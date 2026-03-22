इस्रायलमधील छोट्या भारतावर हल्ला! मराठी बोलीभाषा ते गुलाबजामसाठी प्रसिद्ध असलेल्या शहरावर इराणचा वा

Iranian Missile Hits Dimona: मध्यपूर्वेत सुरू असलेला तणाव थांबायचं नाव घेत नाहीये. क्षणोक्षणाला अनेक घडोमोडी घडत आहेत. या तणावपूर्ण परिस्थितीने आता अधिक धोकादायक वळण घेतलं आहे. इराणकडून डागण्यात आलेल्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्राने इजरायल मधील दक्षिणेकडील डिमोना या शहराला लक्ष्य केलं. या हल्ल्यात किमान 47 जण जखमी झाले असून, त्यात एका 12 वर्षांच्या मुलाची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती समोर आली आहे.
डिमोना शहराला विशेष ओळख आहे. या डिमोना शहराला ‘लिट्ल इंडिया’ अर्थात छोटा भारत म्हणूनही ओळखलं जातं. याचे कारण असे की मोठ्या प्रमाणात भारतीय वंशाचे ज्यू नागरिक राहतात. अंदाजे शहरातील जवळपास 30 टक्के लोकसंख्या भारतीय मूळ असलेली आहे, ज्यामध्ये महाराष्ट्राशी संबंधित कुटुंबांचीही संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळे इथे मराठी भाषा, भारतीय खाद्यसंस्कृती आणि परंपरांचा ठसा स्पष्टपणे दिसून येतो.
या शहरातील दैनंदिन जीवनात भारतीयपण झळकताना दिसतं. तिथल्या गल्लोगल्ली क्रिकेट खेळणारी मुलं, तसेच सोनपापडी, गुलाब जाम, भेळपुरी, पापडी चाट यांसारखे पदार्थ सहज मिळतात. त्यामुळे त्या भागाला ‘लिट्ल इंडिया’ ही ओळख मिळाली आहे.
हल्ल्यादरम्यान क्षेपणास्त्र एका कम्युनिटी इमारतीवर आदळल्याची माहिती आहे. त्यामुळे आसपासच्या जुन्या घरांचे नुकसान झाले. मात्र, वेळीच नागरिकांनी सुरक्षित शेल्टरमध्ये धाव घेतल्यामुळे मोठा जीवितहानी टळली.
दरम्यान, इस्रायल संरक्षण दल (IDF) ने मान्य केलं की त्यांची एअर डिफेन्स यंत्रणा हे क्षेपणास्त्र रोखण्यात अपयशी ठरली. त्यामुळे सुरक्षा व्यवस्थेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. बचावकार्य करणाऱ्या मागेन डेव्हिड अडोम (MDA) च्या माहितीनुसार, स्फोटातील तुकड्यांमुळे अनेकजण जखमी झाले. काहींना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून, अनेकांची प्रकृती स्थिर आहे.
या हल्ल्याबाबत इराणने दावा केला आहे की, हा प्रत्युत्तरात्मक हल्ला असून तो नतांज येथील अणुस्थळावर झालेल्या कारवाईचा बदला आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा एजन्सीने स्पष्ट केलं की डिमोनामधील अणु संशोधन केंद्र सुरक्षित असून कोणतंही नुकसान झालेलं नाही.
या घटनेनंतर संपूर्ण मध्यपूर्वेत तणाव अधिक वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. सुरक्षा यंत्रणा हाय अलर्टवर ठेवण्यात आल्या असून नागरिकांना सतर्क राहण्याच्या आणि आवश्यक असल्यास तातडीने शेल्टरमध्ये जाण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.