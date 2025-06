Iran-Israel War: 'युद्धाला सुरुवात', इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनींची घोषणा, ट्रम्प म्हणाले 'तुम्हाला ठार करुन...'

Iran Israel Conflict: इस्रायल आणि इराण एकमेकांवर हल्ला करत असताना इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांनी मोठा इशारा दिला आहे. खामेनी यांनी एक्सवर पोस्ट करत म्हटलं आहे की, "महान हैदरच्या नावाने, लढाई सुरू झालं आहे". हैदर हे नाव बहुतेकदा अली यांच्यासाठी वापरले जाते, ज्यांना शिया मुस्लिम पहिले इमाम आणि पैगंबर मोहम्मद यांचे उत्तराधिकारी मानतात. "आपण दहशतवादी झिओनिस्ट राजवटीला कडक प्रत्युत्तर दिलं पाहिजे. आम्ही झिओनिस्टांना दया दाखवणार नाही," असं त्यांनी दुसऱ्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्रायल-इराण संघर्षादरम्यान इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी कुठे लपले आहेत हे अमेरिकेला माहिती आहे पण त्यांना सध्या तरी ठार करायचं नाही असं म्हटलं आहे. मागील पाच दिवसांपासून संघर्ष सुरु असताना ट्रम्प यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये इराणच्या "बिनशर्त आत्मसमर्पणा"चा आग्रह धरला.

"We know exactly where the so-called “Supreme Leader” is hiding. He is an easy target, but is safe there - We are not going to take him out (kill!), at least not for now. But we don’t want missiles shot at civilians, or American soldiers. Our patience is wearing thin. Thank you… pic.twitter.com/wJBGL4945W

— Press Trust of India (@PTI_News) June 17, 2025