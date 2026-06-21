/हिजाब न घालता गाणं गाणाऱ्या गायिकेला 74 फटके मारण्याची शिक्षा; ज्या देशात ही शिक्षा झालेय त्या देशाचे नाव जाणून शॉक व्हाल

Iranian Singher Parastoo Ahmadi Sentenced 74 Lashes : हिजाब न घालता गाणं गाणाऱ्या गायिकेला 74 फटके मारण्याची शिक्षा देण्यात आली आहे. इराणमध्ये हा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. या अजब शिक्षेमुळे जगात खळबळ माजली आहे. या निकालामुळे जगभरात निदर्शने सुरू झाली आहेत. जाणून घेऊया सर्व प्रकार नेमका कायआहे.
परस्तू अहमदी (वय 29 वर्षे) असे शिक्षा झालेल्या गायीकेचे नाव आहे. लाईव्ह-स्ट्रीम कार्यक्रमादरम्यान परस्तू अहमदीने हिजाब न घालता गाण सादर केले. तिचा हा लाईव्ह-स्ट्रीम कार्यक्रम लाखो लोकांनी ऑनलाइन पाहिला होता. इराणी न्यायालयाने संगीतकारांसह कार्यक्रमाच्या निर्मिती संघातील आठ सदस्यांनाही दोषी ठरवले आहे. जगभरातील मानवाधिकार गट आणि कलाकारांनी या घटनेचा निषेध केला आहे.
इराणच्या एका न्यायालयाने परस्तू अहमदी यांना ऑनलाइन अश्लील आणि अनैतिक साहित्य तयार करून प्रकाशित केल्याचा आरोप केला आहे. अशा प्रकारचे साहित्य सार्वजनिक सभ्यतेचा अपमान करमारे असल्याचा आरोप करत तिला दोषी ठरवले आहे. न्यायालयाने अहमदी यांना 74 फटक्यांची शिक्षा सुनावली. तसेच, त्यांच्यावर दोन वर्षांसाठी इराण सोडण्यास आणि दोन वर्षांसाठी कार्यक्रम सादर करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
डिसेंबर 2024 मधील हे प्रकरण आहे. एका कार्यक्रमात परस्तू अहमदीने हिजाब न घालता 'अज खूने जवानाने वतन' हे देशभक्तीपर गीत गायले होते. हा कार्यक्रम तिच्या यूट्यूब चॅनलवर थेट प्रक्षेपित करण्यात आला होता. हा कार्यक्रम व्हायरल झाला होता. या कार्यक्रमानंतर, अहमदी आणि इतर अनेक संगीतकारांना ताब्यात घेण्यात आले. नंतर त्यांची सुटका करण्यात आली.
इराणी गायिकेला शिक्षा देण्याच्या निर्णयावर जगभरातून टीका झाली आहे. अमेरिकेतील 'सेंटर फॉर ह्युमन राइट्स इन इराण'च्या वकिली संचालक बहार गांधारी यांनी या शिक्षेचा निषेध व्यक्त केला आहे. "केवळ गाणे गायल्याबद्दल आणि हिजाबशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी दिसल्याबद्दल अहमदीला 74 फटक्यांची शिक्षा सुनावणे, ही गोष्ट इराणमधील मानवाधिकार परिस्थिती तशीच राहिली आहे याची आठवण करून देते.
" मानवाधिकार कार्यकर्ते मोईन खझाएली यांनीही या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. "इराणी फौजदारी कायद्यानुसार, महिलांनी गाणे, संगीत कार्यक्रम सादर करणे आणि संगीत रचना करणे किंवा प्रसारित करणे हे गुन्हे मानले जात नाहीत. त्यामुळे, अशा कृती अश्लील सामग्रीची निर्मिती, वितरण किंवा प्रकाशन ठरत नाहीत असे ते म्हणाले.