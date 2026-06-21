/हिजाब न घालता गाणं गायल्याने इराणी गायिकेला 74 फटक्यांची शिक्षा, जगभरातून व्यक्त होतोय संताप!

जग कितीही पुढारलं तरी काही असे देश असे आहेत जे महिलांना त्यांचे मूलभूत अधिकार नाकारतात. इराणमधील प्रसिद्ध गायिका परस्तू अहमदी हिच्यावरील कारवाईमुळे पुन्हा एकदा महिलांच्या स्वातंत्र्याचा आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. हिजाब न घालता ऑनलाइन संगीत कार्यक्रम सादर केल्याप्रकरणी इराणी न्यायालयाने तिला 74 फटक्यांची शिक्षा सुनावल्याची माहिती समोर आली आहे. या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून मानवी हक्क संघटनांनीही यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
परस्तू अहमदी ही इराणमधील लोकप्रिय युवा गायिका आहे. तिने काही महिन्यांपूर्वी यूट्यूबवर थेट संगीत कार्यक्रम सादर केला होता. या कार्यक्रमात तिने पारंपरिक हिजाब परिधान केला नव्हता. तसेच तिने स्लीव्हलेस पोशाख घातल्याने हा कार्यक्रम इराणमधील धार्मिक आणि सामाजिक नियमांचे उल्लंघन करणारा असल्याचा आरोप प्रशासनाकडून करण्यात आला. कार्यक्रमाचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले होते.
या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर इराणमधील न्यायालयाने परस्तू अहमदीला 74 फटक्यांची शिक्षा सुनावली. काही अहवालांनुसार तिच्यावर सार्वजनिक नैतिकतेचे उल्लंघन आणि धार्मिक नियमांचा अवमान केल्याचे आरोप ठेवण्यात आले होते. इराणमध्ये महिलांसाठी सार्वजनिक ठिकाणी हिजाब परिधान करणे बंधनकारक मानले जाते. त्यामुळे या नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर शिक्षा होऊ शकते.
या घटनेनंतर इराणमधील महिलांच्या अधिकारांबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. गेल्या काही वर्षांत अनेक महिला हिजाब सक्तीविरोधात आंदोलन करत आहेत. महसा अमिनी प्रकरणानंतर जगभरात इराणच्या धोरणांवर टीका झाली होती. आता परस्तू अहमदीवरील कारवाईमुळे महिलांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी आला आहे.
अनेक आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क संघटनांनी या शिक्षेचा निषेध केला आहे. कलाकाराला गाणे सादर केल्याबद्दल किंवा वैयक्तिक पोशाखाच्या निवडीमुळे शारीरिक शिक्षा देणे अमानवी असल्याचे मत संघटनांनी व्यक्त केले आहे. काही संघटनांनी इराण सरकारला ही शिक्षा मागे घेण्याचे आवाहनही केले आहे. सोशल मीडियावरही #FreeParastoo सारख्या मोहिमा सुरू झाल्या आहेत.
परस्तू अहमदीच्या समर्थनार्थ अनेक कलाकार, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि महिला हक्क संघटना पुढे आल्या आहेत. अनेकांनी ही शिक्षा कालबाह्य आणि कठोर असल्याचे म्हटले आहे. सोशल मीडियावर लाखो लोकांनी तिच्या समर्थनार्थ पोस्ट केल्या असून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याची मागणी जोर धरत आहे. या प्रकरणामुळे इराणमधील सांस्कृतिक स्वातंत्र्य आणि महिलांच्या अधिकारांबाबत पुन्हा जागतिक स्तरावर चर्चा सुरू झाली आहे.
इराणमधील कायदे आणि सामाजिक नियमांबाबत वाद कायम असताना परस्तू अहमदी प्रकरण हे केवळ एका कलाकाराचे प्रकरण नसून महिलांच्या स्वातंत्र्याशी संबंधित व्यापक प्रश्न म्हणून पाहिले जात आहे. त्यामुळे या घटनेकडे जगभरातील मानवी हक्क संघटना आणि राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे.