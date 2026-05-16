खतरनाक एअरस्ट्राईक! जगातील 'मोस्ट वाँटेड' क्रूर दहशतवाद्याचा खात्मा

ISIS Commandar Death: अमेरिका आणि इराण यांच्यामध्ये संघर्ष सुरु असतानाच आता एक हादरवणारी बातमी समोर आली आहे. जिथं अमेरिकेनं धडक कारवाई करत जगातील सर्वात घातक दहशतवाद्याला संपवल्याच्या वृत्तावर शिक्कामोर्तब केलं आहे.
ISIS Commandar Death: आखाती देशांमधील तणाव, जगभरात सुरू असणारी विविध युद्ध आणि त्यातच दहशतवादाला मिळणारा वाव, यामुळं संपूर्ण जग असंख्य अडचणींचा सामना करत आहे. अशातच अमेरिकेकडून करण्यात आलेल्या एका मोठ्या कारवाईत सर्वात मोठी दहशतवादविरोधी कारवाई करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. अमेरिका आणि नायजेरियाच्या लष्करानं केलेल्या संयुक्त कारवाईत मोस्ट वाँटेड दहशतवाद्याला कंठस्नान घालण्यात यश मिळालं.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या मोहिमेमध्ये आयसिसचा दुसऱ्या क्रमांकाचा क्रूर दहशतवादी आणि जगातील सर्वात घातक दहशतवादी अबू बिलाल अल मिनुकी याचा खात्मा करण्यात आला. 'ट्रुथ'च्या माध्यमातून त्यांनी याबाबतची माहिती दिली. ही कारवाई अतिशय आव्हानात्मक असून, प्रचंड तयारीनिशी ती पूर्णत्वास नेण्यात आली. अबु बिलाल अल मिनुकी आफ्रित लपून बसला होता. तो तिथूनच दहशतवादी कारवायांना नियंत्रित करत होता. जगभरात आयसीसच्या अनेक दुष्कृत्यांमध्ये त्यानं हातभार लावला होता.
ट्रम्प यांच्या सांगण्यानुसार आफ्रिकेमध्ये आपण सुरक्षित राहू असाच मिनुकी याचा समज होता. मात्र अमेरिकी यंत्रणांना त्याच्या तळाचा थांगपत्ता लागला आणि त्याचा बेत फसला. या कारवाईमुळं ISIS चं जागतिक स्तरावर असणारं जाळं आणि त्यांच्या कारवायांना हादरा बसला आहे. या संपूर्ण मोहिमेसाठी नायजेरियाई सरकार आणि देशाच्या लष्कराचे ट्रम्प यांनी आभार मानले. एअकरस्ट्राईक कारवाईमध्ये अमेरिका आणि नायजेरियाच्या संयुक्त मोहिमेक या दहशतवाद्याचा अतिशय थरारक कारवाईत खात्मा करण्यात आला.
अबू-बिलाल अल-मिनुकी हा आयसीसमधील एक क्रूर दहशतवादी होता. जागतिक स्तरावर त्यानं आयसीससाठी दुसऱ्या क्रमांकाचा महत्त्वाचा आणि तितकाच घातक कमांडर म्हणून काम पाहिलं. अबू बक्र इब्न मुहम्मद इब्न अली अल-मैनुकी या नावानंही तो ओळखला जात होता. काउंटर एक्सट्रीमिज़्म प्रोजेक्टमधील एका अहवालानुसार मिनुकी हा आफ्रिकेतील साहेल क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात सक्रिय होता 12 देशांमध्ये त्यानं दहशतीचं जाळं पसरवलं होतं. साहेल हा आफ्रिकेतील एक कोरडं प्रांत असून, ते अटलांटिक महासागरापासून तांबड्या समुद्रापर्यंत साधारण 5900 किमीच्या क्षेत्रात पसरलं आहे. हा प्रदेश प्रामुख्यानं सेनेगल, मॉरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, नायजेरिया, चाड आणि सूदानपर्यंत पसरला आहे. याशिवाय त्याचा विस्तार गाम्बिया, गिनी, कॅमरुन, इरिट्रियापर्यंतसुद्धा आहे.
“Tonight, at my direction, brave American forces and the Armed Forces of Nigeria flawlessly executed a meticulously planned and very complex mission to eliminate the most active terrorist in the world from the battlefield. Abu-Bilal al-Minuki, second in command of ISIS…” -… pic.twitter.com/KF8MYet9CB— The White House (@WhiteHouse) May 16, 2026
दरम्यान अल मिनुकी इथं 'इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस' (ISWAP)साठी एका अनुभवी कमांडरच्या रुपात काम करत होता, अनेक मोठ्या, घातली दहशतवादी कारवायांमध्ये त्याचा सहभाग होता. जून 2023 मध्ये अमेरिकेनं त्याला अधिकृतपणे SDGT म्हणून घोषित केलं होतं.