Fact Check: इस्रायलचा तेहरानमधील उत्तर कोरियाच्या दूतवासावर हल्ला? अफवा की सत्य? जाणून घ्या सविस्तर

Israel Attack On North Korea Embassy?: अमेरिका-इस्रायल आणि इराणमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा आज 13वा दिवस आहे. हे युद्ध 12 दिवस चालणार अशी घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, आता परिस्थिती आणखीनच बिकट झालेली पाहायला मिळतेय. अशात इस्रायल आणि इराणने इतर काही देशांवरही मिसाईल सोडल्याच्या बातम्या सोशल मीडियावर खुपच व्हायरल होत आहेत. दरम्यान, रशियाचे राष्ट्रपती व्लादीमीर पुतिन यांनी अमेरिकेला इशारा देत, जर अमेरिका किंवा पाश्चात्य देशांनी रशियातील सरकार बेकायदेशीर पाडण्याचा प्रयत्न केला तर तिसरे महायुद्ध सुरू होऊ शकते; असे म्हटले होते. तसेच उत्तर कोरिआ या युद्धात सामील झाला तर परिस्थिती आणखीनच बिघडू शकते अशी चर्चाही रंगली आहे. अशात सोशल मीडियावर इस्रायलची एक मिसाईल चुकून चक्क उत्तर कोरिआच्या दूतवासावर डागण्यात आली आहे. अशा बातम्या पसरत आहेत. पण ही बातमी खरी आहे की खोटी? याबाबत मोठा गोंधळ उडाला आहे. चला तर मग जाणून घेऊया नेमके सत्य काय आहे.
सोशल मीडियावर वेरिफाईड न केलेल्या अनेक अकाऊंटवरून उत्तर कोरियाचे नेते किंग जोंग उन यांचे एक विधान शेअर केले आहे. ज्यामध्ये 'इस्रायलने मोठी चूक केली' असे म्हटले गेले आहे. त्यांचे हे विधान इराणच्या तेहरानमधील उत्तर कोरियाच्या दूतवासावर इस्रायली क्षेपणास्त्रांनी हल्ला केल्याबद्दल करण्यात आले आहे. असा दावा काही नेटकऱ्यांनी केला आहे. मात्र, किम जोन उन यांनी असे कोणतेही विधान केल्याचे अधिकृत पुरावे अस्तित्वात नाहीत.
BREAKING:
Kim Jong Un says Israel made a “big mistake” by striking the Iranian embassy in Tehran. pic.twitter.com/TiJmeTjEue
— Defence Journal (@Defence_Journl) March 11, 2026
किम जोंग उन यांच्या या विधानाचा दावा करणाऱ्या अनेक पोस्ट सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आल्या आहेत. ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अफवा पसरल्या आहेत. युद्धादरम्यान अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खामेनी यांचा मृत्यू झाला. तेव्हापासून इस्रायल आणि इराणने देशांच्या पायाभूत सुविधांसारख्या लक्ष्यांवर हल्ले केले. पण तेहरानमधील उत्तर कोरियाच्या दूतवासावर हल्ला झाला असे कोणतेही अधिकृत वृत्त समोर आलेले नाही.
दरम्यान, याबाबत ग्रोक एआयने दिलेल्या ऑटोमेटेड तथ्य तपासणीच्या प्रतिसादात असे म्हटले आहे की, इस्रायलने तेहरानमधील उत्तर कोरियाच्या दूतावासावर हल्ला केल्याची बातमी सोशल मीडियावर पसरलेली अफवा आहे. कोणत्याही विश्वसनीय आंतरराष्ट्रीय बातम्या संस्था (जसे Reuters, BBC, NK News किंवा इराणी/इस्रायली अधिकृत स्रोत) याची पुष्टी करत नाहीत. हिंदुस्तान टाइम्स आणि टाइम्स नाऊ सारख्या फैक्ट-चेक रिपोर्ट्सनुसार, ही अफवा सोशल मीडियावर (विशेषतः X, Facebook, Instagram) अनवेरिफाइड पोस्ट्समधून सुरू झाली. काही पोस्ट्समध्ये किम जोंग उनच्या नावाने बनावट स्टेटमेंट शेअर केले जात आहेत की “इस्रायलने मोठी चूक केली”, पण उत्तर कोरियाच्या अधिकृत KCNA न्यूज एजन्सीने किंवा कोणत्याही डिप्लोमॅटिक स्रोताने असा दावा केलेला नाही.