fricker)

इंधन संकटामध्ये चर्चेत आहे वैमानिकाचा हा निर्णय 

ऑस्ट्रेलियामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये प्रचंड वाढ झाली असतानाच समुद्रावर इंधन ओतू घालवण्याचा हा व्हिडीओ समोर आला आहे. ज्यामुळं सध्या या व्हिडीओची बरीच चर्चा पाहायला मिळत आहे. जाणकारांच्या मते ही एक मानक सुरक्षित प्रक्रिया असून, अधिक उंचीवर तेल वाहू घालवल्यामुळं ते जमीन किंवा पाण्यावर पोहोचण्याआधीच बाष्प होऊन उडून जातं आणि यामुळं पर्यावरणाला धोका पोहोचत नाही. 

इंधन वाया घालवण्याची गरज का पडते? 

ऐन प्रवासात इंधन घालवण्याची ही प्रक्रिया प्रोटोकॉलचाच एक भाग समजली जाते. प्रत्येक मोठ्या विमानाचं वजन निर्धारित असतं. ज्यामध्ये मॅक्झिमम टेक ऑफ वेट आणि मॅक्झिमम लँडिंग वेट महत्त्वाचं ठरतं. त्यात दूरच्या प्रवासाला निघणाऱ्या विमानांमध्ये हजारो लीटर इंधन भरलं जातं ज्यामुळं विमानाचं वजन वाढतं. गरजेच्या प्रसंगी इतक्या वजनासह विमान लँड करणं धोक्याचं ठरू शकतं. ज्यामध्ये विमानाचे गिअर तुटणं, टायर फुटणं, अत्याधिक घर्षणामुळं आग लागणं अशी संकटं ओढावू शकतात. ज्यामुळं अशा परिस्थितीमध्ये एखादं निर्मनुष्य ठिकाण पाहून हे इंधन हवेतल्या हवेतच रितं केलं जातं.

About the Author

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
petrol pricetodays petrol pricepetrol ratesQantas Flight Fuel DumpSydney to Dallas Medical Emergency

