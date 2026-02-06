English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • विश्व
  • Islamabad Blast : पाकिस्तानच्या मशिदीत नमाज सुरु असताना स्फोट, 12 ठार-30 जखमी; इस्लामाबादमध्ये आणीबाणी घोषित

Islamabad Blast:  इस्लामाबादमधील शहजाद टाउन परिसरातील तेरलाई इमामबारगाहमध्ये स्फोट झाला आहे. शहरातील दोन रुग्णालयांमध्ये आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आहे. जखमींना त्वरित उपचार देण्यासाठी पाकिस्तान इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (पीआयएमएस) आणि पॉलीक्लिनिक रुग्णालयात आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आहे. घटनेचे कारण सध्या तपासात आहे आणि परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जात आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 6, 2026, 03:39 PM IST
Pakistan Blast News : पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबादमध्ये एक मोठा आत्मघातकी हल्ला झाला आहे. द डॉनच्या वृत्तानुसार, इस्लामाबादमधील इमाम बारगाह खादीजत-उल-कुब्रा येथे झालेल्या आत्मघातकी हल्ल्यात अनेक लोक जखमी झाल्याची भीती आहे. इस्लामाबादच्या शहजाद टाउन परिसरातील तेरलाई इमाम बारगाह येथे शुक्रवारच्या नमाज दरम्यान स्फोट झाला. आत्मघातकी हल्लेखोराने आत प्रवेश केल्यानंतर गेटजवळ स्वतःला उडवून दिले. पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे आणि चार जण जखमी झाले आहेत, तर मीडिया रिपोर्ट्सनुसार 12 जणांचा मृत्यू झाला आहे. स्फोटाचे वृत्त मिळताच पोलिस आणि बचाव पथके घटनास्थळी पोहोचली आणि बचाव कार्य सुरू केले.

या हल्ल्यात शिया समुदायाला लक्ष्य करण्यात आले. स्फोटानंतर शिया मशिदीतील दृश्य भयानक आहे. लोक जखमी अवस्थेत आणि जमिनीवर रक्ताने माखलेले दिसत आहेत. घटनास्थळी बचाव पथके उपस्थित आहेत. इमाम बारगाहच्या आजूबाजूच्या परिसराला घेराव घालण्यात आला आहे आणि प्रत्येक भागावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव अधिकाऱ्यांनी शहरात आणीबाणीची स्थिती जाहीर केल्याचे वृत्त देखील समोर येत आहे.

स्फोटानंतर, इस्लामाबादमधील पॉलीक्लिनिक, पाकिस्तान इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (पीआयएमएस) आणि सीडीए हॉस्पिटलमध्ये आणीबाणी जाहीर करण्यात आली आहे. रुग्णालयाच्या प्रवक्त्याने डॉनला याची पुष्टी केली आणि सांगितले की, पिआयएमएसच्या कार्यकारी संचालक (ईडी) यांच्या सूचनेनुसार रुग्णालयात आणीबाणी लागू करण्यात आली आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, मुख्य आपत्कालीन, ऑर्थोपेडिक, बर्न सेंटर आणि न्यूरोलॉजी विभाग सक्रिय करण्यात आले आहेत. जखमींना पिआयएमएस आणि पॉलीक्लिनिकमध्ये दाखल करण्यात येत आहे.

