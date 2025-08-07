फक्त चार महिन्यांत जग नष्ट होणार?, बाबा वेंगा यांची 2025 साठी धडकी भरवणारी भविष्यवाणी

Baba Vanga Predicted Alien Contact In 2025 : अंध बल्गेरियन संदेष्टा मॅडम बाबा वेंगा तिच्या भविष्यवाणीमुळे कायम चर्चेत असतात. राजकारण असो किंवा नैसर्गिक आपत्ती यावर बाबा वेंगाने मृत्यूपूर्वी भाकीत केली आहेत. तिच्या अनेक भाकिते पूर्णपणे खरे ठरली आहेत. त्यामुळे 2025 साठी बाबा वेंगाने धक्कादायक भाकिते केले आहेत. ती भाकित खरं ठरलं तर पुढील 4 महिन्यात जग नष्ट होईल असं म्हटलं आहे. त्या भाकितात तिने म्हटले होते की, 'एलियन पृथ्वीशी संपर्क साधतील'. जरी शास्त्रज्ञ 100 वर्षांहून अधिक काळ अशा अलौकिक प्राण्यांचा म्हणजेच एलियनचा शोध घेत आहेत, पण त्यांना यश आले नाही. शिवाय अवकाशात सुरू असलेल्या खगोलीय हालचाली पाहता असे दिसते की बाबा वांगाने एलियनबद्दल केलेली भाकिते या वर्षी खरी ठरू शकते. त्याचे श्रेय पृथ्वीकडे येणाऱ्या 3I/ATLAS या शरीराला दिले जात आहे. (Is the world going to end in just four months Baba Venga scary prediction for 2025)
बाबा वांगाने तिच्या आयुष्यात जगाबद्दल अनेक भाकिते केली होती. तिने स्वप्नात घडलेल्या घटना पाहिल्या आणि त्या तिच्या आयुष्यात प्रकट केल्या. त्यापैकी काही तिच्या शिष्यांनी लक्षात घेतल्या आणि काही विसरल्या. पण, तिच्या भाकिते अधिकृतपणे पुस्तकाच्या स्वरूपात लिहिल्या गेल्या नाहीत. तिच्या अनुयायांचा असा विश्वास आहे की तिने नंतर घडणाऱ्या अनेक जागतिक घटनांबद्दल इशारा दिला होता.
बाबा वांगाच्या विशेष भाकित्यांमध्ये दुसरे महायुद्ध, चेरनोबिल आपत्ती, राजकुमारी डायनाचा मृत्यू आणि 9/11 दहशतवादी हल्ला, 2004 ची त्सुनामी यांचा समावेश आहे. तिने स्वतः स्वतःच्या मृत्यूची अचूक भविष्यवाणी केली होती. तिने तिच्या दृष्टान्तात पाहिलेली आणि अद्याप घडलेली नाही अशी एक मोठी घटना म्हणजे एलियन्सचा मानवांशी संपर्क, जो तिने 2025 मध्ये घडेल असं म्हटलं होतं.
3I/ATLAS नावाचा एक महाकाय पिंड आपल्या सौरमालेतून वेगाने जात आहे. तज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की तो एक धूमकेतू आहे, जरी नवीनतम विश्लेषणात त्याची शेपटी दिसत नाही. हा अवकाशातून सूर्यमालेत आलेला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा पिंड आहे आणि यामुळे हार्वर्डचे शास्त्रज्ञ अवी लोएब नाराज झाले आहेत. लोएब यांना 100 टक्के खात्री आहे की हा नैसर्गिक पिंड किंवा धूमकेतू नाही, तर तो एक परग्रही मातृभूमी असू शकतो. जो बुद्धिमान प्राण्यांच्या निवासस्थान असलेल्या दुसऱ्या ग्रहावरून आपल्याकडे येत आहे.
हा कथित परग्रही पिंड 3I/ATLAS प्रति सेकंद 60 किलोमीटर वेगाने प्रवास करत आहे. लोएब त्याच्या रंग, आकार आणि सौरमालेत पोहोचण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेवर नाराज आहे. तो म्हणतो की त्याच्याकडे सूर्याभोवती एक प्रतिगामी कक्षीय समतल आहे, जे अशा वस्तूसाठी अप्राकृतिक वाटते. तो देखील खूप मोठा आहे, ज्याचा व्यास सुमारे 20-24 किलोमीटर आहे, जो 2017 मध्ये आंतरतारकीय पिंड ओमुआमुआपेक्षा 200 पट मोठा आहे. अब्जावधी वर्षे प्रवास केल्यानंतर हा पिंड आपल्या आकाशगंगेत आला आहे. लोएब म्हणतात की इतक्या मोठ्या आकाराच्या कोणत्याही नैसर्गिक वैश्विक पिंडासाठी इतक्या काळासाठी अवकाशात प्रवास करणे जवळजवळ अशक्य आहे. अशा परिस्थितीत, हे एक परग्रही जहाज आहे.
लोएबने परग्रही अंतराळयान पृथ्वीवर कधी हल्ला करू शकते त्या तारखा उघड केल्या आहेत. त्यांच्या विश्लेषणाच्या आधारे, त्यांनी म्हटले आहे की 3I/ATLAS हा धूमकेतू नाही, तर एक परग्रही अंतराळयान आहे जो पृथ्वी आणि इतर ग्रहांचा अभ्यास करण्यासाठी प्रोब वाहून नेऊ शकतो. त्यांचा असा विश्वास आहे की एका प्रगत संस्कृतीने ते इतर ग्रहांचा अभ्यास करण्यासाठी पाठवले आहे.
या अभ्यास अहवालामुळे ऑनलाइन वादविवाद सुरू झाला आहे की हा तोच परग्रही संपर्क आहे का ज्याबद्दल बाबा वांगा बोलत होते. म्हणजेच, जर असे घडले तर गूढ संदेष्ट्याची आणखी एक भविष्यवाणी फक्त चार महिन्यांत खरी ठरू शकते. लोएब म्हणतात की ते नैसर्गिक शरीर असण्याची शक्यता फक्त 0.2 टक्के आहे. त्यांच्या मातृत्वात परग्रही लोकांशी संपर्क साधण्यासाठी एक खिडकी देखील आहे.
21 नोव्हेंबर ते 5 डिसेंबर 2025 दरम्यान ही दुर्मिळ घटना
लोएब म्हणाले आहेत की 21 नोव्हेंबर ते 5 डिसेंबर दरम्यान एक ऐतिहासिक घटना घडू शकते. ऑक्टोबरमध्ये हा कथित शरीर कुठे असेल या आधारावर त्यांची टाइमलाइन निश्चित करण्यात आली आहे? त्यांच्या मते, हे प्रोब कदाचित ग्रहांवर प्रोबचे बीज पेरत आहे आणि इतर ग्रहांकडे प्रवास करत आहे. जेव्हा ते आपल्याकडे येते तेव्हा ते पृथ्वीसोबतही असेच करू शकते. लोएबने एलियन्सच्या मदरशिपच्या हल्ल्याच्या वेळेबद्दल एक सिद्धांत दिला आहे, ज्यामध्ये त्याने पृथ्वीवर कसा हल्ला करेल हे सांगितले आहे? ते म्हणाले, जेव्हा ते ऑक्टोबरमध्ये सूर्याच्या मागे जाईल, तेव्हा ते यासाठी तयार असेल. त्यावेळी ते शास्त्रज्ञांना दिसणार नाही.