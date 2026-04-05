मोठी बातमी! ट्रम्प रुग्णालयात दाखल? अमेरिकेतील सर्व सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द?

US President Trump Hospitalised? एकीकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या तावडीत असलेल्या अपघातग्रस्त अमेरिकी फाइटर जेटच्या को-पायलेटला सुखरुप परत आणल्याचं जाहीर केलेलं असतानाच दुसरीकडे सोशल मीडियावर मात्र ट्रम्प हेच आजारी असल्याची धक्कादायक माहिती व्हायरल होत आहेत. खास करुन एक्सवर यासंदर्भातील बऱ्याच पोस्ट चर्चेचा विषय ठरत आहेत. ट्रम्प यांना मेरीलँड येथील वॉल्टर रीड नॅशनल मिलिटरी मेडिकल सेंटरमध्ये दाखल करण्यात आल्याचं या व्हायरल पोस्टमध्ये सांगण्यात आलं आहे. बंद करण्यात आलेले रस्ते, वारंवार उड्डाण घेणारी हेलिकॉप्टर्स अन् प्रेस 'लिड' म्हणजेच कोणतेही सार्वजनिक कार्यक्रम घ्यायचे नाहीत या अशा निर्णयांचा संदर्भ देत ट्रम्प यांना काहीतरी झाल्याची चर्चा ऑनलाइन माध्यमावर सुरु केली आहे.
मात्र ट्रम्प आजारी असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचा दावा व्हाइट हाऊस प्रशासनाने खोडून काढला आहे. ही केवळ एक अफवा असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. व्हाइट हाउस कम्युनिकेशन्स डायरेक्टर स्टीव्हन चेउंग यांनी एक्सवरुन या दाव्यांसदर्भात स्पष्टीकरण दिलं आहे. "ट्रम्प हे ईस्टर वीकेंडच्या काळामध्येही व्हाइट हाऊस आणि ओव्हल ऑफिसमधून नॉनस्टॉप, न थकता काम करत आहेत," असं चेउंग म्हणालेत. या पोस्टमध्ये चेउंग यांनी कुठेही ट्रम्प हे आजारी असल्याचा किंवा त्यांना रुग्णालयात दाखल केल्याचा उल्लेख केलेला नाही.
अमेरिकेतील प्रसिद्ध प्रसारमाध्यमांपैकी असलेल्या, सीएनएन, फॉक्स, एबीसी, सीएनएन, पिपल, सारख्या कोणीही ट्रम्प यांना रुग्णालयात दाखल केल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिलेला नाही. अनेकांनी आपल्या वेबसाईटवर फॅक्टचेक आणि इतर तपशील दिला आहे. या साऱ्या तपशीलानुसार ट्रम्प रुग्णालयात असल्याची बातमी केवळ अफवा असल्याचं स्पष्ट होतं आहे.
सध्या ट्रम्प हे 79 वर्षांचे असून त्यांना 2025 मध्ये क्रॉनिक व्हेनस इन्सफिशियन्सीचा त्रास झाला होता. तेव्हापासूनच ट्रम्प यांचं आरोग्य सार्वजनिक जिवनामध्ये चर्चेत आहे. मध्यंतरी ते लपून छपून रुग्णालयात जात असल्याचे दावे करण्यात आले. मात्र या दाव्यांमध्ये पुढे कोणतेही तज्ज्ञ निघालेले नाही.
2025 मध्ये ट्रम्प यांनी वॉल्टर रीडला रूटीन फिजिकल चेकअप साठी दोनदा भेट दिली होती. यापैकी एक भेट एप्रिल आणि दुसरी ऑक्टोबरमध्ये झालेली. तेव्हाही सोशल मीडियावर ट्रम्प आजारी, ट्रम्प हॉस्पिटलायझ्ड अशा अफवा पसरल्या होत्या.