इराणने केली हल्ले थांबवण्याची घोषणा; पण ठेवली एक अट; अमेरिका इस्त्रायल अट मान्य करणार?

इराणने मध्यपूर्वेतील देशांत असलेल्या अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर हल्ले केले आहेत. यामुळे जवळपास 8 देशांमध्ये तणावाची स्थिती आहे. अशातच इराणने एका अटीवर युद्ध थांबवण्याची घोषणा केली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 9, 2026, 08:05 PM IST
Iran's President Massoud Pejeshkian : इराण इस्त्रायल युद्धाचा भडका उडाला आहे. इराणने मध्यपूर्वेतील देशांत असलेल्या अमेरिकेच्या लष्करी तळांवर हल्ले केले आहेत. विशेषत: UAE ला टार्गेट करण्यात आले आहे.   इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांनी घोषणा केली आहे की शेजारी देशांवर यापुढे हल्ले होणार नाहीत. हल्ला थांबवण्याची घोषणा करताना इराणने एक अट ठेवली आहे. 

इराणच्या राष्ट्रपतींनी माफी मागितली

इराण असे जाहीर केले आहे की त्यांच्या भूमीतून हल्ला झाल्याशिवाय शेजारी देशांना लक्ष्य करणार नाही. इराणच्या अंतरिम नेतृत्व परिषदेने मान्यता दिली आहे की शेजारी देशांवर इराणमधून हल्ला झाल्याशिवाय हल्ला केला जाणार नाही. अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी ही घोषणा केली. इराणी माध्यमांच्या वृत्तानुसार, शेजारी देशांवर झालेल्या अलिकडच्या हल्ल्यांबद्दल राष्ट्रपतींनी माफी मागितली आहे.

इराणच्या घोषणेनंतर कतारमधील लोकांच्या मोबाईलवर मेसेज आले

इराणी राष्ट्राध्यक्षांच्या घोषणेनंतर, कतारमधील लोकांच्या मोबाईल फोनवर एक संदेश पाठवण्यात आला ज्यामध्ये असे म्हटले होते की "सुरक्षा धोका संपला आहे आणि परिस्थिती सामान्य झाली आहे," परंतु त्यानंतर आणखी एक क्षेपणास्त्र हल्ला झाला. शेजारी देशांवर हल्ले थांबवण्याची इराणची घोषणा अशा वेळी झाली जेव्हा सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती सारख्या देशांनी प्रत्युत्तराची तयारी सुरू केली होती.

राष्ट्रपतींच्या माफीनंतर लगेचच कतारमध्ये हल्ला

इराणी राष्ट्राध्यक्षांनी माफी मागितल्यानंतर कतारची राजधानी दोहा येथे स्फोटांचे आवाज ऐकू आल्याचे वृत्त अल जझीरा ने दिले आहे. क्षेपणास्त्र जमिनीवर आदळण्यापूर्वीच रोखण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. इराणी राष्ट्राध्यक्षांनी सांगितले आहे की इराण आता शेजारील देशांवर हल्ला करण्याचा इराणचा इरादा नाही, परंतु दोहामध्ये सायरन वाजत आहेत.

इराण हार मानणार नाही - पजेश्कियान

इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सांगितले की त्यांचा देश कधीही हार मानणार नाही. त्यांनी सांगितले की त्यांचे सैन्य इस्रायलवर हल्ले करत आहे. इराण बिनशर्त शरणागती पत्करत नाही तोपर्यंत अमेरिका वाटाघाटी करणार नाही या अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानाला उत्तर म्हणून मसूद पेझेश्कियान यांनी हे विधान केले. देशाच्या सरकारी वाहिनीवर बोलताना पेझेश्कियान म्हणाले, "ते आमच्या बिनशर्त शरणागतीची त्यांची स्वप्ने त्यांच्या कबरीत घेऊन जातील." इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी यांच्या हत्येपासून, उत्तराधिकारी म्हणून नाव येईपर्यंत तीन सदस्यांची नेतृत्व परिषद सत्ता सांभाळत आहे. त्यापैकी राष्ट्रपती पेझेश्कियान, एक मध्यममार्गी व्यक्ती आहेत, परंतु अनेक अहवालांवरून असे दिसून येते की त्यांना बाजूला ठेवण्यात आले आहे. या परिषदेत न्यायव्यवस्थेचे कट्टर प्रमुख, गुलाम हुसेन मोहसेनी एजे'ई आणि वरिष्ठ धर्मगुरू अलिरेझा अराफी यांचा समावेश आहे, जे दोघेही अतिरेकी विचारांचे आहेत.
   

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत.

