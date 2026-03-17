Explained : जिथे सर्वाधिक जास्त वाळवी, तिथे सापडतं सोनं?; संशोधनातून शास्त्रज्ञांचा दावा, पृथ्वीवर कुठून आणि कसं येतं सोनं?

Explained : पूर्वीचे लोक म्हणायचे की, वाळवीच्या ढिगाऱ्यांभोवती जमिनीखाली सोने असतं अशी अनेक आख्यायिका आहेत. खरंतर पूर्वी यासगळ्या एक लोककथा मानल्या गेल्यात. या लोककथेमध्ये काही तथ्य आहे यासाठी काही संशोधनातून करण्यात आली. या संशोधनातून महत्त्वाची माहिती समोर आली. नॅशनल जिओग्राफिकमधील एक अहवाल समोर आला आहे. ज्यात सांगण्यात आलं की, शास्त्रज्ञांना एका अभ्यासात असं आढळून आलं की वाळवी घरटं बांधण्यासाठी माती आणि भूगर्भातील लहान कण बाहेर काढतात. तर या ठिकाणी कधीकधी मातीत सोन्याचे खूप लहान कण दिसून येतात.
काही भागात वाळवी घरटे बांधताना माती आणि भूगर्भातील लहान कण बाहेर काढतात. कधीकधी या मातीत सोन्याचे खूप लहान कण देखील आढळू शकतात. या कारणास्तव, शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की वाळवी एखाद्या विशिष्ट भागात जमिनीखाली लपलेल्या खनिजांना असल्याचे संकेत देतात.
हे संशोधन ऑस्ट्रेलियामध्ये शास्त्रज्ञ आरोन स्टीवर्ट आणि त्यांच्या टीमने CSIRO च्या सहकार्याने केलं. या शास्रज्ञ आणि त्यांच्या टीमने पश्चिम ऑस्ट्रेलियातील अनेक वाळवीच्या ढिगाऱ्यांमधून मातीचे नमुने गोळा केलं. त्यानंतर त्यांची तुलना आजूबाजूच्या मातीशी केली. या नमुन्यांची तपासणी एका खास यंत्रेद्वारे करण्यात आली. शास्त्रज्ञांनी मास स्पेक्ट्रोमीटर नावाच्या यंत्राचा ही तपासणी करण्यासाठी उपयोग केला. या यंत्राद्वारे पदार्थाची रासायनिक रचना शोधण्यास मदत घेतली जाते.
आणि त्यांची तुलना आजूबाजूच्या मातीशी केली. शास्त्रज्ञांनी या नमुन्यांची तपासणी मास स्पेक्ट्रोमीटर नावाच्या एका विशेष यंत्राने केली, जे पदार्थाची रासायनिक रचना शोधते.
संशोधनात असं आढळून आलं की, ज्या भागातील भूगर्भात सोने होतं, त्या भागात वाळवीच्या ढिगाऱ्यांच्या मातीत सोन्याचे सूक्ष्म कण देखील सापडले आहेत. याचा अर्थ असा की जेव्हा वाळवी भूगर्भातून माती खोदतात तेव्हा सोन्याचे खूप लहान कण देखील त्यात येतात. तज्ज्ञांचे म्हणलंय की सोन्याचे मोठे साठे बहुतेकदा जमिनीखाली अनेक मीटर खोल लपलेले असतात. त्यामुळे ते शोधणे खूप कठीण आणि तेवढंच महागडेदेखील असतं. हे करण्यासाठी कंपन्यांना अनेक ठिकाणी खोदकाम करावे लागते. जे त्यांच्यासाठी खूप जास्त खर्चिक असतं.
शास्त्रज्ज्ञ सांगतात की, वाळवीच्या ढिगाऱ्यांच्या मातीचे विश्लेषण केल्यास सोन्याची सर्वाधिक क्षमता कोणत्या भागात आहे समजणे सोप होतं. यामुळे खाण कंपन्यांना त्यांचे शोध क्षेत्र कमी करण्यास आणि खर्च कमी करण्यास मदत होते असं संशोधनातून समोर आलं आहे. दुसऱ्या एका अभ्यासात असंही समोर आलंय की, शास्त्रज्ञांनी हे देखील शोधण्याचा प्रयत्न केला की वाळवी त्यांच्या शरीरात धातू साठवतात का? तज्ज्ञ सांगतात की काही कीटकांमध्ये जस्त किंवा मॅग्नेशियमसारखे धातू पाहिला मिळतात. ते धातू त्यांच्या शरीराचे अवयव मजबूत करण्यास त्यांना उपयुक्त ठरतात. पण वाळवी त्यांना आवश्यक नसलेले किंवा त्यांच्यासाठी हानिकारक असलेले धातू देखील उत्सर्जित करतात.
संशोधनात असेही आढळून आलंय की वाळवीमधील उत्सर्जन प्रणाली धातू उत्सर्जित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. वाळवी त्यांच्या शरीरातून लहान कणांच्या स्वरूपात धातू उत्सर्जित करतात. म्हणूनच त्यांच्या घरट्यांमध्ये आणि आजूबाजूच्या मातीत वेगवेगळ्या धातूंचे कण दिसून येतात. त्यामुळे शास्त्रज्ञांच्या मते, याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक वाळवीच्या ढिगाऱ्याखाली आपल्याला सोनं सापडेल. पण वाळवीच्या घरट्यांमुळे भूगर्भात असलेल्या खनिजांबद्दल निश्चितच संकेत मिळतात यात काही शंका नाही, असं शास्त्रज्ञ म्हणतात. म्हणूनच, भविष्यातील खनिज शोधासाठी वाळवीच्या ढिगाऱ्यांचा अभ्यास करणे ही एक उपयुक्त पद्धत राहू शकते.
तज्ज्ञ सांगतात की, सोनं प्रामुख्याने पृथ्वीच्या कवचात, खाणींमध्ये (क्वाट्ज शिरा), नद्यांच्या पात्रात (वाळू) आणि समुद्राच्या पाण्यात सूक्ष्म रूपात सापडते
भारतात कर्नाटक (कोलार, हुट्टी), झारखंड (सुवर्णरेखा नदी) आणि मध्य प्रदेश (जबलपूर) मध्ये सोन्याचे साठे आढळून येतात, तर जगात चीन, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका हे प्रमुख उत्पादक देश आहेत.
खाणी (Hard-rock mines): जमिनीच्या आत खडकांमध्ये सोने जमा झालेले असते, जे मोठ्या खाणींद्वारे काढले जातं.
नद्यांचे पात्र (Placer Gold): नद्यांच्या पात्रातील वाळू किंवा चिखलात सोन्याचे कण सापडतात. झारखंडच्या सुवर्णरेखा नदीत आजही लोक वाळू चाळून सोनं काढतात.
भूगर्भीय प्रक्रिया: ज्वालामुखी किंवा उष्ण पाण्याचे झरे (Hydrothermal) जिथे असतात, तिथे जमिनीखाली सोने तयार होते.
कर्नाटक: कोलार आणि हुट्टी खाणी (सर्वात जास्त उत्पादन)
झारखंड: सुवर्णरेखा नदी
मध्य प्रदेश: जबलपूरजवळील भाग (नवे साठे)
चीन, ऑस्ट्रेलिया, रशिया आणि दक्षिण आफ्रिका
जगात सोन्याच्या प्रमुख खाणी दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, चीन, अमेरिका (नेवाडा), इंडोनेशिया आणि पेरू इथे आहेत. तर दक्षिण आफ्रिकेतील विटवाटर्सरँड सर्वात मोठे साठे, तर नेवाडा (USA) मधील कार्लिन ट्रेंड आणि इंडोनेशियातील ग्रासबर्ग खाणी प्रसिद्ध आहेत. नुकतेच स्वीडनमध्येही मोठे साठे सापडले आहेत.
पूर्वी अशी मान्यता होती की, पृथ्वीवर खाणींमध्ये सापडलेले सोनं हे पृथ्वीवर निर्माण झालं नाही. मग ते नेमकं आलं तरी कुठून? त्याबद्दलही एका शास्त्रज्ञांच्या टीमने संशोधन केलं. त्यात शास्त्रज्ञांना कोणत्याही लघुग्रहामध्ये पुरेसे सोने आढळून आलं नाही. शास्त्रज्ञ सांगतात की, पृथ्वीच्या कवचातील सोन्याचा उगम आवरणातून होतो. अनेक वर्षांपूर्वी केलेल्या एका संशोधनत सोने आणि सल्फर यांच्यातील गुंतागुंतीचा संबंध उघड करण्यात आला. संशोधकांच्या एका आंतरराष्ट्रीय संघाने हे जगासमोर आणले. या शोधामुळे हे लक्षात आलं की, पृथ्वीच्या आवरणातून सोने त्याच्या पृष्ठभागावर कसे पोहोचले.
असं सांगितलं जातं की, ब्रह्मांडातील सोने केवळ दोन न्यूट्रॉन ताऱ्यांच्या टक्कर दरम्यान उपस्थित असलेल्या अत्यंत परिस्थितीत निर्माण होतं. त्यामुळे पृथ्वीवरील सर्व सोने कोट्यवधी वर्षांपूर्वी आलंय. जे आपण खाणींमधून बाहेर काढत आहोत. पण हे सोनं पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर कसे आले हे अजूनही एक रहस्य आहे, जे उलगण्याचा प्रयत्न अनेक वर्ष शास्त्रज्ञ करत आहेत.
शास्त्रज्ञांनी या सगळ्याचा अनेक वर्ष अभ्यास केला, पण ते कोणत्याही निश्चित उत्तरापर्यंत आजही पोहोचलेले नाहीत. पॅसिफिक ओशन रिंग ऑफ फायरमध्ये जमा केलेले सोन्याचे धातू पृथ्वीच्या आवरणात खोलवर आले आणि मॅग्माद्वारे पृष्ठभागावर आले असा एका अभ्यासातून पुढे आलं. नेमकी प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी, शास्त्रज्ञांनी प्रोसिडिंग्स ऑफ द नॅशनल ॲकॅडमी ऑफ सायन्सेसमध्ये प्रकाशित एक नवीन अभ्यास करुन या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला.
शास्त्रज्ञांनी सांगितलं की, सोनं हे त्याच्या नैसर्गिक अवस्थेत, पृथ्वीच्या आवरणात खोलवर सुरक्षित राहतं. पण सल्फर या घटकासाठी त्याचे आकर्षण त्याच्या पृष्ठभागावर पोहोचण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असतं. जेव्हा सोने आणि सल्फर भेटतात, तेव्हा एक रासायनिक प्रतिक्रिया होते. या प्रक्रियेतून मौल्यवान धातूचे "गोल्ड ट्रायसल्फाइड कॉम्प्लेक्स" मध्ये रूपांतर होते. जेव्हा भूगर्भीय परिस्थिती उद्भवते उदाहरणात जेव्हा ज्वालामुखीय क्रियाकलापांच्या काळ असतो तेव्हा अस्थिर सोन्याचे ट्रायसल्फाइड कॉम्प्लेक्स बाहेर येण्यास सुरुवात होतात.